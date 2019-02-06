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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Германия (3279) Киселев Дмитрий (607) пропаганда (2169) тюрьма (626)

 "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о племяннике, который воевал на Донбассе за террористов "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект вДудь, по словам Киселева племянник сейчас находится в немецкой тюрьме "по плохой статье".

"Он сказал:"Я - русский и я поеду поддерживать, поеду воевать". Вот и все. У него погиб командир взвода. Он взял на себя командование. И даже награжден какой-то медалью - наградой донецкой. Сейчас Сережа сидит в тюрьме. В Германии. После этого он пошел в монастырь, постригся в монахи на Афоне. Потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам и болгары его арестовали и отправили в Германию. Он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее. За то, что он воевал", - сказал Киселев.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Джастин Трюдо - потомок украинских нацистов", - канадский телеканал посвятил сюжет разоблачению российской пропаганды. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110206
 
   
 Топ комментарии
 
А какие для сикилёва "хорошие" статьи - изнасилование и скотоложество, наверное...))
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дядю срочно к Серёже на побывку. Лет на 10
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А какие для сикилёва "хорошие" статьи - изнасилование и скотоложество, наверное...))
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Хорошим кацапам - хорошие статьи... плохим - плохие.
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...пошел в монастырь, постригся в монахи на Афоне. Потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам и болгары его арестовали и отправили в Германию....

ха.. В Германии на него открыли дело, он свалил в Грецию, попытался спрятаться в Афоне (все они "резко в религию" падают, когда припекает). Думал что всё прокатило и поехал развлекаться в Болгарию, где его и повязали по запросу Интерпола Германии и - выдали Германии.
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Не размножайтесь . Вас изолируют как чуму .
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10 мало.

Эта мразь заслужила на пожизненное. Он не радовая рашистская шавка, а возглавляет крупнейшее рашистское информ.агентство, бобриха симоньян, например, и рашка тудэй у него в подчинении.
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Та нормально. Сидишь такой молодой за решёткой, на улице весна... нерусская, тёлочки в миниюбочках по ту сторону, а вокруг тебя настойчивые крепкие парни из гейропы - красотища! "Сергій сидить у в'язниці в Німеччині. За поганою статтею - тероризм, зброя", - пропагандист Кисельов про племінника, який воював за "ДНР" - Цензор.НЕТ 1782
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хай краще у рашці відсиджує, баланду хаває.
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ну,у дяди будет совсем другая статья после гааги "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР" - Цензор.НЕТ 6236.не думаю,что чем то лучше...
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Гааге такое говно вряд ли интересно.
Скорее всего, его ждет не тюрьма, а забвение и смерть в алкогольных парах.
Что тоже по делом.
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ну почему...в нюрнберге пропагандонов судили.и неплохо
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Интересно почему такой жирный факт оминул украинские медиа?
Узнали только когда сам киселев рассказал)
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какой то племянник какой то вонючки Воняет за поребриком вот там пусть и воняет "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР" - Цензор.НЕТ 6241
МНОГО ЧЕСТИ для дерьма "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР" - Цензор.НЕТ 2701
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не скажи)
Знаковое событие. И я думаю арест по статье терроризм освещался в болгарской прессе. Вот только высер какого нибудь нюханого дупутата земли северная рейн-вестфалия что "крым росиия" украинские медиа всегда находят . А тут тишина)
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Болгари оказлось ні разу ні мишебраття -)
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они у немцев на коротком поводке
Есть ордер на арест выданный в германии - попробуй не выдай
сразу матпомощь сократится
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Потому что племянник киселева гражданин Германии.
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Когда то в СССР были анкеты в них были вопросы - есть ли родственники за границей? были ли они судимы? По советским меркам этот Киселёв какой то подозрительный, какое телевидение, тут хоть бы дворником приняли.
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Дима, награда и тебя найдёт, но уже по очень хорошей для тебя статье - соучастник террористической группировки.
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Сірожа - таке ж саме лайно як і його дядько.
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Жаль, что этому Сикелёву никто язык не вырвал, когда он на ISTV работал.
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У меня с памятью всё хорошо, он в 90-х кажется работал. Не верите - проверьте.
Вёл "Новости за неделю".
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это ТОТ САМЫЙ
дима Киселев что работал на ICTV
Есть еще Евгений Киселев - тот другой - типа оппозиционер
по сути - ни рыба ни мясо
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если бы он там сидел на колу, это было бы ещё лучше. а ещё лучше с бойко на пару, но каждый на своём персональном!. ))
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К сожалению тюрьма в Германии не даст сироже полноценно осознать то что он творил и раскаяться.
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Это точно, разве что какой нибудь Ганс не сделает из сережи сер гейя😂😂😂😂
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Племянничка киселя повесить бы , а оно падлюка в приличной тюрьме сидит !
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Нам від цих покидьків треба відгороджуватись високою бетонною стіною і по верху колючим дротом і по ньому 1 кіловольт напруги! І ніяких віз ніяких КПП. Якомога швидший вступ до НАТО і розміщення баз на нашій території. Хто захоче повернутись в Україну тільки жорстка перевірка і через нейтральні країни - в іншому випадку рано чи пізно але вони нас знищать!!!
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Отож, наслухавшись такого лайна, як кісельов, отакі сєрожи і лізуть в Україну "асвабаждать"!
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анекдот, если что... НЕ основанный на жизненных проблемах...если что "Сергій сидить у в'язниці в Німеччині. За поганою статтею - тероризм, зброя", - пропагандист Кисельов про племінника, який воював за "ДНР" - Цензор.НЕТ 4210
*
однажды и мой кот спас мне жизнь -
я как-то с похмелья проснулся рядом с его поилкой
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Видеоиллюстрация к анекдоту:
Настоящая любовь - это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел.

