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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:Тимошенко (24098) членство в НАТО (261) членство в ЕС (153)

 "Украина будет в НАТО и ЕС. Следующий президент сделает это", - Тимошенко. ВИДЕО

Глава "Батьківщини" и кандидат в Президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о неизбежности вступления страны в НАТО и Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала с трибуны парламента перед голосованием изменений в Конституцию о закреплении курса Украины в эти структуры. Тимошенко заявила, что реализует стремление украинцев в НАТО и ЕС следующий Президент Украины.

"Стандарты ЕС и НАТО это и честные выборы. А то, что сегодня Президент и его ближайшее коррумпированное окружение - такое как Березенко, подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы - это не стандарты ЕС и НАТО. Нужно либо реально следовать этим ценностям и перестраивать нашу жизнь, либо не использовать такие святые вещи во время нечестной президентской кампании. Украина будет в НАТО и ЕС. Я в этом убеждена. И следующий Президент это сделает", - заявила Тимошенко.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110440
 
   
 Топ комментарии
 
Так, Україна буде в ЄС та НАТО! Але без баби Йулі
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Бабушка с однокомнатной квартиры, что-то рановато начала с козырей заходить....проблемки с рейтингом?... "Украина будет в НАТО и ЕС. Следующий президент сделает это", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7455
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А в 2008 году Юля была против НАТО... Вот что выборы делают с бабкой)
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тимошенко на протяжении всей войны с Россией ни раз ни одного плохого слова против Путина не сказала,напротив Порошенка все эти 5 лет вся русская пропаганда,все правительство обливало грязью и говном,Порошенко неоднократно заявлял что Путин убийца и трус,так что если твоя воровка не дай бог прийдет к власти то с путиным они быстро сторгуються
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Ты наверное следил за Тимошенко по сюжетам из потрошиных каналов? Тимошенко сотни раз говорила, что ***** агрессор. Но ты наверное ещё и кремлёвский говно-тролль бо написал у себя ***** с большой буквы "П".
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сотни раз? ок. давай ссылки на... нет на сотню не дашь все равно - давай на 10 разных случаев когда она так говорила.
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В условиях гибридной войны за 5 лет, без Крыма и половины Донбасса построено 93 новых предприятия с новейшим оборудованием и техникой Это больше всего раздражает Плешивого КГБиста и его пропагандонов Скабеевых,блевотиной поливающих Украину с 2004 года
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Не позорились бы с такими успехами. А сколько их за то же время закрылось? Этих предприятий в масштабах Украины надо десятки тысяч. 93 предприятия за 5 лет это было бы успехом для .. райцентра.
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Питання, а хто закрив??? Закриті всі ті що були під мокшанським керівництвом!!! Чи я помиляюсь???!
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не думаю что на гилляке у него это получится.
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Цитата из Шоу Соловьева, Шо там хохлов?
Есть такой Хмырь по фамилии Никита Исаев.Цитата..
Нам надо ставить на Тимошенко,только она поможет нам заключить выгодный для РАБссии газовый контракт.. "Україна буде в НАТО та ЄС. Наступний президент зробить це", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9671
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Все Шоу РАБссии я смотрю очень внимательно в Ютьюбе..Юлю сдали Николай Стариков,Никита Исаев,Владимир Жириновский, Норкин,Максим Калашников,Константин Затулин и прочее дерьмо РАБссии..
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Вангую шо день победы пропахнет порохом..
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Терпеть эту чучундру не могу. Гыдота тошнотворная. А её последователей считаю дегенератами. Планктон.
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Следующий не сделает . но должен все для этого делать .Главное уничтожать коррупцию и думать в 1 очередь о людях .
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А ещё недавно Тимошенница заявляла о референдуме по НАТО и ЕС, с понятным и подходящим для заказчиков исходом. Вертится как уж на сковородке. Хорошо, что Порох президент, а не это лживое ископаемое.
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Посмотрим как бабуся,не знаю как по еврейски или армянски бабуся,будет голосовать.Или как истинный туалетный политик уйдет из зала, вдруг кого то встретит возле туалета
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Юля, ей-богу, лучше б ты промолчала...
Пороху следовало бы ответить: да, Юля Владимировна, я это сделаю.
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Само собой!
Ток ты ту не при делах будешь...
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Действующий президент доделает это. А вона пора уже на пенсию.
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Внимание, под кумполом цирка! Смертельный номер! Переобувание в прыжке!!!😂😝👹
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У тебе вже був шанс ти його просрала, тому йди лісом!!!
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Бабка точно с ума уже сошла окончательно...
"Украина будет в НАТО и ЕС. Следующий президент (например Зеленский) сделает это", - сказала Тимошенко.
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порохоботы прорастают как подснежники)))) это хорошо...пеця шкварится
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могу тебя обрадовать -на выборах будет так же)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украина будет в НАТО и ЕС. Следующий президент сделает это", - Тимошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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