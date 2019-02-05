 "Нелегитимно по всем канонам православия. Решение от 1686 года о передаче этой церкви московскому патриархату безотзывное", - Лавров о создании ПЦУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров и назвал такие действия Константинополя "глумлением над историей" и попыткой "отвадить народы России и Украины от того, чтобы они дружили".
"Там абсолютно нелигитимное решение было по всем канонам - по канонам невмешательства государства в церковную жизнь и по канонам самого православия, потому, что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду московскому патриархата, оно безотзывное", - сказал Лавров.
...
Что ты, нелигитимное!
Папі Римському йди розкажи, шо ти там намудрував, дибіл...
привильно - ЖОДНИЙ.
вдає з себе дохтура з православного права
"Спи, мышонок, сладко-сладко.
Повернись на правый бок - коксу дам тебе мешок"
Или тебя просто "штырит" без кокса?😜
Як довго ви переживали,
Що не могли з нами молитись
Неканонічними нас називали
Не мали права в літургії злитись.
Казали, що якби признали
Вселенський патріарх й Синод
То церкви вже в одну з'єднали
В Автокефальну і увесь народ.
Самі ж свободу не давали
У нас українським церквам.
Все українське брудом обливали
Та підкоряли батюшки словам.
А хто за нову церкву брався,
Щоб як у всіх своя була,
З анафемою від Москви остався
Бо мачуха до чужих дуже зла.
Вселенський патріарх сказав
Що Томос українській церкві дасть
Ось час і до об'єднання настав,
З церквами сестрами є масть.
Нарешті «брат» нам допоможе,
Щоб ми були такі як він.
Та наша віра й дружба переможе,
Не буде в одній вірі більше війн.
Ой, що тут зразу почалося,
Як піп з Москви зробився ніби чорт:
Погрожував, що піднялось волосся,
Побіг «Гундяй» по світу ніби хорт.
Благав, щоб Томос не давали
Потім погрожував, всіх проклинав,
Щоб нашу церкву ті не визнавали,
Ще більше православ'є роз'єднав.
За те що Україні Томос дав
Анафему Варфоломію чорт наклав.
Священників з його Синоду ображав,
Та непокірних в пекло відіслав.
Це ми вас більше не признаєм
Неканонічні в Україні ви!!!
Ми свою церкву українську маєм,
А ви валіть на болота в свої хліви.
6-8.01.2019Анатолій Березенський
В Софії дзвони задзвонили
Отців й вірян ті сповістили,
Що відкривається Собор
Відкритий в церкву коридор.
Де виберуть митрополита
Та відійдем від московита.
Що церкву нашу захватив
У наших землях начудив.
З'єднаються всі православні
Наші Отці і віруючі славні
Та зроблять церкву незалежну
До України приналежну.
15 місце дадуть в Диптиху
Щоб назавжди позбутись лиха,
Що несла церква-окупант
До пропаганди і злочинів талант.
Ще в 1051 році у Софії
Здійснила Русь ті свої мрії
Висвятили митрополита-
Іларіона- й благодаттю вмита.
В 2018 році знов Софія…
Варфоломій ніби месія,
Об'єднав церкву і народу дав
Та про історія Русі теж нагадав.
УПЦ МП немає у Дептиху
Кацап не доніс свою пиху.
Розкольники тепер вони,
Їх канонічність тільки сни.
15.12.2018
Анатолій Березенський
Московський піп
Товстий мов сніп
Одів блискучі ряси
А на штанах лампаси
На шапці є ікони
Під рясою погони.
На шиї й руці хрест
І рядом авто «Мерседес»
На Донбасі з автоматом
У побуті з російським матом.
29.11.2018Анатолій Березенський
- И-го-го! - поёт лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Нет, твой голос нехорош,
Очень страшно ты поёшь!
ВЕРНУТЬ ВСЁ ВЗАД!!!!!