 "Укроборонпром" заявил о готовности к серийному производству новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ "Лев" и пожарного танка ГПМ-72. ВИДЕО

ГП "Укроборонпром" заявил о готовности к серийному производству новой бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ "Лев" и пожарного танка ГПМ-72.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в госконцерне заявили о том, что первые образцы новой техники уже включены в проект государственного оборонного заказа на 2019 год. БРЭМ "Лев" и пожарный танк ГПМ-72 будут производиться на мощностях ДП "Львовский бронетанковый завод".
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И выбрать нужно в первом туре.
Война не ждет,враг у ворот.
АТО-за две недели,тысячу гривен в день солдату на передовой...
Кто ещё чего вспомнит?
Гриценко редиска,шпиён японский развалил армию.
Садовый цыничный бандера завалил неньку мусором.
Ага.
Путин нападёт.
https://dubinsky.pro/zolotaya-bronya-pashinskogo
Зачем что то другое ?
Предназначалась для подразделений, на вооружении которых находились танки Т-64, Т-72, Т-80 и их модификации.
Пожарные на складах, а брэмы в каждую бригаду штук по 10 минимум
Пожары, эвакуация БМ-ов.... Переможемо, чо.
Спартанцы говорили: мы не спрашиваем сколько их, но только лишь - где они.
А мы так и будем тушить и эвакуировать, строча жалобы в ОБСЕ - памагите, вот, они нас убивают!
А ОБСЕ такоЙ:
- Мы увидели залет 100500 ракет с Парашной *********, но не знаем кто именно их запустил.(Эльфы бл.)
Остались на россии пердаки?
Обновление технического парка ВСУ, учитывая близкое соседство со страной полной мстительных дегенератов, теперь навсегда, стало вещью необходимой.
- шо вы сказали? Надо просто меньше есть(берет еще баночку черной икры и стакан виски)