Концовка видео - это что-то 😸 😸 😸

DRKNSS

omg the end!! He's ready for business now.﻿
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А что вообще этот Сирожа,делал в Гейропе?
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А что русская свинья может делать?! Срать, срать и еще раз срать!
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Яка несправедливість, він же мачіл хвашістав.
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А почему же в Чечне не дали людям жить спокойно...?или то совсем другое по Киселеву...
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пропаГандон позорный, ты также будешь сидеть рано или поздно.

Тварь кисель заслуживает на долгую и мучительную пожизненную отсидку.
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кремлевские одынцы и террористы это всегда рядом, это аксиома
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Этот даун, он без суфлёра, даже связно говорить не умеет)))
Как же он работает в очистке?
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"Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие"

...
Ага. В Германии оно сидит. "По плохой статье".
Картина маслом - сирожа сикелёв сидит у немецкой параши в порнокостюме сантехника с расстёгнутой ширинкой на заднице, из которой торчит вантуз, а на лбу наколка Russischer Hahn
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вот такая обычная дружная кацапская семья..
умный мокшанский дядя на волне говна патриотизма сам сдал племянника в "гестапо".. настоящий онтифошизд..
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от нехай там твій "сірьожа " і здохне! **** ти москальська!
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Приятная новость- наконец-то немцы раздуплились. Видимо, "опыт" Макрона, когда француз, воевавший за дыру, вместе со своими подельниками разгромил половину Франции, оказался весьма полезным.
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А я не признаю октябрьский переворот 1917 г. и всю дальнейшую историю РФ !
П.С. Кисель одобрил бы участие своего сына в войне на Донбассе, вот только сынок (****!) туда не просится.....
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Бугага, он даже своему племянику мозги промыл.
Я думал, Кисель хоть чуть чуть с мозгами, чисто за бабки лапшу на уши вешает.
Файна кінцівка для його казочок
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Мне интересно почему одуренно патриотичный потрох и его не мение одуренная патриотичная свора не открыла уголовные дела на кремлёвских пропагандонов за разжигание вражды, ненависти и ВОЙНЫ между русским и украинским народами? 5 лет и ничего в этом плане. Поэтому я уверен, что война потроху просто выгодна.
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Лицемерие ВО ВСЁМ. Сырожа "подстригся в монахи" и тут же вырисовывается жона-"красавица" и трое детей.... Ни Бога, ни чести, ни совести в душе... НИЧЕГО.
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Шош ты такой слабый пропагандон оказался, Дима. Ты из телевизора хорошо брехать умеешь; но для родной крови мог бы пояснить: как оно на самом деле обстоит.
Прокололся ты, Дима. Вся семейка сволочная: что дядя, что племяш.
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Вот гонит ****** и даже павлиньим хвостом не трясёт. Племянник у него воевал, он даже сына своего туда послал бы, ****, в то время, когда телегу с баксами самостоятельно передвигать уже не в силах. Редкостный, скажу вам, *****!
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Воистину, кацапня - тупое и необучаемое быдло. Премянник сидит в тюрьме. Жалеете - нет. Если бы ваш сын поехал воевать, поддержали бы ? - да.
Просто тупой дегенерат. Представьте теперь, что он промывает мозги всей стране...
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Это животное сломало жизнь даже своему племяннику. Каким же надо быть зомбированным, чтобы бросить троих детей, жену красавицу, и ехать кер знает куда воевать за русский мир??? Или русских дикий зуд одолевает когда они никого не убивают?
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Напоил дядя племяша свои киселем до рвоты. ухаха
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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