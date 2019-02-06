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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:выборы (20988) Янукович (30432)

 "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович. ВИДЕО

Беглый экс-президент Виктор Янукович призвал украинцев не поддерживать на выборах действующую власть

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким заявлением он выступил на сегодняшней пресс-конференции, назвав действия украинских властей "узаконенным терроризмом по отношению к своим гражданам".

"Герои нынешней Украины - погромщики, антисемиты и радикалы самых различных мастей... Еще раз хочу сказать: ни в коем случае народ Украины не должен допустить роковой ошибки - если будет переизбрана нынешняя власть, последствия будут непредсказуемы. Это страшно", - заявил Янукович.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110312
 
   
 Топ комментарии
 
Момент істини! Хто за те що сказав Янукович? "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 7198
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это СТРАШНО для януковича) и лишает его всяких надежд на возвращение.. ха)
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Може вже досить цього піда##ра цитувати? Що,в світі нічого такого більше не трапилось,що дійсно заслуговує уваги?
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Тільки відсидить довічне з конфіскацією так відразу
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Ти Президента України до яника відправляти будеш?
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Спочатку Кіля Азіров агітував за Тімошенко, тепер Овощ буде за Юлю агітувати... За кого кремляді українців тримають? Чи не пан Порошенко працював в уряді Азірова міністром економіки? І що вони зараз хочуть сказати українцям, коли вони - зрадники, що перебігли до наших ворогів?
Операція прикриття свого шпигуна - ось, що означають їхні заяви.
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"Прошу пана до гіляки", - обов'язкова ввічливісь по відношенню до вороженьків "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 4759
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калбаса па два-дваццать...доллар па восємь...залатой вєк...
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ну шо здрадойобы не подведите Яныка!
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Эта власть воссоздала армию, которую Янукович уничтожил, защитила Украину от российской агрессии, подняла весь мир для защиты Украины. Кого теперь случать, Януковича, который предал Украину, привел оккупантов на Украину или власть, которая защитила Украину. Наверное необходимо слушать и выбрать опять эту власть.
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Воссоздала армию? Самые смелые полегли или покалечены, оружие то же, склады рвутся, полковники 13-го года, воры, сейчас стали генералами, молодые в Польше, а не в армии, была зп со всеми доплатами 700 баксов, сейчас 400, обещают 500. Какие еще достижения я не перечислил?
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Тебе спитали, дядя. При Янику армія краща була?
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Он сказал еще более ясно, что его устраивает абсолютно любой кандидат в президенты, кроме ныне действующего. Может и правда Порошенко в чем то правильную линию ведет? Хотя я не за него, пока, собираюсь голосовать, но уже не факт.
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Такое позорище как овощ зек впихнули в президенты кацапы и донбасня. А потом сами же и смеялись над теми кто его выбрал.
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Чуток о цветочках и ягодках...

Вице-премьеру Розенко за декабрь начислили премию в 5 раз выше оклада

Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 174,3 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских новостей. Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 174 312 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривни, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен.
Вопрос - во сколько раз увеличится зарплата у него и других министров перед выборами?
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Основной тезис нынешней избирательной гонки за словами соевых это не за Пеца тот враг народа.Диагноз налицо,и это видит весь мир
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А чого ж ти тоді своє "ліцо" штанами прикриваєш ?... Боїшся застудити... 😕😕😕
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Путин теряет Украину: одна надежда -Порошенко
За 5 лет правления Петра Порошенко можно смело сказать, что Порошенко сделал все то, о чем Путин мог только мечтать в геополитическом плане

