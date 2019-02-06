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 Политика Украины, За рубежом
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 Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер. ВИДЕО

В оборонном бюджете США на 2019 год заложено 250 миллионов долларов на военную поддержку Украины, из которых 50 миллионов - на оборонное летальное оружие. Но только половина этой суммы предоставляется без дополнительных условий.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер, передает Цензор.НЕТ.

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"В этом году мы посмотрели на 250 миллионов, которые Конгресс США выделил, и подумали, как мы можем доказать Конгрессу, состоялась достаточная реформа оборонного сектора", - сказала она.

Поэтому вторую половину Украине выделят при условии реформирования вооруженных сил Украины, а именно, как прописано в законе, - "усиление гражданского контроля над вооруженными силами, усиление прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшение подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса и защиты технологий, имеющих отношение в иностранных военных продаж или трансферов".

Это правило появилось в оборонном бюджете США в прошлом году. Тогда условием предоставления полного объема военной помощи было принятие Закона о национальной безопасности, который вступил в силу в июле 2018 года.

Над конкретными шагами по достижению этих целей с украинскими лидерами работают в Пентагоне.

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"Уже в этом году мы увидели несколько положительных моментов. Один из них - недавний закон, который позволит Министерству обороны закупать оборудование в других странах, включая США. Мы видим это как очень полезный развитие событий, которое позволит углубить наше сотрудничество с Украиной. Также мы видим прогресс в том, что ключевые должности в Министерстве обороны начинают занимать гражданские лица, что является еще одним положением Закона о национальной безопасности, на который мы обращаем внимание. В течение года мы будем внимательно наблюдать за выполнением Украиной Закона о национальной безопасности и прогрессом, учитывая развитие событий в Верховной Раде", - прокомментировала Купер.

По ее словам, целью этих и других условий, является желание Конгресса убедиться, что реформа вооруженных сил Украины в направлении модели, совместимой с НАТО, необратима.

Также в тексте закона об оборонном бюджете США на 2019 год говорится о необходимости усиления прозрачности процесса военных закупок.

"Это часть более широкого процесса, - пояснила Купер. - Это правда, что мы хотим, чтобы Украина разработала очень открытый и прозрачный процесс бюджетирования, приобретения и закупок. Частично это ответственность Министерства обороны, частично - частной военной индустрии".

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Относительно вероятного беспокойства по поводу защиты информации о закупке оружия от России, чиновник Пентагона указала на опыт стран-членов НАТО, среди которых, по ее словам, можно найти модель, которая одновременно позволит сделать процесс приобретения продукции военного назначения более открытым и "обеспечить защиту того, что должно быть защищенным".

В общем, по ее словам, в Пентагоне отмечают "невероятный прогресс в умениях украинских вооруженных сил, воюющих ежедневно на тактическом и на операционном уровнях" и стремятся сосредоточиться "на широкой институциональной реформе, которая нуждается в правовой базы".

Также "Голос Америки" поинтересовался содержанием нынешнего пакета военной помощи. Деталей Лора Купер не предоставила, но сказала, что еще до атаки у Керченского пролива США рассматривали возможность усилить военно-морские мощности Украины и сама атака, которую США считают неспровоцированной, только подтолкнула эти усилия. Передача двух катеров береговой охраны класса "Айленд", церемония которой состоялась в Балтиморе в октябре прошлого года при участии президента Украины, является лишь началом, сказала Купер.

"Сейчас мы рассматриваем нынешний пакет помощи и решаем, что нам стоит добавить для усиления военно-морских мощностей. Мы стремимся к усилению наземных сил, воюющих каждый день. Но мы также должны рассмотреть и потребности на море. В этом нам очень помогает то, что Украина обнародовала свою стратегию военно-морских вооруженных сил. В декабре я имела возможность пообщаться с руководством Украины сразу после атаки и спросить их мнение относительно приоритетов военной помощи. Это будет учтено в пакете помощи этого года".

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По ее словам, при планировании следующего пакета помощи Пентагон не учитывает президентские и парламентские выборы в Украине и их потенциальные последствия.

Источник: https://censor.net.ua/v3110146
 
   
 Топ комментарии
 
Ну да, не дождетесь! Зачем такая помощь если украсть половину нельзя??? Это так панамские патриоты с коррупцией борются что уже никто не верит им. Наверное американцы тоже агенты кремля, если не верят 144 реффформам Пэтиным...........
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прозрачность и гражданский контроль... Боюсь, что с этим большие проблемы.
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про "уменьшение влияния олигархата" можно поподробнее
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50 лімонов на лєтальнойє оружійє? ага, на закупку пари турєцкіх дронов
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Ага. Зєлєнский / Тімошенко обєспечат...
Разом з путіним....
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
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Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
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А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
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ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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Т
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про "уменьшение влияния олигархата" можно поподробнее
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обрезал их банки и реанализировал бизнэс
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Еще одна "рішуча реформа", наряду с судебной и медицинской??
Странно, что олигархи богатеют, в то время как Пеця с ними борется и уменьшает их влияние ))
Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер - Цензор.НЕТ 6403
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мирко саблич -Порошенко ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА

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Мирко, из какого зазеркалья ты этот бред пишешь?? Из параллельной Украины??
Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76% - Тыц

Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер - Цензор.НЕТ 3481
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Ну да, не дождетесь! Зачем такая помощь если украсть половину нельзя??? Это так панамские патриоты с коррупцией борются что уже никто не верит им. Наверное американцы тоже агенты кремля, если не верят 144 реффформам Пэтиным...........
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прозрачность и гражданский контроль... Боюсь, что с этим большие проблемы.
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Короч! Пьотр! Тобі дадуть ружжо тіко тоді, коли ти перестанеш бути таким мудньом як зара!!!
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дареноному коню в зуби не дивляться..дякуємо за підтримку!
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Американці чекають, путін-***** теж чекає, ось якщо Петро пройде, то і допомогу отримаємо, а якщо проросійська оно пройде,тіпа мертвечука, то куй що отримаємо!! Боятся у Штатах щось зараз надавати Україні!!!!
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Ну это и так было понятно спасибо США. За кого голосовать? )))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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