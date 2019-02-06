EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество, За рубежом
  3347  63
Все про:Парубий (1842) Янукович (30432)

 "Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана. ВИДЕО

Беглый экс-президент Виктор Янукович заявил, что в расстреле Майдана были заинтересованы его организаторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Янукович ссылается на свидетельства "группы снайперов", участвовавших в тех событиях и уверяет, что к расстрелу протестующих причастны Андрей Парубий и Сергей Пашинский.

"Группы снайперов, которые принимали участие в этих расстрелах, дают конкретные показания и называют конкретных людей, фамилии. Например, Андрея Парубия, который сегодня является главой Верховной Рады, Сергея Пашинского, который там бегал с автоматиком и рассказывал, как это нужно все делать красиво", - заявил Янукович.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/v3110292
 
 
 Топ комментарии
 
у ющенко есть грехи - но совсем другие.

а за развал оранжевой коалиции в ответе только Юля. продержались они меньше полугода... на радость путину.

кидала.
 показать весь комментарий
 
треба ющару притягнути до відповідальності за те, що він передав владу у 2010 цієї кримінальної наволочи.
Все, що було потім - це наслідки правління янукодли.
Як ми бачимо, овоч і зараз не дуже сумує.
 показать весь комментарий
 
Ющара был слаб. Он был бы хорошим презом в стабильной развитой стране, но желание всем понравится и достигнуть компромиса... Кароч, сел играть с шулером- должен знать чем кончится.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
плохо мля бегали ,раз хряк даунбасовский живым ушел.
 показать весь комментарий
 
 
и это.. племянников.. на ЛЮСТРАХ.... распяли! Или отлюстрировали?
 показать весь комментарий
 
 
треба ющару притягнути до відповідальності за те, що він передав владу у 2010 цієї кримінальної наволочи.
Все, що було потім - це наслідки правління янукодли.
Як ми бачимо, овоч і зараз не дуже сумує.
 показать весь комментарий
 
 
у ющенко есть грехи - но совсем другие.

а за развал оранжевой коалиции в ответе только Юля. продержались они меньше полугода... на радость путину.

кидала.
 показать весь комментарий
 
 
да.. помню как Йуля орала про "злодия януковича", а на сл.день - обнималась с ним и говорила "он честный, меня обманули, мы с ним ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА в разделе сфер влияния"..
потом он её кинул.. как лоха(с) ))
 показать весь комментарий
 
 
Ющара был слаб. Он был бы хорошим презом в стабильной развитой стране, но желание всем понравится и достигнуть компромиса... Кароч, сел играть с шулером- должен знать чем кончится.
 показать весь комментарий
 
 
Він віддавав владу за гарантії недоторканості. Тому його овоч не чипав.
 показать весь комментарий
 
 
Его и трогать было незачто, как президент страны с кучей проблем, он не сделал ничего, от слова совсем.
 показать весь комментарий
 
 
А шо Пороха тре буде судити що передав в березні владу кремлівським виродкам Вані чи Зелінському.? так виходить? Може це не Ющ чи порох передають владу. Може це бидло якого забагато в країні і яке не отримавши халяви голосує за відверту вату?
 показать весь комментарий
 
 
А так воно, якщо трапиться то і буде.
Ідіото - «патріото» будуть волати: «Порох злив владу крємльовскім маріонеткам Тимошенко /Зєлєнському !!!!»
 показать весь комментарий
 
народ передав владу це сумно, але це так

і зараз доречі теж може привести якесь непорозуміння замість пороха
 показать весь комментарий
 
 
чото вспомнил рассказ одной бабки летом 14 года -
- так американцы ж прилетели на вертолетах!
- вы сами видели?
- да, конечно! своими глазами видела по телику - из-за посадки сразу штук 10 черных вертолетов вылетело!
 показать весь комментарий
 
 
- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
 показать весь комментарий
 
 
та отож, всі бігали)), а воно до кацапів з камазами) палет)), поїхало! "Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана - Цензор.НЕТ 5208
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вітя - не кіпішуй.
Поміняється барига і нинішня "влада" - буде справжнє розслідування, тоді і доводитимеш щось. Хоча за те що ти допустив таку "вакханалію" - тобі також "світить" термін.
 показать весь комментарий
 
 
Чому цього ідіота показують по телевізору??Його розстріляти треба.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ведь правду овощ говорит..все помнят снайперскую винтовочку в багажничке Пашинского..
 показать весь комментарий
 
 
На Роисе да. Там все знают и помнят то, чего не было.

