 Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер. ВИДЕО

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер, передает Цензор.НЕТ.

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"В этом году мы посмотрели на 250 миллионов, которые Конгресс США выделил, и подумали, как мы можем доказать Конгрессу, состоялась достаточная реформа оборонного сектора", - сказала она.

Поэтому вторую половину Украине выделят при условии реформирования вооруженных сил Украины, а именно, как прописано в законе, - "усиление гражданского контроля над вооруженными силами, усиление прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшение подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса и защиты технологий, имеющих отношение в иностранных военных продаж или трансферов".

Это правило появилось в оборонном бюджете США в прошлом году. Тогда условием предоставления полного объема военной помощи было принятие Закона о национальной безопасности, который вступил в силу в июле 2018 года.

Над конкретными шагами по достижению этих целей с украинскими лидерами работают в Пентагоне.

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"Уже в этом году мы увидели несколько положительных моментов. Один из них - недавний закон, который позволит Министерству обороны закупать оборудование в других странах, включая США. Мы видим это как очень полезный развитие событий, которое позволит углубить наше сотрудничество с Украиной. Также мы видим прогресс в том, что ключевые должности в Министерстве обороны начинают занимать гражданские лица, что является еще одним положением Закона о национальной безопасности, на который мы обращаем внимание. В течение года мы будем внимательно наблюдать за выполнением Украиной Закона о национальной безопасности и прогрессом, учитывая развитие событий в Верховной Раде", - прокомментировала Купер.

По ее словам, целью этих и других условий, является желание Конгресса убедиться, что реформа вооруженных сил Украины в направлении модели, совместимой с НАТО, необратима.

Также в тексте закона об оборонном бюджете США на 2019 год говорится о необходимости усиления прозрачности процесса военных закупок.

"Это часть более широкого процесса, - пояснила Купер. - Это правда, что мы хотим, чтобы Украина разработала очень открытый и прозрачный процесс бюджетирования, приобретения и закупок. Частично это ответственность Министерства обороны, частично - частной военной индустрии".

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Относительно вероятного беспокойства по поводу защиты информации о закупке оружия от России, чиновник Пентагона указала на опыт стран-членов НАТО, среди которых, по ее словам, можно найти модель, которая одновременно позволит сделать процесс приобретения продукции военного назначения более открытым и "обеспечить защиту того, что должно быть защищенным".

В общем, по ее словам, в Пентагоне отмечают "невероятный прогресс в умениях украинских вооруженных сил, воюющих ежедневно на тактическом и на операционном уровнях" и стремятся сосредоточиться "на широкой институциональной реформе, которая нуждается в правовой базы".

Также "Голос Америки" поинтересовался содержанием нынешнего пакета военной помощи. Деталей Лора Купер не предоставила, но сказала, что еще до атаки у Керченского пролива США рассматривали возможность усилить военно-морские мощности Украины и сама атака, которую США считают неспровоцированной, только подтолкнула эти усилия. Передача двух катеров береговой охраны класса "Айленд", церемония которой состоялась в Балтиморе в октябре прошлого года при участии президента Украины, является лишь началом, сказала Купер.

"Сейчас мы рассматриваем нынешний пакет помощи и решаем, что нам стоит добавить для усиления военно-морских мощностей. Мы стремимся к усилению наземных сил, воюющих каждый день. Но мы также должны рассмотреть и потребности на море. В этом нам очень помогает то, что Украина обнародовала свою стратегию военно-морских вооруженных сил. В декабре я имела возможность пообщаться с руководством Украины сразу после атаки и спросить их мнение относительно приоритетов военной помощи. Это будет учтено в пакете помощи этого года".

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По ее словам, при планировании следующего пакета помощи Пентагон не учитывает президентские и парламентские выборы в Украине и их потенциальные последствия.