 "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким заявлением он выступил на сегодняшней пресс-конференции, назвав действия украинских властей "узаконенным терроризмом по отношению к своим гражданам".

"Герои нынешней Украины - погромщики, антисемиты и радикалы самых различных мастей... Еще раз хочу сказать: ни в коем случае народ Украины не должен допустить роковой ошибки - если будет переизбрана нынешняя власть, последствия будут непредсказуемы. Это страшно", - заявил Янукович.

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