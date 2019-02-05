 "Мог проснуться, мог и не проснуться!", - три девушки в столице пытались отравить мужчину клофелином. ВИДЕО

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Полицейской волны" на телеканале "Еспресо".
"Только сегодня в себя пришёл, нормально себя почувствовал, а до этого вообще ничего не помню. Просто заснул, мог проснуться, мог не проснуться ", - рассказывает 39-летний Виталий. В компании столичных клофелинщиц он провел какие-то 10 минут, впрочем едва не погиб.
Поздним вечером 28-го января житель Левобережья возвращался домой. Рядом с продуктовым рынком "Фестивальный" Виталий познакомился с тремя чернявыми девушками и согласился выпить за компанию. Через некоторое время Виталию стало плохо, он начал терять сознание. Киевлянина спасла скорая
"Он поступил в тяжелом состоянии, прошел через интенсивную терапию", - вспоминает состояние пациента заведующая Отделением токсикологии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Когда молодой человек пришел в себя, выяснилось, что у него пропал кошелек, мобильный телефон и ценное кольцо. Общая сумма ущерба, нанесенного уличными разбойница, составляла около десяти тысяч гривен.
По горячим следам полиция задержала группу клофелинщиц. 30-го января в Деснянском суде столицы злоумышленницам выбирали меру пресечения. На скамье подсудимых трое девушек. Двое уже ранее судимы за аналогичные преступления. Одна из задержанных 33-летняя Анна Чебан уже фигурировала в громком уголовном деле клофелинщиков. Летом 2017-м году Анну и ее приспешников задержали под Киевом. Практически все подозреваемые были в родственных связях.
"Выезжали в Одессу, хвастались что есть там над чем поработать, есть результат!", - вспоминает промысел преступной группы клофелинщиков следователь Днепровского управления полиции Роман Вечирка.
По предварительной информации мужьяы вывозили своих жен в центр города и в другие людные места на так называемые "криминальные заработки". Девушки знакомились с богатыми мужчинами, предлагали вместе выпить, незаметно подсыпали в напитки сильнодействующие лекарства, а когда жертва теряла сознание обчищали до нитки.
На то время преступной группе инкриминировали меньшей мере семь преступных эпизодов, среди которых разбой и убийство. Слушание этого дела уже восемь месяцев продолжается в Голосеевском суде столицы. Подсудимые девушки определенное время находились под домашним арестом, но потом санкцию смягчили. Мужья же обвиняемых, трое кровных братьев, среди которых и муж Анны Чебан, больше года как прописаны в Лукьяновском СИЗО.
В конце 2018 года суд смягчил подсудимым мужьямм санкцию, позволил выйти под домашний арест, при условии уплаты залога в несколько сотен тысяч гривен. Но деньги за одного из братьев семья подсудимых так и не внесла. Говорят, жены обвиняемых снова взялись за преступный промысел, чтобы собрать деньги на залог своим родным. Впрочем, не исключено, что у девушки просто не было другого заработка.
"У нас обычаи цыганские чтоб женщины ходили думали, торговали, а мои невестки только один бог знает чем они занимались" - недавно убеждала родственница подсудимых девушек. Нынешний же арест своих невесток женщина не комментирует.
Деснянский суд столицы оставил трех раз задержанных девушек под стражей на 60 суток. Дальнейшую судьбой отчаянных заработки теперь определят сразу два столичных суда. Следствие по этому делу продолжается.
то что порвал ?
держи нитку, держи иглу - штопай.
Поверил в свою неотразимость ?
Некоторых и можно, и нужно....
при чем здесь лугандонки?
"В конце 2018 года суд смягчил подсудимым мужьямм санкцию, позволил выйти под домашний арест, при условии уплаты залога в несколько сотен тысяч гривен"
Який гуманний суд, клофеліна суддям у чай/каву.
Все пресловутые достижения человечества еще сэр Уинстон Черчилль очень удачно заметил в очерке:
Если вы можете начать свой день без кофеина, если вы всегда можете быть жизнерадостным и не обращать внимание на боли и недомогания, если вы можете удержаться от жалоб и не утомлять людей своими проблемами, если вы можете есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарными за это, если вы можете понять любимого человека, когда у него не хватает на вас времени, если вы можете пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого человека, когда все идет не так не по вашей вине, если вы можете спокойно воспринимать критику, если вы можете относиться к своему бедному другу так же, как и к богатому, если вы можете обойтись без лжи и обмана, если вы можете бороться со стрессом без лекарств, если вы можете расслабиться без выпивки, если вы можете заснуть без таблеток, если вы можете искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики, - значит вы достигли уровня развития своей собаки…»
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки. Слова немецкого поэта Генриха Гейне
и шо - за убийство -под залог???
больше никак не пробовали?
39 лет...
У них орды детей, и приговор будет что-то вроде с отсрочкой, пока те не достигнут совершенолетия.
А она новых вырыгнет циган к тому времени.
А потом удивляются, что люди сносят их таборы
Мужик тоже хорош, типа я женат, и все такое.... небось кочан попарить захотел, а попал в неотложку. Еще от жены сковородкой по балде получит дома
А поздним вечером 31 -го марта, он пойдет и проголосует за Зєлєнского.
100%.
Что-то естественный отбор как-то недоработал в этом случае.
Не ксенофобничайте!
Сказано, мужья, Анны Чебан, значит мужья!
Имена нельзя разглашать, потому что они Васи, Коли, Серёжи... Или Ромы?
А вот такие алкаши виталики-сношалики - одна из главных проблем Украины.
Благодаря огромному количеству тупой пьяни аферисты в этой стране делают что хотят с 1991-го года.
Источник: https://censor.net.ua/v3110126
Вот это супружеская любовь у цыган то, а мы все судили о них по артистам театра "Ромен" .Вот это накал чувств, как в Африке.
С другой стороны, цыгане жен официально покупают на рынке невест на манер лошадей, должна же жена отработать заплаченную за нее сумму? Вот и отрабатывают, гаданием по руке дольше будет нужную сумму собирать.
Что-то как-то не видно и не слышно прогрессивного мирового человечества, с протестами по поводу семейного насилия. Наверное, это "красивый старинный обычай" и право на самовыражение.