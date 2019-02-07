 "Украина будет в НАТО и ЕС. Следующий президент сделает это", - Тимошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала с трибуны парламента перед голосованием изменений в Конституцию о закреплении курса Украины в эти структуры. Тимошенко заявила, что реализует стремление украинцев в НАТО и ЕС следующий Президент Украины.

"Стандарты ЕС и НАТО это и честные выборы. А то, что сегодня Президент и его ближайшее коррумпированное окружение - такое как Березенко, подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы - это не стандарты ЕС и НАТО. Нужно либо реально следовать этим ценностям и перестраивать нашу жизнь, либо не использовать такие святые вещи во время нечестной президентской кампании. Украина будет в НАТО и ЕС. Я в этом убеждена. И следующий Президент это сделает", - заявила Тимошенко.

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