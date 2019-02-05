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 "Нелегитимно по всем канонам православия. Решение от 1686 года о передаче этой церкви московскому патриархату безотзывное", - Лавров о создании ПЦУ. ВИДЕО

Решение о создании единой поместной церкви в Украине "абсолютно нелигитимно по всем канонам".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров и назвал такие действия Константинополя "глумлением над историей" и попыткой "отвадить народы России и Украины от того, чтобы они дружили".

"Там абсолютно нелигитимное решение было по всем канонам - по канонам невмешательства государства в церковную жизнь и по канонам самого православия, потому, что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду московскому патриархата, оно безотзывное", - сказал Лавров.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3110027
 
 
 Топ комментарии
 
Кто ты такое, чмо облезлое преступное, чтобы рассуждать о легитимности решений Константинополя??
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лавров, поцелуй Украинцев в жопу!

Что ты, нелигитимное!
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коняра заговорив в т.ч. і про "нєвмєшатєльство государства в цєрковниє дєла"... І якого путєна ти пхлеш свою державну кацапську морду в церковні справи з воплями про неканонічність?
Папі Римському йди розкажи, шо ти там намудрував, дибіл...
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який кацап не пхає свою мордяку в українські справи ?
привильно - ЖОДНИЙ.
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Лавроконь самый знатный иксперд в религиозных делах.🙂
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Лавров де твій Томос? Нема? Ну тоді йди на ЙУХ)))))))
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Вы батюшка или крест снимите, или трусы наденьте.
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грустная лошадь раптом придумав всіх трішки по веселити,
вдає з себе дохтура з православного права
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я знову ж, в 2576-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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"И-го-го", - поёт Лошадка.
"Спи, мышонок, сладко-сладко.

Повернись на правый бок - коксу дам тебе мешок"
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Московская церковь была самовольно создана московитами в 1441 году и была предана анафеме Константинопольским Патриархом Исидором. 150 лет она никем в мире (кроме московитов) не признавалась. В 1589 году обманом заманенный в Московию Вселенский Патриарх Иеремия вместе со свитой был заточен царем Федором (сыном Ивана Грозного) в монастырь и понуждаем к снятию анафемы и признанию за московской метрополией статуса патриархии. Полгода он отказывался это сделать, покамест не стали топить его свиту в Москве реке и очередь не дошла до него. Так был создан Московский патриархат. Царь Петр Первый упраздняет должность Патриарха Московского и всея Руси. Для управления церковью была учреждена должность обер-прокурора священного синода, который назначался царем. Должность Патриарха Московского и всея Руси восстанавливает в 1943 году Иосиф Джугашвили (Сталин). Кандидатура патриарха была рекомендована Берией после тщательного отбора. С тех пор традиции сотрудничества попов Московского патриархата с Лубянкой только крепнут.
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Лошадь, а с каких пор ты стал специалистом по церковному праву 17-го столетия?
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Сумна кобила про церкви кашляє. Смішно...
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Московские попы наверное ходють в трусах одно модели швей фабрики "Большевичка" "Нелегітимне за всіма канонами православ'я. Рішення від 1686 року про передачу цієї церкви московському патріархату безвідкличне", - Лавров про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 4744
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Ну явно сказується відсутність коксу животворящєго...
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А Томоса нет у РПЦ и её придатка УПЦ-МП. Не легитимные е-ка-лэ-мэ-нэ.
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Хотілося б іще послухати точку зору на це питання "великого державного діяча рассійскай *********" - Кадирова.
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Коняка опять вместо овса конопли нажрался!
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Совершенно легитимно: Лавров - самая православная кобыла в мире
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Надо все включать в Конституцию.Во все что вступим или хотим вступить.И будет счастье.
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Лавруха, а каким боком Гундяевская секта к православию?!
Или тебя просто "штырит" без кокса?😜
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кумедний він, а можна його запросити з гастролями до київського цирку?
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Блин! Церковник нашелся! Срань господня.
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А печальная конячка разве не в курсе,что церковь отделена от государства?! Так какого он туда своё рыло суёт?
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Вашими бы устами да.........помолчать!......(c)
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Яка дружба? Ти вонюче чмо. Воно прийшло нас убивати, називає нас посібниками фашистів, а самі такими являються. Іди на юх. Яке ви маєте відношення до Русі - ви є Моксель, Орда. Ваша кров тече із вени Сартака, намісника Чінгісхана. У нас є Томос від Вселенського (не Стамбульського, Не Турецького) патріархата. А де Ваш Томос? Нехресті.
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- Это нелегитимно по всем канонам православия !
"Нелегітимне за всіма канонами православ'я. Рішення від 1686 року про передачу цієї церкви московському патріархату безвідкличне", - Лавров про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 1366

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«БРАТАМ»
Як довго ви переживали,
Що не могли з нами молитись
Неканонічними нас називали
Не мали права в літургії злитись.

Казали, що якби признали
Вселенський патріарх й Синод
То церкви вже в одну з'єднали
В Автокефальну і увесь народ.

Самі ж свободу не давали
У нас українським церквам.
Все українське брудом обливали
Та підкоряли батюшки словам.

