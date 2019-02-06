 "Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина. ВИДЕО

Об этом сообщает "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.
Смотрите также: "Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии. ВИДЕО
...
Причиной проведения обряда стало то, что, по мнению ведьм, Путин требует магической поддержки.
"В стране ситуация тяжелая, и мы хотим поддержать президента теми силами, которые есть", - говорит ведьма Ирина.
На вопрос, почему тяжелая ситуация и с кем борется Путин, она отвечает: "Со всеми, кто на него нападает. И мы хотим, чтобы эти злопыхатели замолчали".
"Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные - проклятые враги, враги проклятые!" - такое проклятие подготовили ведьмы для врагов, однако, так и не смогли объяснить, кого имеют в виду.
ФСБ=КГБ=НКВД=ЧК
рашке осталось 1-3 года.
Слава Украине!
Смерть Путину!
Порошенко, наш Президент!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314391029421189&set=a.129842417876052&type=3&theater
е..... нет покоя
...
Но при этом проходит шабаш ведьм в поддержку *****.
...
Всего один вопрос:
ЭТО Ж КАКИЕ, МАТЬ ИХ, СКРЕПЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНУТРИ ЧЕРЕПА?!