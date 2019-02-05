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Все про:Киев (17109) ограбление (1195) отравление (1237) цыгане (127)

 "Мог проснуться, мог и не проснуться!", - три девушки в столице пытались отравить мужчину клофелином. ВИДЕО

28 января в столичном районе "Троещина" трое девушек напоили мужчину алкоголем с клофеллином.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Полицейской волны" на телеканале "Еспресо".

"Только сегодня в себя пришёл, нормально себя почувствовал, а до этого вообще ничего не помню. Просто заснул, мог проснуться, мог не проснуться ", - рассказывает 39-летний Виталий. В компании столичных клофелинщиц он провел какие-то 10 минут, впрочем едва не погиб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "За неделю-две "гастролей" они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений", - иностранцы-мошенники, грабившие пожилых людей, уплатили залог и вышли на свободу. ВИДЕО

Поздним вечером 28-го января житель Левобережья возвращался домой. Рядом с продуктовым рынком "Фестивальный" Виталий познакомился с тремя чернявыми девушками и согласился выпить за компанию. Через некоторое время Виталию стало плохо, он начал терять сознание. Киевлянина спасла скорая

 "Он поступил в тяжелом состоянии, прошел через интенсивную терапию", - вспоминает состояние пациента заведующая Отделением токсикологии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Когда молодой человек пришел в себя, выяснилось, что у него пропал кошелек, мобильный телефон и ценное кольцо. Общая сумма ущерба, нанесенного уличными разбойница, составляла около десяти тысяч гривен.

По горячим следам полиция задержала группу клофелинщиц. 30-го января в Деснянском суде столицы злоумышленницам выбирали меру пресечения. На скамье подсудимых трое девушек. Двое уже ранее судимы за аналогичные преступления. Одна из задержанных 33-летняя Анна Чебан уже фигурировала в громком уголовном деле клофелинщиков. Летом 2017-м году Анну и ее приспешников задержали под Киевом. Практически все подозреваемые были в родственных связях.

"Выезжали в Одессу, хвастались что есть там над чем поработать, есть результат!", - вспоминает промысел преступной группы клофелинщиков следователь Днепровского управления полиции Роман Вечирка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В преступных группах, которые занимаются разбоями, обычно хорошая "наружка", потенциальную жертву они "ведут" не один день", - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко

По предварительной информации мужьяы вывозили своих жен в центр города и в другие людные места на так называемые "криминальные заработки". Девушки знакомились с богатыми мужчинами, предлагали вместе выпить, незаметно подсыпали в напитки сильнодействующие лекарства, а когда жертва теряла сознание обчищали до нитки.

На то время преступной группе инкриминировали меньшей мере семь преступных эпизодов, среди которых разбой и убийство. Слушание этого дела уже восемь месяцев продолжается в Голосеевском суде столицы. Подсудимые девушки определенное время находились под домашним арестом, но потом санкцию смягчили. Мужья же обвиняемых, трое кровных братьев, среди которых и муж Анны Чебан, больше года как прописаны в Лукьяновском СИЗО.

В конце 2018 года суд смягчил подсудимым мужьямм санкцию, позволил выйти под домашний арест, при условии уплаты залога в несколько сотен тысяч гривен. Но деньги за одного из братьев семья подсудимых так и не внесла. Говорят, жены обвиняемых снова взялись за преступный промысел, чтобы собрать деньги на залог своим родным. Впрочем, не исключено, что у девушки просто не было другого заработка.

 "У нас обычаи цыганские чтоб женщины ходили думали, торговали, а мои невестки только один бог знает чем они занимались" - недавно убеждала родственница подсудимых девушек. Нынешний же арест своих невесток женщина не комментирует.
Деснянский суд столицы оставил трех раз задержанных девушек под стражей на 60 суток. Дальнейшую судьбой отчаянных заработки теперь определят сразу два столичных суда. Следствие по этому делу продолжается.

Также смотрите: Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3110126
 
   
 Топ комментарии
 
С чего мужик решил, что девицам захотелось его бесплатно угостить ?
Поверил в свою неотразимость ?
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Это не женщины. Это циганки.
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"Подсудимые девушки определенное время находились под домашним арестом, но потом санкцию смягчили." !!!!!!

"В конце 2018 года суд смягчил подсудимым мужьямм санкцию, позволил выйти под домашний арест, при условии уплаты залога в несколько сотен тысяч гривен"
Який гуманний суд, клофеліна суддям у чай/каву.

