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Все про:дети (3446) Житомир (434) избиение (9275) Нацполиция (8855) буллинг (10)

 Девочки-подростки избили ровесницу, полиция Житомира начала проверку. ВИДЕО

На опубликованном в соцсетях видео видно, как хулиганки наносят жертве удары ногами в голову.

Видео избиения опубликовал в Facebook пользователь по имени Артур Малиновский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

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"Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", – говорится в сообщении.

Видео прокомментировала представитель ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

"К выяснению личностей всех участниц этого видео подключились сотрудники ювенальной превенции полиции. Событие зарегистрировали по сообщениям в соцсетях в Житомирском отделе полиции. Девочка в синей куртке очень похожа на постоянную подопечную. Сейчас проверяем эту информацию. О результатах сообщим", – написала она.

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В комментарии спикер ГУНП уточнила, что происшествие зарегистрировано сегодня, 6 февраля. Она также отметила, что по состоянию на 6.02 заявления от потерпевшей девочки и ее родных в правоохранительные органы не поступало.

Позже 6 февраля начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко написал, что личность девочки-обидчицы (на видео в синей куртке) установлена.

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"На появление видео с дракой несовершеннолетних девушек мы отреагировали незамедлительно. Практически, уже сейчас ювеналы общаются с обидчицей. Ей 14 лет и она проживает с бабушкой. Лишь в 2018 год девушка трижды убегала из дома. Личности остальных участниц мы еще устанавливаем, в том числе потерпевшей. По имеющейся сейчас информации, они не являются ученицами одной школы. О результатах всех наших мероприятий и проверок обязательно проинформируем", – написал Печененко.

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Напомним, 19 января в силу вступил закон о противодействии буллингу. Наказание для виновных составляет штраф в сумме 850–1700 гривен или от 20 до 40 часов общественных работ.

Источник: https://censor.net.ua/v3110311
 
 
 Топ комментарии
 
то не девочки... то абизяны.. дикие абизяны
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Georg 121 Звичайно що виноваті,усю свою історію нас вбивали і продоважують це творити різними методами.А ти дивися,щоб японці тебе на бутилку не посадили. Дівчатка-підлітки побили ровесницю, поліція Житомира почала перевірку - Цензор.НЕТ 836
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Чому? Потрібно зібрати батьків, у зачиненій кімнаті, дістати батіг, і отх.яріть як останню худобу. А потім сказати - худоби виростили? Ось вам відповідь.
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Музика на фоні московитська,вона нав'язує їхній стиль життя.Потрібно повністю від цього відмовитись.
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Georg 121 Звичайно що виноваті,усю свою історію нас вбивали і продоважують це творити різними методами.А ти дивися,щоб японці тебе на бутилку не посадили. Дівчатка-підлітки побили ровесницю, поліція Житомира почала перевірку - Цензор.НЕТ 836
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москалі не москалі..
але як вже впіймаємо того москалика....оййоййой...
краще тобі не знати
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Ты так говоришь будто если б музыка украинская была то все нормально так и надо.
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а если бы музыка была из шоу бенни хила - они бы весело бегали по кругу друг за другом
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Sergey Bardo Кацапська музика і вся їх культура вчить такому.
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Sergey Bardo Вся культура їх має вплив,потрібно заборонити всяке сміття кацапське у нас.
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Вот ту малолетнюю гниду,которая подошла с зади и ударила девченку ногой по голове,надо хорошо приложить рожей об асфальт!Да и остальным морды обтесать не мешало бы.На таких действует только сила.Интересно,по сколько гривен их родителям штрафа присудят.И как эти малолетние куропатки отвечать перед законом будут.Опять им пальчиком сделают ай,ай,ай!А их родаки,потом будут бегать и угрожать семье девочки и ей самой.
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да какие там родаки ? бабушка с которой она живет, потому что ее мама на нее забила, а папа про нее даже не знает ?
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А,понятно.Кабучи малолетние,слабее и беззащитнее себя нашли...Прям кулаки сжимаются...Вот жеж мрази!
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Их надо в поликлинику сдать для опытов. По усыплению.
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Сегодня смотрел "Сниданок" на 1+1 и офигевал: короче, в свете киевских событий ,собралась группа родителей и решила ,что насилия со стороны учителей намного больше и на проблему смотрят однобоко!? Извиняюсь за грубость, но бл*дь заберите на куй себе домой то чудо , что вы воспитали, учите, целуйте в жопу и сами на себя пи*дите! У меня нет слов.... Повыпускают у школу цука моральных уродов, а потом учителей винят!
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карати треба вчителів і батьків. нах скотину ростити
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батьки від неї відмовилися,бабусі і так з нею важко,а от скотину треба покарати.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДевочки-подростки избили ровесницу, полиция Житомира начала проверку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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