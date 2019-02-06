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 "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.

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Видео Анатолий Штефан

"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.

Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.

Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!, - украинские воины подбили из ПТРК Стугна-П вражескую бронемашину на Донбассе 01
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС

Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.

"Объединенные силы продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов с целью недопущения прорыва, удержания занимаемых рубежей и сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - добавили в пресс-центре ОС.

Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!, - украинские воины подбили из ПТРК Стугна-П вражескую бронемашину на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/v3110167
 
 
 Топ комментарии
 
С утра вместо чашечки кофе и хорошо на душе
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Так держать! Мочите русню, хлопцы! Чем больше кацапни попадет к дидам и Сралену, тем будет чище украинская земля.
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Ранок починается не з кави . По чаще нужно вставлять им шишечку чтоб не раслаблялись . Слава Украини !!!
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Хто з мечем прийде, від меча і загине...
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Блин, сколько это ж зашкваренных ватников будет, пока они за две недели до Киева дойдут???)))
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А чого Ви вирішили, що вони дійдуть до Києва? Вони можуть добігти, і зразу будуть знищені. Бо їх будуть бити не тільки військові, а і поліція, люди і навіть собаки. Я коли розмовляв в 2015 році із знайомими, то узнав для себе такі речі, які мене здивували. Всі вже тоді "склепали" свої "партизанські загони" (хто по старості не зміг іти на фронт) і чекали появи ворога. Половина було жінок. Це ж їм не в Донецьку ходити, де їх чекали вухаті зрадники - далі Україна. Свинособаки будуть знищені, а потім підемо їх добивати у їх берлозі.
На сьогодні свинособак не вистачає із-за агресивної політики московії. У Сірію треба - треба, у Африку треба- треба, в Грузії, Молддові, Азербайджані, Україні- на окуповані території треба - треба, а в Венесуелу сьогодні треба - треба. Скрізь треба гадити, а гівна стає все менше і менше. Вони потихеньку самі себе знищують і процес пішов скоріше, чим вони самі цього чекали.
США гонкою озброєння їх загонить у глибоку яму. Хай ху@ло вибирає "новічок" чи ДТП. "Соплеменники" вже чекають, кого би придушити. Жити стає важче. Думали, що полякають США і Европу і ті впадуть перед ними, ще коли стрільнуть із зброї, яка була в одному компекті. Не вийшло. Ніхто їх не боїться.
Слава Україні. Смерть ворогам!
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красавцы так и надо !!!!!!
Такие новости всегда радуют !!!
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Таких повідомлень має бути по 100-200 на день!
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Ну так Українські воїни тільки розкачуються, полізуть ще расіянські окупанти, то і отрмають ще жаркоє!!)))
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Да ну , так кацапы в Мордоре за пол года кончатся , не то что в ДыРке местная вата .
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С одной стороны, зажмуренному экипажу ***** обещал в рай. С другой, они как агрессоры должны были просто сдохнуть. Просидят до скончания времён в обезьяннике в чистилище, пока небесные бюрократы будут пытаться решить эту коллизию.
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а в кацапии то праздник какой,
будет пьянка/гулянка, ***** гробовых подкинет на бояру
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Респект!!! Таких бы новостей да побольше. Рашики бойтесь и оглядуйтесь.
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Приятно видеть такое дружное единогласие на ЦЕНЗОРе!!!
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Тут главное -- сработало украинское оружие!
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Молодці воїни України!!! Гарно працюємо, Респект!!! Слава Героям!!!
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Добре є! зауважте, жоден юльок-зрадойоб не залишив коментарів в цій новині, бо за це ботоферма не платить
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От плетеш що небудь. До чого тут Юлька ? По-ходу ти тут ботяра.
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баригойоб , ти ,придурок , не можеш заборонити радіти смерті ворогів .
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Вот это новость..! Отличная работа! Больше бы таких новостей.
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Хлопці молодці. Дали відсіч .Ми вами пишаемось, що ви такі є.
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Опять за поребриком гулянка Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 1236, ну то есть поминки. Кацапы, вы хоть для теши пару баянов оставьте

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хатєлі захватіть а їх самих черви захопили пожирати...
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в это новости самое классное даже не зашквар кацапов, а то как быстро и четко сработали наши, причем это были разные подразделения - одни быстро прикрыли, вторые быстро среагировали и использовали Стугны.

браво, растем!
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Ще декілька орків приєдналися до безславної 200ої бригади) Молодці, хлопці! Гаси русню!
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Дійсно наглість орди повинна наказуватися, про що свідчять новини з передка,
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Є відео свіже, не знаю, цей епізод чи ні


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Это хорошо, что вломили отмороженным на всю голову! Будут знать что безнаказанно ничего для них не пройдет! Воинам из ООС огромный респект!!!
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Даже не осмелюсь ни в чем сомневаться. А то забанят.)
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На такие темы даже заходить опасно. Можно лишиться аккаунта.)
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ужас, что ж вы делаете ироды... братьев в одних трусиках вот так подло из стугны...
в спину... ой, о чем это я? ихтамнет же)))
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У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".
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Отличная новость . У нашей Стугны П есть громадный плюс , она управляется оператором дистанционно и оператор может сидеть себе в относительной безопасности на расстоянии 25-50 м , да и работает она до 5 км , кроме того радует , что в войсках их появляется больше и больше , по тому оркам будет приходиться все чаще встречаться с Богом и объяснять ему какого хрена они пришли убивать и грабить в Украину.
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после наркоза на вискас не могу смотреть. а так бы курс нехти был уже куда ниже ))
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А сиділи б у своєму Мухосранську, - лишилися б живими. Дебільними, але живими.
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Ай краса яка! Так би дивився і дивився..😁😁😁😁😁
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Трохи не дійшли до Києва лаптєроги. Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 7463
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ибо нефиг в наших посадках шастать! все любители рАссии в Ростов! или в морг!
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Славно шо на фронті почали з'являтись ******* українстькі птрк.
Погано шо генконструктор Коростельов О.П. живе на 65м2 в Києві, а Новинські живуть на 840м2. Така вона срана демократія.
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Ну, и где там БМП. Ничего же не видно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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