 В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ремонт продолжался около 9 месяцев и теперь бойцы-спецназовцы пользуются комфортным помещением столовой с новым разнообразным меню.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, ремонт продолжался около 9 месяцев и теперь бойцы-спецназовцы пользуются комфортным помещением столовой с новым разнообразным меню.
в столовке стены покрасили)
я так понял ключевое тут шо это была военная столовка))
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на здоровье, хлопчики!
слезы Зрады мешают мне говорить...
только что Рада дала 334 голоса за внесение изменений в Конституцию по вопросу НАТО и ЕС!!!
Пиня попереджав ще у далекому 2008, що якщо Україна буде намагатись до вступу у НАТО він розв"яже війну.
Пиня ставку зробив на криміналітет.
Що у Криму , що у ЛуганДонії правили бандити. В подальшому один з бандитів узурпував владу і став президентом України.Скільки на це золотих батонів і грошей пішло одному Пині відомо.
Ну якщо ви вже будуєте фактично із нуля, то хіба не можно не збудувати о те саме, радянське лайно? Була їдальня, довели до рівня "обриганой стекляшки"/чипка...
Великое событие.. столовую починили...
Наверное в календарь внесут этот день как праздничный и сделают выходным.
7 февраля - день ремонта столовой!!!