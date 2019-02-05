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 Политика Украины
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 Инициируем обращение Рады о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, - Бурбак. ВИДЕО

Фракция "Народный фронт" инициирует официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе. Соответствующее постановление фракция зарегистрирует сегодня.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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Он подчеркнул, что после принятия изменений в Конституцию относительно необратимости курса на ЕС и НАТО Верховная Рада должна принять и постановление об обращении к НАТО относительно ПДЧ.

"Кроме внесении изменений в Конституцию мы инициируем официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе или иного юридически обязательного ускоряющего механизма членства. Сегодня мы зарегистрируем проект соответствующего постановления", - сказал он.

"В 2008 году Арсений Яценюк как спикер парламента подписал обращение к НАТО о ПДЧ вместе с Президентом и Премьером. Тогда" регионалы "заблокировали парламент. Через 10 лет мы должны дать зеленый свет плану действий по членству в НАТО. И Украина будет членом НАТО", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак подчеркнул, что НФ последовательно выступает за курс Украины в НАТО и ЕС.

"Народный фронт" последовательно выступает за закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Мы требуем проголосовать за это на этой неделе. Это реализация воли украинского народа - большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО.

"Евроатлантическая интеграция Украины - безальтернативный и необратимый курс, который начал Премьер Яценюк в 2014 году", - подчеркнул руководитель фракции.

"Очевидно, что подмоги требует не только Украина. В усилении нуждается и само НАТО. Сила этого Альянса в коллективной безопасности. Это опора свободного мира", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Украине нужен план-график евроатлантической интеграции. Сегодня парламент и Кабмин настойчиво выполняют план реформ для Ассоциации и зоны свободной торговли с Евросоюзом. Правительство Арсения Яценюка в рекордные сроки выполнило План действий по безвизу. Вот как должна работать власть! Точно так же мы выполним план для членства в НАТО ", - резюмировал руководитель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/v3109980
 
   
 Топ комментарии
 
Почему все стали супер-патриотами перед выборами ?
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Бурбаку тоже нужно себе уже шконку подыскивать у окна, а не интервью раздавать.
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Ну наконец-то. Правда сперва надо бы принять закон о проведении исследований электроколебаний в клюве пингвина и обменом веществ у Хлапеолы цилиндрической. А НАТО подождет, мало ли, только штаны наденем и сразу вступим. потрясающая "оперативность". еще нужно привезти святое ребро святого Оребрителя Хренсонесского, может ямы на дорогах, затянутся. в крайнем случае - выставить охрану: 3 полицейских 1 поп и 50 молящихся. кто не видел как ямы на дороге от молитвы затягиваются - я того иконами забрасывал.
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Почему все стали супер-патриотами перед выборами ?
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треба вибори проводити кожні два роки, щоб пам"ять не відшибало про обіцяне. Барига всі п"ть років верещав про неймовірне зростання, а перед виборами "прозрів" і побачив: "И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударила больше всего", - подчеркнул Президент.Источник: https://censor.net.ua/v3109956. Криза - це мабуть сам однотуровий.
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потому что у людей память как у золотой рыбки.
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Бурбаку тоже нужно себе уже шконку подыскивать у окна, а не интервью раздавать.
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Ну наконец-то. Правда сперва надо бы принять закон о проведении исследований электроколебаний в клюве пингвина и обменом веществ у Хлапеолы цилиндрической. А НАТО подождет, мало ли, только штаны наденем и сразу вступим. потрясающая "оперативность". еще нужно привезти святое ребро святого Оребрителя Хренсонесского, может ямы на дорогах, затянутся. в крайнем случае - выставить охрану: 3 полицейских 1 поп и 50 молящихся. кто не видел как ямы на дороге от молитвы затягиваются - я того иконами забрасывал.
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Проблема же не в "плане действия", а в войне с паРашей, пока не закончится война и не урегулированы территориальные споры, членство в НАТО Украине не видать. А когда всё решится тогда НАТО Украине нахер не сдалось!
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Корупціонерів і злочинців в НАТО, чи в ЄС, ніхто не приймає...
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Опять эти разговоры, что нас не возьмут, что в стране не проводятся необходимые реформы, что мы в состоянии войны с ******, что у нас дороги плохие, что у нас на воле Юля, Бойко, Рабинович. А Петр Алексеевич взял и сделал безвиз, единую Православную Украинскую церковь, воссоздал армию и дал Путину по морде, поднял весь мир на защиту Украины. Поэтому я верю, что Порошенко и в этот раз приведет Украину в Евросоюз, в НАТО.
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Рішення про безвіз - не є рішенням вашого корупціонера олігарха. Це аванс українському народу. Ваш корупціонер не піднімав світ на захист України, світ став на захист України через Небесну Сотню, через прагнення українців до цивілізації. А ваш корупціонер олігарх тягне Україну на дно, на останні місця навіть серед країн "третього світу". ВИ БРЕХЛИВА ЛЮДИНА. Така само, як і ваш олігарх.
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А может проще вынести из Рады Барне и Бурбака за яйца вслед за "шефом", а то "инициирует" оно понимаешь!
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Давайте почнем з референдума і членства в ЄС.
Без членства в ЄС те НАТО - і "не надо".
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Улюблений коник ватника "воно нам надо?", "реХВерендум" .
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Прийшовши у владу на крові українців, клан офшорного бариги не став на шлях європейський, не став на шлях реальної праці на благо українського суспільства, а рівно навпаки, посадові злочини і корупцію перетворив на культ...

Порохоботи - ще гірші від свого хазяїна, брехливі потвори, які за копійки продають правду і тягнуть Україну в болото. Саме такі покидьки на початку 20-го століття виконували накази комісарів більшовиків, і влаштовували в Україні червоний терор і голодомори. САМЕ ТАКІ. Мерзенні і нікчемні особи, які неспроможні нічого створити, але амбіції мають, і реалізовують їх через продажність і виконання злочинних наказів, відігруючись на тих, хто може робити життя кращим. Вони цього не можуть, і тому злоба і підлість у порохоботів реалізується таким чином. Це совок. Це московський менталітет. Це брехуни.
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А, что в НАТО и Евросоюз Украину уже пригласили??? Это больше напоминает больше, как битье палкой по забору за которым беснуется собака. Курс на укрепление экономики, на возрождение сильной Украины надо делать, а не отвлекать людей на марево за горизонтом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИнициируем обращение Рады о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, - Бурбак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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