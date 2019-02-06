 "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким заявлением он выступил на сегодняшней пресс-конференции, назвав действия украинских властей "узаконенным терроризмом по отношению к своим гражданам".
"Герои нынешней Украины - погромщики, антисемиты и радикалы самых различных мастей... Еще раз хочу сказать: ни в коем случае народ Украины не должен допустить роковой ошибки - если будет переизбрана нынешняя власть, последствия будут непредсказуемы. Это страшно", - заявил Янукович.
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Операція прикриття свого шпигуна - ось, що означають їхні заяви.
Вице-премьеру Розенко за декабрь начислили премию в 5 раз выше оклада
Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 174,3 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских новостей. Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 174 312 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривни, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен.
Вопрос - во сколько раз увеличится зарплата у него и других министров перед выборами?
За 5 лет правления Петра Порошенко можно смело сказать, что Порошенко сделал все то, о чем Путин мог только мечтать в геополитическом плане
За 5 лет правления Петра Порошенко можно смело сказать, что Порошенко сделал все то, о чем Путин мог только мечтать в геополитическом плане и если в Украине есть агенты Кремля - так это и есть Порошенко вместе с так называемыми «полезными идиотами» его команды.
[Путин теряет Украину: одна надежда -Порошенко]: Посмотри! http://ua24ua.net/putin-teryaet-ukrainu-edinstvennaya-nadegda-poroshenko/
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Остановите, остановите! Вите надо выйти, надо выйти.
порох 2019 и точка.
Азіров не хоче Порошенка.
Овоч не хоче Порошенка.
Вата не хоче Порошенка.
Совки не хочуть Порошенка.
Бабця калясачниця не хоче Порошенка...
Сепарня і комуняки не хочуть Порошенка.
Євраптімісти не хочуть Порошенка.
Барцуни з кАрупцИєй не Хочуть порошенка.
Жопоблоківська ригальня не хоче Порошенка.
Медіашлюхи не хочуть Порошенка.
Гундяєвські попи не хочуть Порошенка.
Всі чорнороті популісти і словоблуди не хочуть Порошенка.
Меня терзают смутниє сомнєнія))) За кого ж голосувати))))
А вот с какой целью он озвучил эту последнюю запись, можно строить предположения. Лично для него Президент Порошенко весьма удобный вариант. Даёт возможность постепенно выводить активы из под санкций. Возвращает власть бывшим однопартийцам шапкокрада.
Или ему внушили, что к его мнению кто-то прислушивается? Даже те, кто его поддерживал, как он страусов, уже давно на него плюнули.
2. ***** - враг Украины
3. мы уже знаем, чего ждать от Пороха -хуже не будет
4. голосуем за Пороха
5. требуем от Вакарчука создания весной партии среднего класса, за которую проголосуем осенью, чтобы захватить большинство в ВРУ и отправить на свалку разных ляшков, садовых, тимошенок, боек и других Рабиновичей
я так розумію щоб українці добре зрозуміли за кого треба голосувати
-Для кого?
-Для Мордора.
-Хiба не чув,що вони историчного стержня позбавляються в такому випадку
Не, ну если собственные мозги вам ничего не говорят, то конечно можно и овоща послушать