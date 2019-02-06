 "Укроборонпром" заявил о готовности к серийному производству новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ "Лев" и пожарного танка ГПМ-72. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в госконцерне заявили о том, что первые образцы новой техники уже включены в проект государственного оборонного заказа на 2019 год. БРЭМ "Лев" и пожарный танк ГПМ-72 будут производиться на мощностях ДП "Львовский бронетанковый завод".

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