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 Политика Украины
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 Парубий пригрозил депутатам отключать микрофон, если услышит агитацию вместо обсуждения законопроектов. ВИДЕО

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая 10-ю сессию Верховной Рады во вторник в Киеве.

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"Когда я буду видеть на заседании Верховной Рады Украины, что во время обсуждения проектов законов кто-то не обсуждает закон, а ведет предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон. Я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит", - сказал Парубий.

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Напомним, сегодня начала работу 10-я сессия Верховной Рады Украины VIII созыва. На открытии присутствуют члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а также представители дипломатических миссий.

Источник: https://censor.net.ua/v3109972
 
   
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Та закривай вже це засідання, бо від вас толку, що від козла молока.
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Олег Ринатович Ляшметов уже заблокировал ВР
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Наверное время слишком быстро летит . Живём перед выборами , во время выборов , после выборов ........... Ругаемся , "выбираем" , разочаровываемся .
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Та закривай вже це засідання, бо від вас толку, що від козла молока.
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Олег Ринатович Ляшметов уже заблокировал ВР
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Наверное время слишком быстро летит . Живём перед выборами , во время выборов , после выборов ........... Ругаемся , "выбираем" , разочаровываемся .
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Краще піди здайся в дурку,добровільно,ідіот.
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Дженерал Электрик Парубию продаст "звонок".... шестиствольный....

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Да, кто их там СЛУШАЕТ? Они слишком высокого мнение о себе, их пустозвоние никто серьёзно и не воспринимает!
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Думаю , что Украина не такая и бедная , если "избранники" так рвутся к кормушке и готовы друг другу глотки перегрызть ради нас , простого народа . Парубій попередив депутатів, що вимикатиме мікрофон, якщо почує агітацію замість обговорення законопроектів - Цензор.НЕТ 3830
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Зробити платні мікрофони у ВР. Причому, нарахування плати у геометричній прогресії. Я міг би розробити алгоритм: депутат поповнює рахунок і розмовляє хай хоч лопне. Закінчилися гроші -- автоматичне відключення. І бюджет поповнювався б, і ніхто не був би проти.

Маю ще одну новелу: платню депутатам за місяць нараховувати як за чотири тижні. Щонайменше, 6,66(6)% була б економія для платників податків на платні для депутатів.
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А эти клоуны что там законы читают,там всю работу выполняют помощники и прочие негры,а неприкосновенные только пиарятся и выставляют счет за голосование.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий пригрозил депутатам отключать микрофон, если услышит агитацию вместо обсуждения законопроектов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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