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Он был в чалме, тикав от трамвая и на ломаном украинском спрашивал как найти столб с обьявлениями? Тогда я знаю шо это за троещинец "Мог проснуться, мог и не проснуться!", - трое девушек в столице пытались отравить мужчину клофелином - Цензор.НЕТ 642
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та шо себе порвал, то и зашивай, зачем меня спрашиваешь？можешь и не шить
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а че голосишь, что тебя порвали ?
держи нитку, держи иглу - штопай.
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а, ты забыл, его еще выдавала авоська с полтушей мяса за 25 грн за все😀
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И у которого вместо нудных гудкив мобила выдает гнусавое пение какого-то мужика без слуха "Горить у пэкли, москали"
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Слышал историю про одного чувака, как он заподозрил неладное и заставил суку выпить бокал шампанского... **** упиралась, но выпить пришлось...
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Я тоже так один раз сделал))) Ее вырубило)))
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вы отчаянный парень. обычно они одни не работают. можно было и перо в бок словить.
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Я не про себя писал. Но там человек не из пугливых, кто это мне рассказал...
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не пускайте пэтиных земляков в Украину !!! "Мог проснуться, мог и не проснуться!", - трое девушек в столице пытались отравить мужчину клофелином - Цензор.НЕТ 872
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С чего мужик решил, что девицам захотелось его бесплатно угостить ?
Поверил в свою неотразимость ?
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он уже был под-шафе, то есть неотразимый....
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може просто любитель выпить на халяву
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Ага, у меня тож по синьке так было и не раз. Потом уже осознаешь, утром
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это наглядный пример тем кто сомневается - Можно ли бить женщин или нет?

Некоторых и можно, и нужно....
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все таки не зря националисты разгоняли цыганский табор! но видать мало
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... трое девушек в столице пытались отравить мужчину клофелином ...на що перетворився цей Світ ...у 90ті було достатньо однієї "девушки" щоб приспати клієнта ...а тепер троє ...
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Было дело в Гидропарке в далеких 90-х. Я с дружбаном - и за столиком парочка, якобы брат и сестра. Познакомились, быхнули (ЗА ИХ СЧЕТ), пообщались, потанцевали. После я еле ноги домой унес на метро (сон мне - желтые огни...), а мой дружбан, который тогда просто исчез, провалялся где-то в кустах, где его и нашел наряд ментов без бабла и даже ключей от кв.
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...где его и нашел наряд ментов без бабла и даже ключей от кв ... ті що його знайшли ті і обчистили ...
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Жительницам Луганской области...Да чтоб ты сдохла,**** конченная!Этих тварей надо вылавливать после отсидки и кормить этим клафелином,чтоб подохли уродки моральные!Сколько людей из-за этих мразей умерло!Чтобы эта **** лугандосно цыгандосная себе маникюр пошла,****,сделала...
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Вот! Нужен глаз за глаз , зуб за зуб, а не ночной арест с залогом!
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Олена внимательно прочитай статью-тогда поймешь что это были цыганки!
при чем здесь лугандонки?
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Для слепоглухонемых открою секрет.Там ещё и видео есть,в котором рассказывается из какой области эти твари переехали в Киев промышлять!Область Луганская!А то шо цыгане,это уже потом.Наши цыгане домов понастроили и дети их в институтах усатся.Во всяком случае все граммотные.А это чмярьё лугандосное,душить в зародыше надо.Эти ублюдины уже несколько лет людей травят и грабят.
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"Подсудимые девушки определенное время находились под домашним арестом, но потом санкцию смягчили." !!!!!!

"В конце 2018 года суд смягчил подсудимым мужьямм санкцию, позволил выйти под домашний арест, при условии уплаты залога в несколько сотен тысяч гривен"
Який гуманний суд, клофеліна суддям у чай/каву.

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"Мог проснуться, мог и не проснуться!", - трое девушек в столице пытались отравить мужчину клофелином - Цензор.НЕТ 4952

