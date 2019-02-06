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 Сноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира. ВИДЕО

Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную награду в параллельном слаломе на чемпионате мира в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международной федерации лыжного спорта.

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Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии.

Это первая для Украины медаль по сноуборду.

Источник: https://censor.net.ua/v3110153
 
   
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А Люля третий раз подряд всрёт! Сноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира - Цензор.НЕТ 1652
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Браво!!!
Данча, Аннамари Михайловна

Сноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира - Цензор.НЕТ 7103Аннамари ДанчаСноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира - Цензор.НЕТ 7103Общая информацияГражданствоСноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира - Цензор.НЕТ 7103 УкраинаДата рождения26 марта 1990 (28 лет)Место рожденияУжгород, Украина, СССРРост166 смВес56 кгПрофессиястудентКарьераДисциплинапараллельный гигантский слалом,
параллельный слаломКлубСпартакВ сборной19 декабря 2005Статуссоревнуется

Награды и медалиУниверсиадыСереброЭрзурум 2011параллельный гигантский слаломСереброАлма-Ата 2017параллельный гигантский слалом
РезультатыОлимпийские игры16 (2010)Чемпионат мира15 (2011)Кубок мираДебют в Кубке мира13 октября 2006Параллельные виды22 (2010-2011)Параллельный гигантский слалом28 (2012-2013)Параллельный слалом17 (2012-2013)Последнее обновление: 13 июля 2013Сноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира - Цензор.НЕТ 7103 Аннамари Данча на Викискладе
Аннамари́ Миха́йловна Данча (Чунда́к) (укр. Аннамарi Мiхайлівна Данча (Чундак), род. 26 марта1990 года, Ужгород, Украина, СССР) - украинская сноубордистка, выступающая в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Выпускница Ужгородского национального университета, аспирант Львовского государственного университета физической культуры, кафедра зимних видов спорта.Участница Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов;Серебряный призёр Зимней Универсиады 2011 в параллельном гигантском слаломе [1];Победительница и призёр этапов Кубка Европы;Чемпионка мира среди юниоров 2010 в параллельном гигантском слаломе;Многократная чемпионка Украины.
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Цензор.НЕТВидеоСпортСноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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