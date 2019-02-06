 Стоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета. ВИДЕО

Присутствующие утвердили решение, согласно которому цену на проезд в метрополитене с 7 февраля повысят до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен за поездку, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.
"Да, в Киеве по 8 гривен метро. Повышение не касается стоимости столичного метро. В КП "Харьковский метрополитен" есть убытки за 2018 год", - заявил директор Департамента экономики и коммунального хозяйства Михаил Фатеев
На заседание исполкома пришли представители ОО "Харьковский антикоррупционный центр". Они держали в руках плакаты с надписями: "Сервис сначала, 8 гривен - потом".
Решение вступит в силу завтра, после официального обнародования, сообщил изданию заместитель городского головы Михаил Фатеев. Нынешние тарифы, как утверждают в мэрии, не соответствуют экономически обоснованным.
В метрополитене называют несколько причин подорожания проезда. Чуть больше половины стоимости - средства, которые идут на обслуживание оборудования. 21% от новой цены на проезд - расходы на зарплату. Также на подорожание влияют затраты на энергоресурсы.
Напомним, цены на проезд в городском электротранспорте раз повышали в марте 2018 года. Тогда стоимость выросла на одну гривну: в метро - до пяти, в трамваях и троллейбусах - до четырех. Необходимость изменения тарифов чиновники объяснили повышением минимальной зарплаты и подорожанием стоимости электроэнергии.
за Харьковом и другие потянуться...
дурное дело не хитрое
Харьковчанегепаградцы вполне заслужили такую участь: ранее судимый вор-наперсточник со справкой из дурдома у них в мэрах, а вся рыговская мразота в гор-, облсовете и в Раде.
И это только верхушка айсберга: выбранный этими продажными ублюдками мэр вообще лишает транспорта целые районы гепаграда на месяцы: якобы для ремонта закрывая движение транспорта, но, то, что можно было бы сделать за неделю, делается (точнее, не делается) по 3 месяца, соответственно и распил и воспитание харьковского быдла - мало платите - потому и уехать невозможно. В это время не по чину разжиревшие маршрутчики в хамской форме объясняют недовольным, что вот-вот горсовет (придурки гепаградцы даже не понимают, что это не порошенко виновен в данном случае) поднимет на этих переполнненых скотовозках цену с 9грн (!!!) до 20...
Ай да выстрел только повезло опять не мне
песня про гепу
Только вот когда подорожал газ и электричество на 25% то остаётся лишь одно из двух :
либо повышать цену на проезд , либо субсидировать из бюджета города !
Кличко после выборов увеличит ещё больше .
у нас траллик по 2 грн)
Мин зарплата тоже увеличилась примерно на столько же.
Элэнергия, насколько я помню с прошлого повышения, не дорожала..
Туалеты счугунными решётками в метро вроде бы не устанавливали)
Почему проезд дорлжает на 60%?
У Відні Тагескарт (проїзний на всі види транспорту, що діє з 8 до 20) 5,3 ЄВРО (164 гривні. НА ДЕНЬ! Щоб на роботу та з роботи!)!!!
Тому і зарплати відповідні. На себе залишається не набагато більше як у нас, але трамвії - як космічні кораблі, вулиці - вилизані, будинки - сяють. Це і є ЯКІСТЬ життя.
Фактично європейські зарплати це опосередкований податок на бізнс, те що у нас фінансують з бюджету там фінансують через карман споживачів, тобто посполитих. А звідки у тумбочці гроші беруться? Абрам кладе! Бізнес змушений платити єврозарплату, бо на копієчку як у нас там не проживеш. А ми, прагнучи дешевого та пільгового 27 років голосуємо як не за комуністів, так за популістів, а отже за власну бідність, та життя в гавні.
Спочатку нам за наші податки роблять все дешевше, а коли приходимо за зарплатою кажут: "А нашо вам стільки? У вас же все дешево!"
І ми двічи у дурнях. Живемо в загниджених будинках, їздимо убитими дорогами фіг зна на чому. Але дешево...
Не перехивайте, ефект до зарплат дійде як раз під вибори, це так Кернес Порошенкові допомагає!
Исполком горсовета ездит на работу на автомобилях им по ... метро и трамваи ...
Делайте выводы сами ...