 Сноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международной федерации лыжного спорта.

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Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии.

Это первая для Украины медаль по сноуборду.