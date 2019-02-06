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 Политика Украины, Общество
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 "Укроборонпром" заявил о готовности к серийному производству новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ "Лев" и пожарного танка ГПМ-72. ВИДЕО

ГП "Укроборонпром" заявил о готовности к серийному производству новой бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ "Лев" и пожарного танка ГПМ-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в госконцерне заявили о том, что первые образцы новой техники уже включены в проект государственного оборонного заказа на 2019 год. БРЭМ "Лев" и пожарный танк ГПМ-72 будут производиться на мощностях ДП "Львовский бронетанковый завод".

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Источник: https://censor.net.ua/v3110185
 
   
 Топ комментарии
 
То шоб тушити ватні пердаки.
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Да,да!
И выбрать нужно в первом туре.
Война не ждет,враг у ворот.
АТО-за две недели,тысячу гривен в день солдату на передовой...
Кто ещё чего вспомнит?
Гриценко редиска,шпиён японский развалил армию.
Садовый цыничный бандера завалил неньку мусором.
Ага.
Путин нападёт.
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Що значе заявив???, може краще без ціх зайіиз слів треба, брати та випускати!!! Слава Україні!!!
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по-моему ковш для такой громилы маленький, не?
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Да,да!
И выбрать нужно в первом туре.
Война не ждет,враг у ворот.
АТО-за две недели,тысячу гривен в день солдату на передовой...
Кто ещё чего вспомнит?
Гриценко редиска,шпиён японский развалил армию.
Садовый цыничный бандера завалил неньку мусором.
Ага.
Путин нападёт.
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Смотри какие замечательные "лесовозы Пашинского" под руководством Порошенко делают.
https://dubinsky.pro/zolotaya-bronya-pashinskogo
Зачем что то другое ?
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- А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, а двумя!? - ни с того ни с сего заявил Краус фон Циллергут (с)
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а мы сейчас разрабатываем систему игрек... паровоз на воздушной подушке... (с)
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Универсальный многоцелевой тягач БТС-5Б (БРЭМ-1, «Объект 608») предназначена для эвакуации застрявшей и повреждённой техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника. Обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях. Создана на базе шасси основного танка Т-72 под руководством А. А. Морова. Принята на вооружение в 1975 году.
Предназначалась для подразделений, на вооружении которых находились танки Т-64, Т-72, Т-80 и их модификации.
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Хорошие машины и нужные.
Пожарные на складах, а брэмы в каждую бригаду штук по 10 минимум
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Одни заявления.А то что реально серийно производят можно пересчитать на пальцах одной руки.А в войсках почти ничего нету.
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А где обещанные на осень 2018 первые Оплоты в ВСУ?
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Хорошая.... музыка.
Пожары, эвакуация БМ-ов.... Переможемо, чо.
Спартанцы говорили: мы не спрашиваем сколько их, но только лишь - где они.
А мы так и будем тушить и эвакуировать, строча жалобы в ОБСЕ - памагите, вот, они нас убивают!
А ОБСЕ такоЙ:
- Мы увидели залет 100500 ракет с Парашной *********, но не знаем кто именно их запустил.(Эльфы бл.)
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Причина намного меньших потерь в танках и БТР у немцев, во Вторую Мировую была той, что у них была мощной и развитой ремонтно-эвакуационная база... Для эвакуации подбитых танков РККА использовалась боевая техника, малоприспособленная для этого, что увеличивало расход моторесурса, отвлекало от ведения боевых действий, а также приводило к новым потерям от огня противника...
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а то я не знаю что Европейцы воюют как люди, а свиньи - как рабы?
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Шо ти там стримуєш, диванний спартанець? Приступи енурезу?
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Так складов уже почти не осталось! Какие пожарные танки? Зачем!?
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А вдруг у тебя опять пердак полыхнет.
Остались на россии пердаки?
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Хорошие новости.
Обновление технического парка ВСУ, учитывая близкое соседство со страной полной мстительных дегенератов, теперь навсегда, стало вещью необходимой.
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Все бы хорошо, только вот немного смущает будущее время! Война-то уже сейчас. И, кстати, уже давно идет.
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(ням-ням)(Розенко)
- шо вы сказали? Надо просто меньше есть(берет еще баночку черной икры и стакан виски)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Укроборонпром" заявил о готовности к серийному производству новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ "Лев" и пожарного танка ГПМ-72. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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