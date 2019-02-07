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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7309) Кропивницкий (Кировоград) (366) продовольствие (155)

 В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой. ВИДЕО

В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ремонт продолжался около 9 месяцев и теперь бойцы-спецназовцы пользуются комфортным помещением столовой с новым разнообразным меню.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3110431
 
   
 Топ комментарии
 
вот что Хунта Фошиздская делает: Армию реформирует, столовые ремонтирует..
слезы Зрады мешают мне говорить... В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой - Цензор.НЕТ 5656
только что Рада дала 334 голоса за внесение изменений в Конституцию по вопросу НАТО и ЕС!!!
В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой - Цензор.НЕТ 6425

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зрада зрадная...аж душа радая... В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой - Цензор.НЕТ 3051
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на здоровье, хлопчики!
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9 місяців робили ремонт.... дитину можна народити. В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой - Цензор.НЕТ 8838
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новость достойная первых строчек ведущих ньюсмеккеров страны)
в столовке стены покрасили)
я так понял ключевое тут шо это была военная столовка))
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Заметьте! 9 месяцев и для гения и для придурка надо одинаково...
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Є гарна приказка: "Дурневі половину роботи не показують".
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я делал ремонт в своей квартире полгода. там там всего-навсего 70 квадратов, а не как здесь.
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зрада зрадная...аж душа радая... В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой - Цензор.НЕТ 3051
*
на здоровье, хлопчики!
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В городу Курск найдена ледяная сосулька высотой 5 этажного Дома...Вялика РАБссия но такое достойно книги рекордов Гиннесссааа
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Вы уверены что это сосулька, а не фекальный сталактит?
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КацаПсины 10 лет строили стадион в Питере,стойка века.почти БАМ
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вот что Хунта Фошиздская делает: Армию реформирует, столовые ремонтирует..
слезы Зрады мешают мне говорить... В месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой - Цензор.НЕТ 5656
только что Рада дала 334 голоса за внесение изменений в Конституцию по вопросу НАТО и ЕС!!!


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ти так скачеш начебто вже взяли і а НАТО і ЄС! ми там дуже потрібні зі своїми злиднями.
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Польшу нищую с инфляцией 10 000 % взяли в НАТО без проблем
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а яке відношення має інфляція до військового блоку?
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Эту столовую должны открывать первые лица государства - стать, так сказать, черно... тьфу, первопроходцами...))
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Вы не поверите,быстрый и качественный ремонт дома я с отцом освоил в 11 лет от роду...,Батя умел все и меня обучил....начинал с куска доски и рубанка...шлифовал доску круче любой "болгарки" теперешней... У місці постійної дислокації 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго в Кропивницькому завершили капремонт їдальні - Цензор.НЕТ 1603это был 1958 год.Тяжело в учении легко в бою... У місці постійної дислокації 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго в Кропивницькому завершили капремонт їдальні - Цензор.НЕТ 6804
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Подлодка Курск утонула в 2000 году.поселок Видяево где жили подводники, жили что в ГУЛАГе.Дома 5 этажные в ужасном состоянии...,Сегодня ничего не изменилось хоть и прошло почти 20 лет.
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Україну у НАТО взяли б вже ще вчора - якби москалі не розв"язали війну.
Пиня попереджав ще у далекому 2008, що якщо Україна буде намагатись до вступу у НАТО він розв"яже війну.
Пиня ставку зробив на криміналітет.
Що у Криму , що у ЛуганДонії правили бандити. В подальшому один з бандитів узурпував владу і став президентом України.Скільки на це золотих батонів і грошей пішло одному Пині відомо.
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Це мені нагадує анекдот - мальчик, гімна, гімна побільше... Не можу дядя міліціонер, бо тоді замість пожежника знову мента виліплю...

Ну якщо ви вже будуєте фактично із нуля, то хіба не можно не збудувати о те саме, радянське лайно? Була їдальня, довели до рівня "обриганой стекляшки"/чипка...
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в Кропивницком завершили капремонт столовой...

Великое событие.. столовую починили...
Наверное в календарь внесут этот день как праздничный и сделают выходным.
7 февраля - день ремонта столовой!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ месте постоянной дислокации 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго в Кропивницком завершили капремонт столовой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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