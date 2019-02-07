 Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом. ВИДЕО

Видео опубликовало издание Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
"В речи говорится о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - отметил конгрессмен в Twitter.
Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу, отмечает Радіо Свобода.
На этот раз многие женщины-конгрессмены выбрали белый наряд для участия в событии. Таким образом они чествовали движение суфражисток в США, которые сто лет назад добились права голосования для женщин в этой стране.
- И я, Цезарь...
- Не ожидал...
- Сюрприз ***!!!!
p.s. В том мире нет лучше врагов, нежели "друзья"...
Ни одной санкции новой против хозяина не ввёл!
А против Дерипаски даже снял...
Обещали за отравление "Новичком" в ноябре большой пакет ввести.
Где он? - Скоты продажные...
А *********-говно.
в 2020 уже выборы в США
вот там уже придет настоящий русофоб
кацапы,мыльте попки
Наоборот,надо быстро уничтожить все мыло в рашке,шоб им падла побольнее было!!!А америкашки не брезгливые натягивают всех и мытых и не мытых...
кто нибудь себе преставляет кого-нибудь в кацапском зале с Украинским флагом в кацдуме на когда ***** вещает?