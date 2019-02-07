 В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ремонт продолжался около 9 месяцев и теперь бойцы-спецназовцы пользуются комфортным помещением столовой с новым разнообразным меню.

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