За 5 лет правления Петра Порошенко можно смело сказать, что Порошенко сделал все то, о чем Путин мог только мечтать в геополитическом плане и если в Украине есть агенты Кремля - так это и есть Порошенко вместе с так называемыми «полезными идиотами» его команды.
[Путин теряет Украину: одна надежда -Порошенко]: Посмотри! http://ua24ua.net/putin-teryaet-ukrainu-edinstvennaya-nadegda-poroshenko/
🤑
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Чомусь путін, азіров і овоч вважають по іншому. Мабуть тому що твоє блювотиння нне читають))) А чого ж це він її тєряє, якщо його агент Порошенко був всі 5 років на вищому щаблі влади? не сходиться, дядя. Не клеїться..
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Я так розумію що будь хто крім Порошенко влаштовує януковоща . Отож треба бути тричі гнидою і падлюкою щоб не проголосувати за Порошенко .
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Я тебя подвезу в больницу без денег
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штирлиц шел по улице Берлина...так коверкать украинские фамилии умеют только кацапсинские гниды...
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Неее, Лёлик, мы и в этот раз выберем киевскую хунту
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Послушай янукодло...и сделай на оборот...😀
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То що, пан проголосував би за пуйла, якщо б "янукодло" сказало за нього не голосувати? "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 2383
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ні, убоге. Якщоб з усіх їхніх медіа волали б що Йулька алкашка, бандерівка, вбивця, терорист і ворог расії, а *****, азіров і овоч, казали що гіршого варіанту для україни ніж Йулька і уявити важко. А сепанря, комуняки і риги казли зі своїх каналів що Йулька приведе Україну к краху і її не можна обирати ні в якому разі, то я б проголосував за бабцю, чесслово. Але чогось для всіх них ворог зовсім не баба Йуля. Не знаєш чому?
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Хотілося би почути від нього,хто гідний кандидат,Зеленський чи Тимошенко? "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 295
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Ви мов дитина. Знає кожен мальчуган, що Тімошенко хіхікала пуйлу. А це - 100500% кремлівсько-зозульна прикмета. Ви що, не бачили?
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хі-хі,то х.йня,за решту не хочете розповісти,ми всі жили в 2008 році і пам*ятаємо як воно було,коли гроші МВФ роздавали йуліною тисячою і тупо проїдали,коли навіть ямковий ремонт на дорогах не робили і про газ за формулою з коефіцієнтом якого немає більше нівкого в Європі,все ми пам*ятаємо
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Ну выпустили это чмо на Рос ТВ . Но зачем нам его показывать. Это я так понимаю в плане предвыборной агитации для поклонников Жопоблока .
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Осталось шоб ещё ***** выступил с таким же заявлением, рассказал как ему страшно, как он прячется под кроватью и лишь там только и засыпает, но дёргает до утра ножками вырабатывая электричество в крымнаш. А потом сразу выступление барыги: - Видели! А шо я вам говорил!
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По настоящему тебе станет страшно когда Юлька к власти придёт! Тогда и потроху станет страшно.
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Тут уже написали, что это многоходовочка *****? Типо он так специально сказал, чтоб повысить рейтинг Пороха, а то, что Порох работает на *****, как говорят адепты бабы Юли -- давно известный факт! "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 8840
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Більшого виносу мозку для зрадогнид і не придумати. Їм тре або публічно дати "розумне" обгрутування чому тре робити саме так як каже Овоч, Азіров і *****, а саме не переобирати Порошенко. Або ж тупо сказати що мовляв Овоч і ***** класні чуваки і кажуть розумні речі. В першому випадку будуть виглядати я к ідіоти, в другому як зрадники.
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Цензор на "службі" - все що проти влади --тиражується. Будуть висвітлювати кожний пук біглого зека. Думаю.що це вже дно .
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АстанАвитесь!

Остановите, остановите! Вите надо выйти, надо выйти.
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Витя, всем по"ер страшно тебе или не страшно. Лучше подскажи - бабло Петру камазами вывозить или лучше Мрію заказать и прямо в Ростов "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 498
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А мы лёгких путей не ищем..Ещё как переизберем.
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вот и юля так говорит. и шлюшко да и грицько.... все один в один как овощ... с чего бы это?

порох 2019 и точка.
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Вам там видать не слышно что народ говорит .Но ты сходи в отдел субсидий ,постой в очередях ,с людьми поообщайся ,на улицу выйди =все против Порошенко .
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Последняя надежда Кремля... Еще 5 лет президентства Порошенко Россия не переживет. "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 9484
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***** не хоче Порошенка.
Азіров не хоче Порошенка.
Овоч не хоче Порошенка.
Вата не хоче Порошенка.
Совки не хочуть Порошенка.
Бабця калясачниця не хоче Порошенка...
Сепарня і комуняки не хочуть Порошенка.
Євраптімісти не хочуть Порошенка.
Барцуни з кАрупцИєй не Хочуть порошенка.
Жопоблоківська ригальня не хоче Порошенка.

