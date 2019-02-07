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 Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом. ВИДЕО

Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на речь президента Трампа "О состоянии государства".

Видео опубликовало издание Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине

"В речи говорится о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - отметил конгрессмен в Twitter.

Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом 01

Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу, отмечает Радіо Свобода.

На этот раз многие женщины-конгрессмены выбрали белый наряд для участия в событии. Таким образом они чествовали движение суфражисток в США, которые сто лет назад добились права голосования для женщин в этой стране.

Также читайте: Американские сенаторы одобрили санкции против Сирии, России и Ирана

Источник: https://censor.net.ua/v3110391
 
   
 Топ комментарии
 
Гнида рыжая!
Ни одной санкции новой против хозяина не ввёл!
А против Дерипаски даже снял...
Обещали за отравление "Новичком" в ноябре большой пакет ввести.
Где он? - Скоты продажные...
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Трам пох. Главное, что США за Украину.
А пидарашка-говно.
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- И ты Брут?!
- И я, Цезарь...
- Не ожидал...
- Сюрприз ***!!!!
p.s. В том мире нет лучше врагов, нежели "друзья"...
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Гнида рыжая!
Ни одной санкции новой против хозяина не ввёл!
А против Дерипаски даже снял...
Обещали за отравление "Новичком" в ноябре большой пакет ввести.
Где он? - Скоты продажные...
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Да ладно. Будет букет санкций скоро. Конгрессу и Сенату пока не до этого. А, кстати, это они должны вводить а не АП😄
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Добре, що нас бачать. Але нам необхідна більш чітка допомога.
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Трам пох. Главное, что США за Украину.
А *********-говно.
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МаДУРА приедет в кремль с флагом ДыНыРы,а не краснопузой Венесуэлы
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Помощь США Украине особо не рекламируется.КацаПсины Плешивого Хмыря вой подымут Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом - Цензор.НЕТ 3376Низзя,они от одной фамилии Порошенко Энурезом страдают не только у Скабеевой.. .
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Конгрессмен Паскрелл - единственный конгрессмен который лично пришел нас поддержать к Белому Дому в сентябре 14го, когда Порошенко приезжал к Обаме первый раз. Конгрессмен Паскрелл системно продвигает украинский интерес в Вашингтоне уже не первый год.
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Выступление Пороха в Конгрессе США прошло на УРА в 2014 году!!!
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вовсем скоро конец срока трампа.
в 2020 уже выборы в США
вот там уже придет настоящий русофоб
кацапы,мыльте попки Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом - Цензор.НЕТ 4651
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он то так, только думаю что засрашка изгойка 404 не дотянет до этого времени. она самозашкварится. К 20 му году русня станет послушной и будет просить гуманитарной помощи от госдепа.
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Думаете,если они мыльцем себя не продезинфицируют,американцы побрезгуют их натянуть?
Наоборот,надо быстро уничтожить все мыло в рашке,шоб им падла побольнее было!!!А америкашки не брезгливые натягивают всех и мытых и не мытых...
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Вспомнилось: Штирлиц шёл на встречу со связным. Он сразу его узнал . В россии опять были перебои с мылом .
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красава...
кто нибудь себе преставляет кого-нибудь в кацапском зале с Украинским флагом в кацдуме на когда ***** вещает?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомКонгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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