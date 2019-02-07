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Все про:ветераны (484) маршрутки (398)

 "За этой матерью стоят миллионы сыновей", - водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта. ВИДЕО

Вечером 6 февраля в Святошинском районе столицы ветераны собрались на конечной остановке маршруток для того, чтобы пообщаться с водителями маршруток и их руководством.

Причиной для разговора стал инцидент, произошедший двумя днями ранее, 4 февраля. Мать погибшего спецназовца Владимира Кравчука села в маршрутку на метро Житомирская и показала водителю удостоверение члена семьи погибшего. Однако водитель отказался везти женщину бесплатно. Тогда она заплатила за проезд. Но когда мать бойца уже выходила на своей остановке - "на прощание" водитель оскорбил ее.

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Во время встречи с ветеранами, которых на перекрестке улиц Ирпенской и Чернобыльской собралось около сотни, водитель встал перед женщиной на колени и извинился. Представитель перевозчика также принес матери свои извинения и заверил, что таких ситуаций больше не допустит.

Лейтенант милиции Владимир Кравчук был командиром взвода спецподразделения "Барс". Он погиб от пули вражеского снайпера 19 июня 2014 года во время операции по освобождению населенных пунктов Лиманского района Донецкой области.

Подробнее об этой ситуации и опыте других семей погибших украинских героев читайте вскоре в статье Валерии Бурлаковой на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3110422
 
   
 Топ комментарии
 
Выселить ватного маршрутчика в лугандон.
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C маршрутчика надо начинать, но по полной должен ответить перевозчик. Вздрючить его на 1 000 000 грн в суде и лишить лицензии, деньги с иска поделить 50/50, пострадавшей женщине и на АТО.

Да и вообще водилы маршруток на 90% конченые мрази. С людьми работать совсем не умеют
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Молодцы ветераны наконец-то застроили быдло из маршруток. Даешь муниципальный транспорт без мрашруток и люмпенов за рулем.
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ірка чорнорота не хоче на перевізника в суд подати?
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Чтобы стать маршрутчиком надо или сестру изнасиловать или отца убить.
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мразь! мразь! мразь! паскуда!
Спасибо Вам Люди!.. Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни, дай Бог всего хорошего Вашим семьям!..
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На жаль, худобі підходить лишень батіг...
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Однозначно правильное решение.Категорически поддерживаю такие акции. Они носят исключительно воспитальный характер.
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Государство допускает такие конфликты. Бесплатно что-то раздает, а тем, у кого это бесплатно должно выдаться, тому не компенсируется. Нужно давно все льготы монетизировать. И все бесплатное отменить.
А маршрутчик - мразь конченая.
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Большинство водителей маршруток конченое быдло,по себе знаю,не раз сталкивался.А чего вы хотите от человека ,который слушает радио шансон.
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Ой долго ещё делать из быдла людей...
Респект АТОшникам, но их на всех не хватит.
Надо вводить уголовную ответственность за нарушение гражданских прав!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"За этой матерью стоят миллионы сыновей", - водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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