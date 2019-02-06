 "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект вДудь, по словам Киселева племянник сейчас находится в немецкой тюрьме "по плохой статье".

"Он сказал:"Я - русский и я поеду поддерживать, поеду воевать". Вот и все. У него погиб командир взвода. Он взял на себя командование. И даже награжден какой-то медалью - наградой донецкой. Сейчас Сережа сидит в тюрьме. В Германии. После этого он пошел в монастырь, постригся в монахи на Афоне. Потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам и болгары его арестовали и отправили в Германию. Он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее. За то, что он воевал", - сказал Киселев.

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