А хто за нову церкву брався,
Щоб як у всіх своя була,
З анафемою від Москви остався
Бо мачуха до чужих дуже зла.

Вселенський патріарх сказав
Що Томос українській церкві дасть
Ось час і до об'єднання настав,
З церквами сестрами є масть.

Нарешті «брат» нам допоможе,
Щоб ми були такі як він.
Та наша віра й дружба переможе,
Не буде в одній вірі більше війн.

Ой, що тут зразу почалося,
Як піп з Москви зробився ніби чорт:
Погрожував, що піднялось волосся,
Побіг «Гундяй» по світу ніби хорт.

Благав, щоб Томос не давали
Потім погрожував, всіх проклинав,
Щоб нашу церкву ті не визнавали,
Ще більше православ'є роз'єднав.

За те що Україні Томос дав
Анафему Варфоломію чорт наклав.
Священників з його Синоду ображав,
Та непокірних в пекло відіслав.

Це ми вас більше не признаєм
Неканонічні в Україні ви!!!
Ми свою церкву українську маєм,
А ви валіть на болота в свої хліви.

6-8.01.2019Анатолій Березенський
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СОФІЯ 15 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
В Софії дзвони задзвонили
Отців й вірян ті сповістили,
Що відкривається Собор
Відкритий в церкву коридор.

Де виберуть митрополита
Та відійдем від московита.
Що церкву нашу захватив
У наших землях начудив.

З'єднаються всі православні
Наші Отці і віруючі славні
Та зроблять церкву незалежну
До України приналежну.

15 місце дадуть в Диптиху
Щоб назавжди позбутись лиха,
Що несла церква-окупант
До пропаганди і злочинів талант.

Ще в 1051 році у Софії
Здійснила Русь ті свої мрії
Висвятили митрополита-
Іларіона- й благодаттю вмита.

В 2018 році знов Софія…
Варфоломій ніби месія,
Об'єднав церкву і народу дав
Та про історія Русі теж нагадав.

УПЦ МП немає у Дептиху
Кацап не доніс свою пиху.
Розкольники тепер вони,
Їх канонічність тільки сни.

15.12.2018
Анатолій Березенський
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ЦЕРКВА МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
Московський піп
Товстий мов сніп
Одів блискучі ряси
А на штанах лампаси
На шапці є ікони
Під рясою погони.
На шиї й руці хрест
І рядом авто «Мерседес»
На Донбасі з автоматом
У побуті з російським матом.

29.11.2018Анатолій Березенський
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***
- И-го-го! - поёт лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.


Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Нет, твой голос нехорош,
Очень страшно ты поёшь!
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Ничего, Игого, мы как-то твою нелегитимность нашей церкви переживем. Вот твоя Мокшандия нелегитимна с первого дня существования и до сегодня (правда, недолго ей осталось до распада). Сначала под русичами (где и стали русскими, то есть принадлежащие русичам), потом орда, опять орда, да и сейчас орда, точнее мородор. Дикарями как были, так и сгините в своих болотах. Короче: жуй овес, нюхай кокс и соси сам знаешь шо.
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Типове кацапське - щось там белькотіти про рішення 1686 року та про "канони нівмішатєльства гасударства", пречудово знаючи, що вже у 1700-му патріархат їхній був фактично перероблений на державну установу із прямим державним керівництвом.
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Во как! А, лошади тоже в историях разбираются !?? Там где веками переписывают историю,под каждого нового правителя, обвинили в этом соседа?!? Прямо по поговорке ,- На воре шапка горит ! Смотришь на погрустневшего демагога и думаешь, - И тебе ,старая кляча,надоело пургу нести. Шел бы в монастырь ....грехи отмаливать!
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Показываем Томос, и начинаем тогда разговор. Нет Томоса, нет и разговора.
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А разве выход московии из под власти Улан-Батора, а затем Казани является законным? Разве нападение на историческую столицу московии и разорение ее является законным?
ВЕРНУТЬ ВСЁ ВЗАД!!!!!
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Шото у него язык заплетается...такое впечатление, что позади за шторой стоит ***** и ехидной улыбочкой показывает пробирку с новичком
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Насколько я понял, в 1686 году Константинополь передал Москве право назначать митрополитов в Киев, но при этом митрополит Киевский должен был поминать Вселенского патриарха как главу своей церкви. Это не очень похоже на передачу Москве всей украинской церкви, тем более вечное и неотзываемое. В этом мире вообще нет ничего вечного. Особенно это относится к тому, что добыто насилием, как право на патриархат в Москве. Человеческая и Божья справедливость требует отмены всего, что добыто насилием. Включая то извращение, что Московская церковь подчинила себе свою мать-церковь (Киевскую митрополию), хотя по канонам православия все может быть только наоборот.
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Безотзывным бывает только аккредитив, да и то не всегда.
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Лошадь очень красивое животное, гордое. Даже не знаю , стоит этого хмыря называть таким красивым именем. Может МУЛЯЧКА до мула он не дотягивает.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нелегитимно по всем канонам православия. Решение от 1686 года о передаче этой церкви московскому патриархату безотзывное", - Лавров о создании ПЦУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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