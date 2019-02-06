 Сноубордистка Данча впервые в истории Украины выиграла медаль чемпионата мира. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международной федерации лыжного спорта.
Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии.
Это первая для Украины медаль по сноуборду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международной федерации лыжного спорта.
Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии.
Это первая для Украины медаль по сноуборду.
Данча, Аннамари Михайловна
Аннамари ДанчаОбщая информацияГражданство УкраинаДата рождения26 марта 1990 (28 лет)Место рожденияУжгород, Украина, СССРРост166 смВес56 кгПрофессиястудентКарьераДисциплинапараллельный гигантский слалом,
параллельный слаломКлубСпартакВ сборной19 декабря 2005Статуссоревнуется
Награды и медалиУниверсиадыСереброЭрзурум 2011параллельный гигантский слаломСереброАлма-Ата 2017параллельный гигантский слалом
РезультатыОлимпийские игры16 (2010)Чемпионат мира15 (2011)Кубок мираДебют в Кубке мира13 октября 2006Параллельные виды22 (2010-2011)Параллельный гигантский слалом28 (2012-2013)Параллельный слалом17 (2012-2013)Последнее обновление: 13 июля 2013 Аннамари Данча на Викискладе
Аннамари́ Миха́йловна Данча (Чунда́к) (укр. Аннамарi Мiхайлівна Данча (Чундак), род. 26 марта1990 года, Ужгород, Украина, СССР) - украинская сноубордистка, выступающая в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Выпускница Ужгородского национального университета, аспирант Львовского государственного университета физической культуры, кафедра зимних видов спорта.Участница Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов;Серебряный призёр Зимней Универсиады 2011 в параллельном гигантском слаломе [1];Победительница и призёр этапов Кубка Европы;Чемпионка мира среди юниоров 2010 в параллельном гигантском слаломе;Многократная чемпионка Украины.