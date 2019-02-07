 "За этой матерью стоят миллионы сыновей", - водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта. ВИДЕО

Причиной для разговора стал инцидент, произошедший двумя днями ранее, 4 февраля. Мать погибшего спецназовца Владимира Кравчука села в маршрутку на метро Житомирская и показала водителю удостоверение члена семьи погибшего. Однако водитель отказался везти женщину бесплатно. Тогда она заплатила за проезд. Но когда мать бойца уже выходила на своей остановке - "на прощание" водитель оскорбил ее.

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Во время встречи с ветеранами, которых на перекрестке улиц Ирпенской и Чернобыльской собралось около сотни, водитель встал перед женщиной на колени и извинился. Представитель перевозчика также принес матери свои извинения и заверил, что таких ситуаций больше не допустит.



Лейтенант милиции Владимир Кравчук был командиром взвода спецподразделения "Барс". Он погиб от пули вражеского снайпера 19 июня 2014 года во время операции по освобождению населенных пунктов Лиманского района Донецкой области.



Подробнее об этой ситуации и опыте других семей погибших украинских героев читайте вскоре в статье Валерии Бурлаковой на Цензор.НЕТ.