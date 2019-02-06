 "Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Янукович ссылается на свидетельства "группы снайперов", участвовавших в тех событиях и уверяет, что к расстрелу протестующих причастны Андрей Парубий и Сергей Пашинский.
"Группы снайперов, которые принимали участие в этих расстрелах, дают конкретные показания и называют конкретных людей, фамилии. Например, Андрея Парубия, который сегодня является главой Верховной Рады, Сергея Пашинского, который там бегал с автоматиком и рассказывал, как это нужно все делать красиво", - заявил Янукович.
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Все, що було потім - це наслідки правління янукодли.
Як ми бачимо, овоч і зараз не дуже сумує.
а за развал оранжевой коалиции в ответе только Юля. продержались они меньше полугода... на радость путину.
кидала.
потом он её кинул.. как лоха(с) ))
Ідіото - «патріото» будуть волати: «Порох злив владу крємльовскім маріонеткам Тимошенко /Зєлєнському !!!!»
і зараз доречі теж може привести якесь непорозуміння замість пороха
- так американцы ж прилетели на вертолетах!
- вы сами видели?
- да, конечно! своими глазами видела по телику - из-за посадки сразу штук 10 черных вертолетов вылетело!
Поміняється барига і нинішня "влада" - буде справжнє розслідування, тоді і доводитимеш щось. Хоча за те що ти допустив таку "вакханалію" - тобі також "світить" термін.
А зачехленный охотничий карабин в багажнике - это преступление или где?
давно уже подмечено, что у ватников, глупое и обозленное выражение лица..
Наверное у вас так ловко получается благодаря могучему интеллекту, свойственному электорату страусовода.
Колись від погрози яйцем аж зомлів і впав наче ранятий, під крапельниці потрапив.
Столько испытаний выпало Федрычу...
с канализационного люка? или переодетый прошелся по Майдану? или из окна?
с чьих слов он... гудит?