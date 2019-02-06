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 "Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина. ВИДЕО

5 февраля в Москве женщины, которые называют себя ведьмами и входят в оккультную организацию "Империя сильнейших ведьм", провели обряд в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

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Причиной проведения обряда стало то, что, по мнению ведьм, Путин требует магической поддержки.

"В стране ситуация тяжелая, и мы хотим поддержать президента теми силами, которые есть", - говорит ведьма Ирина.

На вопрос, почему тяжелая ситуация и с кем борется Путин, она отвечает: "Со всеми, кто на него нападает. И мы хотим, чтобы эти злопыхатели замолчали".

"Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные - проклятые враги, враги проклятые!" - такое проклятие подготовили ведьмы для врагов, однако, так и не смогли объяснить, кого имеют в виду.

Источник: https://censor.net.ua/v3110322
 
   
 Топ комментарии
 
Их уже выпустили из дурдома?
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Ипануться "Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 5778. А как же Гундяй, скрепы ми православие "Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 7251?
"Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 4585
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Совет форумчанПравила форума
 
более того - этот "союз ведьм" финансирует и поддерживает правительство москвы и ... РПЦ))
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Руцький сатанинский каганат хуже дурдома
"Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 9122
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Типичный электорат ботокстого педофила
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надо Луценчиху к ним заслать, пусть их на путь истинный направит.
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Ипануться "Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 5778. А как же Гундяй, скрепы ми православие "Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 7251?
"Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 4585
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гундяев и эти "дамы" из одной организации!
ФСБ=КГБ=НКВД=ЧК
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гундяев и рпц ПОДДЕРЖИВАЮТ и финансируют этот "союз ведьм". как и правительство москвы
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Свят,Свят,Свят!!! Это ж какой мрак на россии творится...
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"Да будет сила России крепчать": российские ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина" - бесспорные признаки полной деградации кремлёвского мясника и его челяди, что случилось и с Николаем II перед его концом, и концом империи.
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Ведьмы ненастоящие: обычно "Вию" поднимают веки, а не лижут зад.
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Это на них так Порошенко действует. Они его боятся. Видимо сила у Порошенко намного больше чем у этого сборища,
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А я дурень думав що про Наросію знаю все!
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)) так ведьмам в обесчаный рай просто не терпиться. а чем ответят шаманы?
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кацапо-фашисты забыли.что сатана всегда берет душу.под роспись.
рашке осталось 1-3 года.
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Не переживайте! Ира здесь свой шабаш организовывает.😉 Наши ведьмы сильне, Гоголь не даст соврать, у мокшан даже Лысой горы нет и Конотопа.😁
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Вчера, наша команда Земли, в составе 40 Воинов Света, из Академии Рошен, нейтрализовала выброс Зла, "Империи сильнейших ведьм" Путина, направленный сорвать победу Порошенко, на выборах!
Слава Украине!
Смерть Путину!
Порошенко, наш Президент!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314391029421189&set=a.129842417876052&type=3&theater
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Нечисть мокшанська... Лише багаття врятує їхні пропащі душі..😕😕😕
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шуганули ведьмочок,вот и отрабатывают "Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 3997

"Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 1212
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так российские ведьмы за Путина . а вампиры и оборотни что молчат ?
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Ха, теперь все стыкуется. Теперь понятно, почему Вовану Хлебельник . Ктулху начесал? Заявка то от ведьмы была.
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На россосисии один за другим отменяются концерты метал-групп по причине их "сатанизма", "богохульства" и "антихристианства".
...
Но при этом проходит шабаш ведьм в поддержку *****.
...
Всего один вопрос:
ЭТО Ж КАКИЕ, МАТЬ ИХ, СКРЕПЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНУТРИ ЧЕРЕПА?! "Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина - Цензор.НЕТ 5391
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вас уже прокляли - хутиным наградив..
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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