Медіашлюхи не хочуть Порошенка.
Гундяєвські попи не хочуть Порошенка.
Всі чорнороті популісти і словоблуди не хочуть Порошенка.
Меня терзают смутниє сомнєнія))) За кого ж голосувати))))
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Янукович это просто магнитофон. Озвучивает только то, что на него поставят и притом только тогда, когда его включат для этой цели Сам он не в состоянии осмыслить озвучиваемое. Пример из его речи 2014 года из Ростова: "...Украина - наш стратегический партнёр..." (с)
А вот с какой целью он озвучил эту последнюю запись, можно строить предположения. Лично для него Президент Порошенко весьма удобный вариант. Даёт возможность постепенно выводить активы из под санкций. Возвращает власть бывшим однопартийцам шапкокрада.
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На счёт антисемитов Янукович загнул конечно,сейчас у власти в Украине одни евреи ,где ж тут антисемитизм?
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Янек как-то завуалированно подлизнул?
Или ему внушили, что к его мнению кто-то прислушивается? Даже те, кто его поддерживал, как он страусов, уже давно на него плюнули.
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Не верю в эту постановку от кацапского Пу. "У жодному разі народ України не повинен допустити фатальну помилку і переобрати цю владу. Це страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 4887
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Лучшей рекламы для пороха и не придумаешь.🙂 Даешь Петра в один тур!!!!🙂
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Что твоя власть .что власть Пороха = один хер ! Они воры с мордой на запад , а вы на восток .Разницы нет , для вас народ мусор. Зато Ахметкин и при тебе и при Пепе трусит народ .
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Значит хорошая власть. Надо перевыбирать.
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Мочить патріотів, очолив корупційні схеми, рейтинг "вище всіх", має бізнес і не має бути президентом.... ну і т.ін. Скажитє как его завут?
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янык - дрессированая горилла из зоопарка хйла сегодня прочитала и озвучила все хотелки мокшанского сцаря, обозначив свою нужность.. уж очень не хочется ей в лифт или кафе "сепар"
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Эта власть воссоздала армию, которую Янукович уничтожил, защитила Украину от российской агрессии, подняла весь мир для защиты Украины. Кого теперь случать, Януковича, который предал Украину, привел оккупантов на Украину или власть, которая защитила Украину. Наверное, необходимо слушать и выбрать опять эту власть.
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1. Порох -враг *****
2. ***** - враг Украины
3. мы уже знаем, чего ждать от Пороха -хуже не будет
4. голосуем за Пороха
5. требуем от Вакарчука создания весной партии среднего класса, за которую проголосуем осенью, чтобы захватить большинство в ВРУ и отправить на свалку разных ляшков, садовых, тимошенок, боек и других Рабиновичей
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100%! В ВР должны быть исключительно проукраинские партии. Нам не нужны те, которые и нашим и вашим и провашем,не разборчивые в средствах мрази, готовые за деньги и мать родную продать. Нам нужны там серьезные, трудолюбивые люди, для которых интересы Украины и украинского народа действительно всегда на 1 месте.
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Фёдорыч продолжил всхлипывая: «От лично мне так страшно, шо спать боюсь. Снится один и тот же кошмар - я такой маленький-премаленький, совсем крохотный и беззащитный бегу-бегу по гулким пустынным ростовским улицам а меня безжалостно настигает, просто таки на меня беспощадно наезжает огромный-преогроменный, чёрный-пречёрный весь тонированный-затонированный воронок с большущей цифрой «13». И шо характерно, совсем не слышно звука работающего двигателя - вместо рёва двигателя из ниоткуда звучит едва уловимая душещипательная мелодия из к/ф «Профессинал» с Бельмондо. И от так каждую ночь».
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Не потрібні нам ні папєрєднікі, ні пазаднікі. Те, що українці не задоволені діями нинішніх бариг, не означає, що вони хочуть повернення злочинців минулих. Українці бажають РЕАЛЬНО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВИ.
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Интересно, хоть один идиот в этой стране верит в то, что Януковощ будет выступать против власти, которая не только не наказала его с его окружением, но и сняла арест с украденных у народа бабок? Просто сюр какой-то! "У жодному разі народ України не повинен допустити фатальну помилку і переобрати цю владу. Це страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 5667
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Значит эту власть надо выбирать вновь, раз врагам Украины и украинского народа Путину, Януковичу и остальной мрази, она так страшна!
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На эту тему две поговорки: Кто у власти - тому и сласти. Дураков не сеют, они сами родятся - это про тебя
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Многие каналы сегодня показали пресс-конференцию осуждённого бывшего президента Януковича...
я так розумію щоб українці добре зрозуміли за кого треба голосувати
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Зришь в корень. Поэтому за пєтю не голосуй
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Да уж.Украинизация Украины-это страшно куме.
-Для кого?
-Для Мордора.
-Хiба не чув,що вони историчного стержня позбавляються в такому випадку "У жодному разі народ України не повинен допустити фатальну помилку і переобрати цю владу. Це страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 9041
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Особенно понравился Гройсман антисемит.Витя как был ОВОЩЕМ так им и остался.
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Друзья, голосуем за Петра Алексеевича, он должен ********* доломать, иначе, вата уничтожит нашу страну. Да, у нас не все идеально, но в первую очередь нужно решить цивилизационный вопрос и тогда наступят столетия процветания, развития и достатка. В покое они нас не оставят, либо мы их, либо они нас.
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Ломаем копья из-за слов ничтожества, слова которого не стоят ломаного гроша?
Не, ну если собственные мозги вам ничего не говорят, то конечно можно и овоща послушать "У жодному разі народ України не повинен допустити фатальну помилку і переобрати цю владу. Це страшно", - Янукович - Цензор.НЕТ 6023
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Роковая ошибка была,когда профФессора выбрали в президенты.
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Это была закономерность. Даешь петю на второй срок!
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і чому я не здивований, що ця падаль завила саме після виносу йому вироку? Мразіна розуміє, що як що Петро Олексійович залишиться при владі, зеку кінець
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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