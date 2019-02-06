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 Атака на команду Супрун - это попытка вернуть Украину в пропасть прошлого, - Гройсман. ВИДЕО

Атака на команду Министерства здравоохранения, которая реализует сегодня медицинскую реформу, это попытка вернуть Украину в пропасть прошлого, когда системой здравоохранения никто не занимался.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

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Он отметил, что именно это правительство сформировало команду Минздрава во главе с Ульяной Супрун. Они представили видение изменений и начали их вводить. Но с первого дня их атакуют, пытаясь повесить на них весь негатив предыдущих лет.

Между тем глава правительства отметил, что за последние годы реализованы крупные программы. Он привел примеры программы "Доступные лекарства", по которой уже выписаны около 31 млн рецептов, изменена система закупки лекарств и следовательно ликвидированы коррупционные схемы, идет достройка клиники "ОХМАТДЕТ", развивается сеть кардиоцентров.

Как отметил премьер-министр, неотремонтированная палата в районной больнице - "это не вина Ульяны Супрун". Наоборот, правительство разрабатывает и внедряет различные механизмы, чтобы отремонтировать палаты, дать возможность оснастить больницы, повысить качество медицинских услуг и обеспечить достойные зарплаты врачам.

"Я вижу тренд, обвиняют тех, кто хочет что-то изменить, - сказал Гройсман. - Но нас это не остановит. Будем идти дальше - у нас большие планы. Мы поддерживаем команду Министерства здравоохранения, которая реализует реформу. И нам нужен конечный результат".

Он также сообщил, что дал поручение чиновникам подготовить обращение в суд, чтобы восстановить справедливость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун: Решение суда о моем отстранении блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин в медучреждения

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/v3110246
 
 
 Топ комментарии
 
які там закони , тут же "переможні рехворми" проводяться , від яких народ масово вимирає і тікає за кордон ...
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Он подчеркивает, что "спектакль с увольнением Ульяны Супрун" такой же: "Одной рукой дается команда прикормленному судье Порошенко (весь Окружной административный суд Киева контролирует Грановский) отстранить Супрун от исполнения обязанностей. Поднимается волна возмущения в интернете, посольства стоят на ушах… Вот увидите, через день-два появится Порошенко, решительно осудит "судейскую мафию" и предложит Верховной Раде назначить Ульяну Супрун министром здравоохраненияИсточник: https://censor.net.ua/n3110150
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Фейкові "міністри" з їх фейковими "реформами" ... Атака на команду Супрун - це спроба повернути Україну в прірву минулого, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1235
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ПРАВДА?
Вот тебе ПРАВДА : путин - *****, рашка -гавно, Крьім-Украина, Дамбасс- московские шестерки.
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вы лучше скажите одно, по закону она имела право быть так долго в роли ИО? Да или нет?
Если по закону не имела, так вы сейчас что, отстаиваете право плевать на законы? Почему вы до этого ничего не делали, что бы она стала министром а не ИО?
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які там закони , тут же "переможні рехворми" проводяться , від яких народ масово вимирає і тікає за кордон ...
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Суки..где Бальчун с деканоизе Атака на команду Супрун - это попытка вернуть Украину в пропасть прошлого, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9692 Абромявичус где...мешали гешефтам. Бу,ьте Вы, совки, прокляты поколениями. Или уже Атака на команду Супрун - это попытка вернуть Украину в пропасть прошлого, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1103
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Фейкові "міністри" з їх фейковими "реформами" ... Атака на команду Супрун - це спроба повернути Україну в прірву минулого, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1235
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Вова, какая пропасть страшней: прошлая или настоящая?
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Он подчеркивает, что "спектакль с увольнением Ульяны Супрун" такой же: "Одной рукой дается команда прикормленному судье Порошенко (весь Окружной административный суд Киева контролирует Грановский) отстранить Супрун от исполнения обязанностей. Поднимается волна возмущения в интернете, посольства стоят на ушах… Вот увидите, через день-два появится Порошенко, решительно осудит "судейскую мафию" и предложит Верховной Раде назначить Ульяну Супрун министром здравоохраненияИсточник: https://censor.net.ua/n3110150
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Тут все просто: Уляна Супрун уничтожила несколько теневых схем закупкок мидицинских препаратов и лекарств. Эти схемы работали при Тимошенко и Януковиче и приносили некоторым людям из ПР большие деньги. В частности ряд фирм Т. Бахтеевой (за ней стоит Ринат Ахметов) и Р. Богатыревой («Людмила-Фарм», «Укроптпостач», «Люмьер фарма», «Фармадис» и «Ганза») плотно сидели на тендерах и регулярно их выигрывали.

