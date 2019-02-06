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Все про:Метрополитен (579) Харьков (4154) Повышение тарифов (1)

 Стоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета. ВИДЕО

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 6 февраля рассмотрел вопрос об изменении тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Присутствующие утвердили решение, согласно которому цену на проезд в метрополитене с 7 февраля повысят до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен за поездку, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

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"Да, в Киеве по 8 гривен метро. Повышение не касается стоимости столичного метро. В КП "Харьковский метрополитен" есть убытки за 2018 год", - заявил директор Департамента экономики и коммунального хозяйства Михаил Фатеев

На заседание исполкома пришли представители ОО "Харьковский антикоррупционный центр". Они держали в руках плакаты с надписями: "Сервис сначала, 8 гривен - потом".

Решение вступит в силу завтра, после официального обнародования, сообщил изданию заместитель городского головы Михаил Фатеев. Нынешние тарифы, как утверждают в мэрии, не соответствуют экономически обоснованным.

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В метрополитене называют несколько причин подорожания проезда. Чуть больше половины стоимости - средства, которые идут на обслуживание оборудования. 21% от новой цены на проезд - расходы на зарплату. Также на подорожание влияют затраты на энергоресурсы.

Напомним, цены на проезд в городском электротранспорте раз повышали в марте 2018 года. Тогда стоимость выросла на одну гривну: в метро - до пяти, в трамваях и троллейбусах - до четырех. Необходимость изменения тарифов чиновники объяснили повышением минимальной зарплаты и подорожанием стоимости электроэнергии.

Источник: https://censor.net.ua/v3110343
 
 
 Топ комментарии
 
в Кишиневе проезд в тролейбусе 2 лея или 3,2 грн., все тралики новые, электроэнергию Молдова импортирует, атомных электростанций не имеет... Кто объяснит это парадокс?
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ГЭПА собирает на новый выстрел))))
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Жидам денего всегда мало! Уже дороже чем в Киеве! При том что киевляне могут ездить по 5 по спецкарте!
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началось...
за Харьковом и другие потянуться...
дурное дело не хитрое
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8 гривен метро, то есть 20 рублей примерно. Ну нормально, в Москве 40
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В Екатеринбурге 26 . И это возмутительно.Собираются повышать. Панду геть?
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Жидам денего всегда мало! Уже дороже чем в Киеве! При том что киевляне могут ездить по 5 по спецкарте!
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В Харькове покупай карту на метро и тоже дешевле будет
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Він пише, що в Києві є проїзд по 5 грн. От я його як киянин питаю: де таке у Києві?
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в Кишиневе проезд в тролейбусе 2 лея или 3,2 грн., все тралики новые, электроэнергию Молдова импортирует, атомных электростанций не имеет... Кто объяснит это парадокс?
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Кишинів в кілька разів менше Києва, тому мабуть довжина маршруту менша.
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Харьковчане гепаградцы вполне заслужили такую участь: ранее судимый вор-наперсточник со справкой из дурдома у них в мэрах, а вся рыговская мразота в гор-, облсовете и в Раде.
И это только верхушка айсберга: выбранный этими продажными ублюдками мэр вообще лишает транспорта целые районы гепаграда на месяцы: якобы для ремонта закрывая движение транспорта, но, то, что можно было бы сделать за неделю, делается (точнее, не делается) по 3 месяца, соответственно и распил и воспитание харьковского быдла - мало платите - потому и уехать невозможно. В это время не по чину разжиревшие маршрутчики в хамской форме объясняют недовольным, что вот-вот горсовет (придурки гепаградцы даже не понимают, что это не порошенко виновен в данном случае) поднимет на этих переполнненых скотовозках цену с 9грн (!!!) до 20...
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Тебя ****** когда в пять часов вывозят на коляске к БУСИКУ........реально тебе пыздець)))
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В плавнях шорох и легавая застыла чутко
Ай да выстрел только повезло опять не мне