Все пресловутые достижения человечества еще сэр Уинстон Черчилль очень удачно заметил в очерке:
Если вы можете начать свой день без кофеина, если вы всегда можете быть жизнерадостным и не обращать внимание на боли и недомогания, если вы можете удержаться от жалоб и не утомлять людей своими проблемами, если вы можете есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарными за это, если вы можете понять любимого человека, когда у него не хватает на вас времени, если вы можете пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого человека, когда все идет не так не по вашей вине, если вы можете спокойно воспринимать критику, если вы можете относиться к своему бедному другу так же, как и к богатому, если вы можете обойтись без лжи и обмана, если вы можете бороться со стрессом без лекарств, если вы можете расслабиться без выпивки, если вы можете заснуть без таблеток, если вы можете искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики, - значит вы достигли уровня развития своей собаки…»
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очень похоже на:
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки. Слова немецкого поэта Генриха Гейне
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Хорошие слова. Люди все больше становятся животными,в плохом смысле этого слова. А хорошее от них не перенимают.
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а чо так стидліво "чєрнявийє"??? Напісалі би просто "циганкі" і всьо панятно
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Так то буде не політкоректно , а ще циганва підійме лемент що їх абіжають . Тому і друкують в ЗМІ , замість чурбан з гір пишуть іноземець , а замість циганюра злодій пишуть - чорнявий чоловік зі спробою замаху на крадійство .
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Правильно, нужно писать "чернявые и загорелые девчата", чтобы двусмысленностей не было...)
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"Мог проснуться, мог и не проснуться!", - трое девушек в столице пытались отравить мужчину клофелином - Цензор.НЕТ 9483
и шо - за убийство -под залог???
больше никак не пробовали?
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НАДО В НИХ КОНЧАТЬ, А ЗА АБОРТ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ !)
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На всю катушку как за покушение на убийство.
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Понять и простить. Это ведь не Саакашвили.
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а что он хотел, бабы это как парашют, неправильно упаковал, считай, что разбился "Мог проснуться, мог и не проснуться!", - трое девушек в столице пытались отравить мужчину клофелином - Цензор.НЕТ 4162
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Неужели трудно запомнить про бесплатный сыр?
39 лет...
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Ничего циганкам не будет
У них орды детей, и приговор будет что-то вроде с отсрочкой, пока те не достигнут совершенолетия.
А она новых вырыгнет циган к тому времени.
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Хоп мусорок,не шей мне срок,машинка Зингера иголочку сломала
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цыгане...
А потом удивляются, что люди сносят их таборы
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Цыганча....
Мужик тоже хорош, типа я женат, и все такое.... небось кочан попарить захотел, а попал в неотложку. Еще от жены сковородкой по балде получит дома
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«Поздним вечером 28-го января житель Левобережья возвращался домой. Рядом с продуктовым рынком "Фестивальный" Виталий познакомился с тремя чернявыми девушками и согласился выпить за компанию. Через некоторое время Виталию стало плохо, он начал терять сознание. Киевлянина спасла скорая Источник: https://censor.net.ua/v3110126»


А поздним вечером 31 -го марта, он пойдет и проголосует за Зєлєнского.
100%.
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Нет. Дурак ведь закусывал шоколадкой. Думал, что это чудо-средство от всего. А видишь как вышло? Так что задумайся.
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От я не розумію,а з якого такого дива цензор називає цих ***##дей дєвушкамі?
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Подходят три цыганки, "давай выпьем", и он идёт? И жив остался?
Что-то естественный отбор как-то недоработал в этом случае.
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Ненадо их в тюрьму надолго . Напоите клофелином и в мужскую тюремную камеру на пару дней. .
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"Совсем не кайф ипать таку колоду бесчувственну!"...
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Так они что, цыгане? Ненавижу б..дь циган!
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В любом народе есть около 10 % отморозков. И у цыган есть около 10% нормальных, остальные отморозки....
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Нахабні і агресивні хабалки , можуть з людей готувати бєляші і продавати їх з чесними , чесними чрними очима . Народ - паразит , від якого до бюджету нуль надходжень , зате від бюджету одержують по повній програмі . Починаючи з держдопомоги на десяток чорненьких , остільки в 90 випадках самки циган мають фіктивні розлучення , і циганка набуває статусу матері - одиначки з виводком майбутніх майстрів ширки , клофеліну , крадійства , шахрайства .
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Тссс...!
Не ксенофобничайте!
Сказано, мужья, Анны Чебан, значит мужья!
Имена нельзя разглашать, потому что они Васи, Коли, Серёжи... Или Ромы?
А вот такие алкаши виталики-сношалики - одна из главных проблем Украины.
Благодаря огромному количеству тупой пьяни аферисты в этой стране делают что хотят с 1991-го года.
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"По предварительной информации мужьяы вывозили своих жен в центр города и в другие людные места на так называемые "криминальные заработки".
Источник: https://censor.net.ua/v3110126

Вот это супружеская любовь у цыган то, а мы все судили о них по артистам театра "Ромен" "Міг прокинутися, міг і не прокинутися!" - троє дівчат у столиці намагалися отруїти чоловіка клофеліном - Цензор.НЕТ 9839.Вот это накал чувств, как в Африке.
С другой стороны, цыгане жен официально покупают на рынке невест на манер лошадей, должна же жена отработать заплаченную за нее сумму? Вот и отрабатывают, гаданием по руке дольше будет нужную сумму собирать.
Что-то как-то не видно и не слышно прогрессивного мирового человечества, с протестами по поводу семейного насилия. Наверное, это "красивый старинный обычай" и право на самовыражение.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мог проснуться, мог и не проснуться!", - три девушки в столице пытались отравить мужчину клофелином. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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