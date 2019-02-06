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 "Наші діти бомжі" и "Владо, не кидай своїх", - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Переселенцы с временно оккупированных территорий, участники АТО пикетировали Администрацию Президента с требованием профинансировать в полном объеме правительственную программу по обеспечению переселенцев жильем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

6 февраля переселенцы-участники АТо пикетировали Администрацию Президента с требованием выделения финансирования правительственной программы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (утверждена постановление Кабмина №280). По их словам, участникам АТО с временно оккупированных территорий обещали помощь в обеспечении жильем, для чего утвердили правительственную программу, однако вместо необходимых 1,5 млрд грн на нее выделили в Госбюджете-2019 лишь 25 млн грн

"Это наша последняя капля, шаг, который мы должны сделать - это президент. На уровне Кабмина мы, к сожалению, не можем каким-то образом добится дофинансирования постановления. Мы много раз имели разговор об этом в рабочем режиме еще до принятия Госбюджета-2019. Минсоцполитики на 2019 год закладывал бюджетное предложение на 2019 год было 470 млн грн, а приняли лишь 25. Мы считаем, что это несправедливо. мы хотим, чтобы в этой стране мы имели шанс на жилье. У многих члены семьи были в плену, потому что мы с тех территорий. Мы не можем въехать туда, и не имеем никакого желания. Мы все находимся в расстрельных списках. у нас здесь нет никакой возможности без помощи правительства найти жилье", - заявил глава ОО "Громадський Рух учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої території" Вячеслав Серпокрылов.

Участники акции держали плакаты с призывами к властям заняться вопрос обеспечения переселенцев-участников АТО жильем.

Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 01
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 02
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 03
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 04
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 05
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 06
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 07
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 08
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 09
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 10
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 11
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 12
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 13
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 14
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 15
Наші діти бомжі и Владо, не кидай своїх, - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3110217
 
 
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просто згадайте, які квартири/апартаменти у престижних районах дарують ригівським суддям, ментам, мужеложенку, і побачите, хто за пеціною програмою живе по-новому.
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И делаю вывод: нельзя никому ВЫДЕЛЯТЬ квартиры! Деньги - да. Всё будет прозрачно
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Наші діти бомжі" и "Владо, не кидай своїх", - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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