Тодуров, Медведчук, Рабинович, Вилкул - также были в доле. А Ляшко и его радикальные Аналы еще два года назад были куплены Ринатом Ахметовым.
Ляшку поставили задачу - "устранить" Супрун, вернуть старые схемы - пес отрабатывает.
Также помним как в прошлом году разгорелся скандал - помощник Ляшка предлагал взятку Уляне Супрун - квартиру в Вишневом. Супрун отказалась и сообщила об этом в прессу.
Радикальная Партия - мрази.
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это все правильно, но есть законы, пусть не правильные, но есть. Их надо менять однозначно, но их нельзя не исполнять. Что это за выборочное право такое?! Тут вы все должны соблюдать, а в этом случае можно не соблюдать...
Когда уже наша власть научится жить по закону, а не по тому как им удобно?!
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Как воды в рот набрали!?? Обидно или в Сговоре с Ляшком?
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Оценивают риски и прикидывают, про что выгодней кричать: про перемогу или про зраду.
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Атака вже захлинулася. Зараз піде підрахунок 200-х і 300-х серед атакуючих... І думаю рахунок там не закінчиться лише Шлюшком і Моською ..😕😕😕
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Такі реформи можна проводити лмше в тих місцевостях, де є надійне дорожнє сполучення. Є в госпітальному окрузі дороги до кожного населеного пункту - вперед! Реформуйте! Те саме стосується реформ місцевого самоврядування. Якісь об'єднання в ОТГ можливі лише там, де створена мережа доріг.
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Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 року"

В списке 208 препаратов и только кажется, что их много. Но если присмотреться, то окажется, что они дублируются! Разные производители а препаратов всего 15! И на эти 15 препаратов у нас скидка, зато на все остальные - накрутка в двое/трое!!!!! Субсидия типо...
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Шо-то я не вкурю- все руководители Украины типа за Супрун, а Баба-Мосейчук против и никто ему ничего сделать не может!
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мы скатились до уровня Африки , или ниже , вымогатель подает в суд , и суд принимает решение в пользу вымогателя , правительство понятно не при делах , суду на всех насрать , они Боги , ляшко со своей дырявой командой , и порох , сделали для нанесения ущерба страны гораздо больше чем кто другой , тут и внешнего агрессора не надо - сами справятся
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Вы чуть чуть не правы суд поступил согласно ЗАКОНА, а вот как раз причем на все 100% это ВР и КМУ, и да по Закону Гройсман может расписываться вместо любого Министра он глава Кабмина.
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Когда врут наши доморощенные - это понятно, когда врет Супрун - это диагноз. Диагноз системе воровства, лжи, лицемерия, порохоугодничества. Приказ о распределении подпишет первый замминистра или кто-то из замов - и лекарства пойдут. Вопрос ведь не в этом - практически все закупленное - даже международными организациями - через прокладки и офшорные схемы - это и гемофилия, и онкология, и сахарный диабет. Так собирались закупить и диализ, но в аферу вовремя вмешались "Наши Гроши" - не прошло. Ау, пани Уляна? Вы этого не заметили? Не у Вас ли в команде сидит такой себе лизоблюд-решала Линчевский, который посажен именно на денежные потоки. И Супрун типа чистая, вне коррупции.... Вранье, все вранье - и псевдореформа, и псевдомедицина. Гнать надо Вас в шею и пинками под зад!
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Да ты сынок не регина, ты целая отрыжка))) А Супрун вернем назад, принципиальных и неподкупных руководителей в МОЗ еще не было, подхода к ней нет, вот вы черти и беситесь)
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Против фактов не попрешь - закупки лекарств в Украину через международные организации на 30-50% дороже чем (внимание!) - в аптечной сети Румынии, Польши, Словакии. Чеши яйца, чудак на букву "м"...
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Да! Теперь все подозрения упали на Пещерный Суд и лиц его обслуживающих??Нужно начинать не с медицины, а с ПРавосудия в коротких штанишках!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАтака на команду Супрун - это попытка вернуть Украину в пропасть прошлого, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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