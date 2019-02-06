 "Наші діти бомжі" и "Владо, не кидай своїх", - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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6 февраля переселенцы-участники АТо пикетировали Администрацию Президента с требованием выделения финансирования правительственной программы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (утверждена постановление Кабмина №280). По их словам, участникам АТО с временно оккупированных территорий обещали помощь в обеспечении жильем, для чего утвердили правительственную программу, однако вместо необходимых 1,5 млрд грн на нее выделили в Госбюджете-2019 лишь 25 млн грн

"Это наша последняя капля, шаг, который мы должны сделать - это президент. На уровне Кабмина мы, к сожалению, не можем каким-то образом добится дофинансирования постановления. Мы много раз имели разговор об этом в рабочем режиме еще до принятия Госбюджета-2019. Минсоцполитики на 2019 год закладывал бюджетное предложение на 2019 год было 470 млн грн, а приняли лишь 25. Мы считаем, что это несправедливо. мы хотим, чтобы в этой стране мы имели шанс на жилье. У многих члены семьи были в плену, потому что мы с тех территорий. Мы не можем въехать туда, и не имеем никакого желания. Мы все находимся в расстрельных списках. у нас здесь нет никакой возможности без помощи правительства найти жилье", - заявил глава ОО "Громадський Рух учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої території" Вячеслав Серпокрылов.

Участники акции держали плакаты с призывами к властям заняться вопрос обеспечения переселенцев-участников АТО жильем.

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