 "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект вДудь, по словам Киселева племянник сейчас находится в немецкой тюрьме "по плохой статье".
"Он сказал:"Я - русский и я поеду поддерживать, поеду воевать". Вот и все. У него погиб командир взвода. Он взял на себя командование. И даже награжден какой-то медалью - наградой донецкой. Сейчас Сережа сидит в тюрьме. В Германии. После этого он пошел в монастырь, постригся в монахи на Афоне. Потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам и болгары его арестовали и отправили в Германию. Он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее. За то, что он воевал", - сказал Киселев.
...
ха.. В Германии на него открыли дело, он свалил в Грецию, попытался спрятаться в Афоне (все они "резко в религию" падают, когда припекает). Думал что всё прокатило и поехал развлекаться в Болгарию, где его и повязали по запросу Интерпола Германии и - выдали Германии.
Эта мразь заслужила на пожизненное. Он не радовая рашистская шавка, а возглавляет крупнейшее рашистское информ.агентство, бобриха симоньян, например, и рашка тудэй у него в подчинении.
Скорее всего, его ждет не тюрьма, а забвение и смерть в алкогольных парах.
Что тоже по делом.
Узнали только когда сам киселев рассказал)
МНОГО ЧЕСТИ для дерьма
Знаковое событие. И я думаю арест по статье терроризм освещался в болгарской прессе. Вот только высер какого нибудь нюханого дупутата земли северная рейн-вестфалия что "крым росиия" украинские медиа всегда находят . А тут тишина)
Есть ордер на арест выданный в германии - попробуй не выдай
сразу матпомощь сократится
Вёл "Новости за неделю".
дима Киселев что работал на ICTV
Есть еще Евгений Киселев - тот другой - типа оппозиционер
по сути - ни рыба ни мясо
*
однажды и мой кот спас мне жизнь -
я как-то с похмелья проснулся рядом с его поилкой
Настоящая любовь - это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел.
Концовка видео - это что-то 😸 😸 😸
DRKNSS
omg the end!! He's ready for business now.
галстук классный...под стать котюне
.
Тварь кисель заслуживает на долгую и мучительную пожизненную отсидку.
Как же он работает в очистке?
...
Ага. В Германии оно сидит. "По плохой статье".
Картина маслом - сирожа сикелёв сидит у немецкой параши в порнокостюме сантехника с расстёгнутой ширинкой на заднице, из которой торчит вантуз, а на лбу наколка Russischer Hahn
умный мокшанский дядя на волне говна патриотизма сам сдал племянника в "гестапо".. настоящий онтифошизд..
П.С. Кисель одобрил бы участие своего сына в войне на Донбассе, вот только сынок (****!) туда не просится.....
Я думал, Кисель хоть чуть чуть с мозгами, чисто за бабки лапшу на уши вешает.
Файна кінцівка для його казочок
Прокололся ты, Дима. Вся семейка сволочная: что дядя, что племяш.
Просто тупой дегенерат. Представьте теперь, что он промывает мозги всей стране...