песня про гепу
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Это ******* ГНИДА....у Яныка сосала....теперь лижет ПЭТИН АНУС,,....
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Да ладно , Вам . Гнида он и есть ... правда истинная , но ....
Только вот когда подорожал газ и электричество на 25% то остаётся лишь одно из двух :
либо повышать цену на проезд , либо субсидировать из бюджета города !
Кличко после выборов увеличит ещё больше .
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Породоксально, но Харьковчане за гепу горой. (не все, но большинство) Часто езжу по командировкам в Харьков, общаюсь с людьми, из этого сделал вывод.
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Где вы живете? У нас траллик и трамвай по 4, коммунальный автобус по 5 грн, а маршрутка по 6 грн. А собираются весной до 7-8 грн повышать.
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У Києві метро 8 грн (при поповнені 50 поїздок вартість по 6.5 грн). Тролейбус по 8 грн. По карті киянина - безкоштовно.
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засранцы, на перефирии з.п в 1,5 раза менше а 8 грнв маршрутках уже давно. закрыть нахрен метро пусть месяц на такси поездят))))
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совсем плохо с головой, где здесь виталя? я понимаю что 20 ников обслуживать сложно))))
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Як там миловарня?Ще не вернули?Скоро 31-ше,пиши пропало...
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Дайош метро по 50 копеек, газ по 90 копеек, бензин по 1,20, пенсии в 1000евро а зарплату не менее 3000 евро!!!
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Официальная инфляция меньше 10%
Мин зарплата тоже увеличилась примерно на столько же.
Элэнергия, насколько я помню с прошлого повышения, не дорожала..
Туалеты счугунными решётками в метро вроде бы не устанавливали)
Почему проезд дорлжает на 60%?
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Подорожчання проїзду призведе до зростання зарплат, адже, щоб людина до роботи доїхала, робітникку має вистачити грошей (це я з власного київського досвіду кажу).
У Відні Тагескарт (проїзний на всі види транспорту, що діє з 8 до 20) 5,3 ЄВРО (164 гривні. НА ДЕНЬ! Щоб на роботу та з роботи!)!!!
Тому і зарплати відповідні. На себе залишається не набагато більше як у нас, але трамвії - як космічні кораблі, вулиці - вилизані, будинки - сяють. Це і є ЯКІСТЬ життя.
Фактично європейські зарплати це опосередкований податок на бізнс, те що у нас фінансують з бюджету там фінансують через карман споживачів, тобто посполитих. А звідки у тумбочці гроші беруться? Абрам кладе! Бізнес змушений платити єврозарплату, бо на копієчку як у нас там не проживеш. А ми, прагнучи дешевого та пільгового 27 років голосуємо як не за комуністів, так за популістів, а отже за власну бідність, та життя в гавні.
Спочатку нам за наші податки роблять все дешевше, а коли приходимо за зарплатою кажут: "А нашо вам стільки? У вас же все дешево!"
І ми двічи у дурнях. Живемо в загниджених будинках, їздимо убитими дорогами фіг зна на чому. Але дешево...
Не перехивайте, ефект до зарплат дійде як раз під вибори, це так Кернес Порошенкові допомагає! Стоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета - Цензор.НЕТ 1706
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Харьков, скажу честно, повышение тарифов в Киеве вызвало коллапс на дорогах, сплошные пробки, люди умеют считать.
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У нас до цього теж були пробки, а от сьогоднішній сніг їх добавив.
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Я в Киеве родился и знаю все коллапсы, сейчас он происходит банально по мышлению, хреновая погода, соль, в обуви там сразу ремонт, а так сел на машину и поехал, тем более что транспорт не дешевый.
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Я теж народився в Києві і сьогодні кілька годин провів у машині.
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От і добре, що сумнівів нема. Бо по суті не заперечуєте.
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Точно! За карткою киянина бензин ллють безкоштовно. Як у найкращі часи правління Сапармурата Ніязова і Гурбангули Бердимухамедова.
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🤣 У мене карта киянмна є, але тільки проїзд у комунальному транспорті безкоштовний. Бензин не дають😢
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Стоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета. ВИДЕО

Исполком горсовета ездит на работу на автомобилях им по ... метро и трамваи ...
Делайте выводы сами ...
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Кернес трамвайные линии разобрал что бы машинам больше места было, а о тех кто трамваем ездил ему плевать,
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСтоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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