А зачехленный охотничий карабин в багажнике - это преступление или где?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну да всегда так бывает..на Майдане совсем случайно в багажничке ..карабины зачехлённые..в спины майдановцев тоже случайно стреляли или пули летали с поворотами на 380 градусов..всё случайно..
 показать весь комментарий
 
Пашинський просто ремба, одна гвинтівка і вся вертикаль влади на шматочки, може його в Москву відправити?
 показать весь комментарий
 
 
Не просто вертикаль власти, а весь януковский и кацапский спецназ в центре Киева обосрался от одной мысли, шо у Пашинского в багажнике зачехленный карабин. "Парубій - голова ВР, Пашинський теж бігав з автоматиком і розповідав, як потрібно робити все красиво", - Янукович назвав свою версію винних у розстрілі Майдану - Цензор.НЕТ 5081
 показать весь комментарий
 
 
у тебя в прикроватной тумбочке лежит вибратор.. ты тоже готовила покушение на Януковоща?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
твои тайны интимные с прикроватными тумбочками с вибровагинами у тебя..ни кому не интересны.. "Парубій - голова ВР, Пашинський теж бігав з автоматиком і розповідав, як потрібно робити все красиво", - Янукович назвав свою версію винних у розстрілі Майдану - Цензор.НЕТ 5106 опохмелись..уже вечер..можно..
 показать весь комментарий
 
неее.. у меня тренировка вечером, так что творожок, салатик, немножко мяса..
давно уже подмечено, что у ватников, глупое и обозленное выражение лица..
 показать весь комментарий
 
Вітька приїдь в Київ і розберись. Чи знову всрався?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
**********и выгораживают пашинского )
 показать весь комментарий
 
 
Да. Безпаливные вы такие. "Парубій - голова ВР, Пашинський теж бігав з автоматиком і розповідав, як потрібно робити все красиво", - Янукович назвав свою версію винних у розстрілі Майдану - Цензор.НЕТ 955

Наверное у вас так ловко получается благодаря могучему интеллекту, свойственному электорату страусовода.
 показать весь комментарий
 
 
Знаємо, знаємо, яке ти перелякане.
Колись від погрози яйцем аж зомлів і впав наче ранятий, під крапельниці потрапив.
 показать весь комментарий
 
 
"Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана" - это перебор, сколько можно показывать и говорить за тупого зэка, позор Украины, неужели нет достойной темы, или ума не хватает, в таком случае лучше заткнуться.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ворог - петрик, але у всьому винні парубій і пашинськиий
 показать весь комментарий
 
А как злодеи яйцом в него стрылялы??? А как венок сам кидался??? А как ***** конфетку есть не стал, которую Витя ему презентовал???

Столько испытаний выпало Федрычу...
 показать весь комментарий
 
 
П'ять років казку придумували, ну й тупарі.🙂
 показать весь комментарий
 
Обычно с выступления Януковича Путин всегда начинает какую то мерзкую провокацию в отношении Украины.Что-то на выборах готовит, гад.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю під вечір вилізе Кровосіся, в Наросії зараз мобілізація старих пердунів щод підтримки антібарижної коаліції.
 показать весь комментарий
 
 
По лбу стуканный, презжай в Украину. Страусы скучают.
 показать весь комментарий
 
Цей <**************, за ЧОТИРИ місяці, подій на Майдані, (з листопада 2013 по лютий 2014) НІРАЗУ не вийшов до ЛЮДЕЙ.....«Всє как то нєбьіло времени... єзділ на охоту, бєгал по пенькам, корміл страусов»...
 показать весь комментарий
 
Интересно, а Зорян и Шкиряк в это время чем занимались?
 показать весь комментарий
 
У Кровосісі і то краще вдавалось топити за петрика. Ви вже там на кацапії сценарій змініть. Ворога України, злочинця і просто тупорилу падлюку, через яку втратили кращих і розпочалась війна, зняли тишком-нишком з переслідування міжнародними правоохоронними органами. Так хто тут винен?!!!
 показать весь комментарий
 
а соткудава он это видел?
с канализационного люка? или переодетый прошелся по Майдану? или из окна?
с чьих слов он... гудит?
 показать весь комментарий
 
А почему никто до сих пор не спросил что это были за снайперы с Парубием, и что это за автоматик был у Пашинского? Большевики за свой Майдан тоже все красиво рассказывали.
 показать весь комментарий
 
передай ху#лу и товарисчам большевикам ,что им в Украине не отломится
 показать весь комментарий
 
пошла в жопу, марионетка кремлевская
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх