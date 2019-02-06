 "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.
"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.
Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.
Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.
Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.
"Объединенные силы продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов с целью недопущения прорыва, удержания занимаемых рубежей и сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - добавили в пресс-центре ОС.
На сьогодні свинособак не вистачає із-за агресивної політики московії. У Сірію треба - треба, у Африку треба- треба, в Грузії, Молддові, Азербайджані, Україні- на окуповані території треба - треба, а в Венесуелу сьогодні треба - треба. Скрізь треба гадити, а гівна стає все менше і менше. Вони потихеньку самі себе знищують і процес пішов скоріше, чим вони самі цього чекали.
США гонкою озброєння їх загонить у глибоку яму. Хай ху@ло вибирає "новічок" чи ДТП. "Соплеменники" вже чекають, кого би придушити. Жити стає важче. Думали, що полякають США і Европу і ті впадуть перед ними, ще коли стрільнуть із зброї, яка була в одному компекті. Не вийшло. Ніхто їх не боїться.
Слава Україні. Смерть ворогам!
Такие новости всегда радуют !!!
будет пьянка/гулянка, ***** гробовых подкинет на бояру
браво, растем!
в спину... ой, о чем это я? ихтамнет же)))
Ликвидировали 2-х, ранили 8-х: на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили БМП с боевиками
Погано шо генконструктор Коростельов О.П. живе на 65м2 в Києві, а Новинські живуть на 840м2. Така вона срана демократія.