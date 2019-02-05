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 Политика Украины
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Все про:бедность (211) Порошенко (16279) экономика (3481)

 Большое количество людей в Украине на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью, - Порошенко. ВИДЕО

Уровень благосостояния украинцев остается низким.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

...
"Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше, чем внешняя агрессия, - это абсолютная правда", - отметил он.

"Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударила больше всего", - подчеркнул Президент.

Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность или учиться, или выехать за границу. Он подчеркнул, что сейчас несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.

"Об этом надо честно говорить с людьми", - сказал Президент.

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Среди причин такого положения, Порошенко назвал войну: "Когда государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан".

Также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.

"На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам изменить в Украине власть", - сказал он.

По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире - рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", - сказал он.

"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что растет количество новых предприятий, построенных в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3109956
 
   
 Топ комментарии
 
лицемерный хряк сначала сделал всех нищими, а теперь пускает крокодильи слезы, а его подельница гонтаренва жирует в это время в Лондоне
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Спробуй прийняти рішення сам. Хоч раз. Без підказок. Як вільна людина, а не "хахол" чи "халоп". Це важко. Я знаю.

Ну, як не зможеш сам...

За кого голосувати?

1 На виборах пропусти всіх, хто хоч раз публічно збрехав.
2 Вибери серед тих, хто залишився і допоможи йому розбудувати Україну. Заради себе.
3. Підкажи цей алгоритм другу. Заради себе.

Оберемо баригу - буде ротердам++
Оберемо нормальну людину - все буде Україна!
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Вот думаю:А отчего народу не быть бедным? Когда у нас полная свобода обогащения в любых мыслимых вариантах только для лояльной части правящего класса за счет населения. Это альфа и омега понимания Порошенко принципов управления государством и сохранения собственной власти. Отдав на кормление своим приближенным земли, недра, города и находящуюся там промышленность вместе с работающим населением, он создал для первых немыслимые со времен феодализма льготы и привилегии., которые и останутся таковыми в случае его "победы" на выборах. Причем на неопределенный срок, а для многих и навсегда. Все эти семочки, кобелевы, филатовы и т.д. прекрасно понимают, что в случае не избрания их сюзерена королем, в их жизни может начаться черная полоса, когда "нападение Путина", которым они нас так стращают, будет едва ли не самым для них приемлемым вариантом.
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Врут они Петр Алексеевич, врут! Камуналку платят исправно, еду покупают, одежду покупают, бензин покупают, значит нагло врут нашей власти
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Скотный двор. Оруэлловщина воплотилась в Украине во всей красе.
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Зрадогниди пожвавилися. Як же, як же, Петро торкнувся теми бідності. Те що для них було завжди головною темою. Те що ви ненавидите Порошенка і він для вас , як і для ***** є ворогом номер один, це всім відомо. Але вашою ненавистю до Президента ви персіонерів не нагодуєте. Ви краще скажіть куди ваш кандидат "зубажілих" дівати буде.
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У Пети похоже и спичрайтеры кумовья без профильного образования. "Об этом надо честно говорить с людьми" - звучит как издевательство после "гражданских отсечь" и "агентов кремля"
Да и манипуляции с причиной обнищания - жалкие потуги затереть свою роль, своих товарищей олигархов в ограблении страны ничего кроме раздражения не вызывают
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"Большенство виживаєт........" Велика кількість людей в Україні сьогодні виживає, а не живе повноцінним життям, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1496 Тільки не ти і Ахметов.... У вас паразити всьо в шоколаді!
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зависть это плохо - кто вам мешал стать богатым ?
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тюююююю. ***** геть здурів, так хочеться залишитися у владі..
( але з 7% підтримки на це марно сподіватися)


відкриваємо форбс і дивимося у кого ж стало більше грошей за
останні 3-4 роки..
кого бачимо : Порошенко, Ахметов, Кусюк, Бахматюк, Кананека, Гладковський(Свинарчук)..

тобто то він сам - ***** офшоренко і всі його друзі..
і тут коронне і незабутнє : ОЙ!! А хто це зробив ?
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На кого рассчитана это признание... Все это выживание связано с тем что при этом президенте развал банковской системы самый гнусный курс рухнул $ с 8 гр до 28 cтавки по депозитам в валюте снижены в 4 раза коррупция в высших эшелонах власти шокирующая пенсионная реформа шлейф геноцида малый бизнес в вечной борьбе за стабилизацию тарифы ЖКХ грабеж медреформа издевательство...Мог и не регистрироваться в ЦВК просто уйти с последним словом - я не смог .
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от автомобилей уже проходу нет - на бензин всем хватает
и со смартфоном каждый второй
а родственница из Мюнхена жалуется: в театр не хожу - 70 евро за билет для меня дорого
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Ага, начались соевые сказки!
В Житомире возле супермаркета авто паркуются прямо на газоне - нет мета.

В Берлине на двухуровневой парковке супермаркета - полно свободных мест.
Значит в Житомире люди богаче Берлинцев??????
Или, может, в Житомире просто парковок нормальных нет?
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Это уже не Капитан О(чевидность), а какой-то Капитан Пэ получается...))
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Ну так плати деньги!
В Украине на Рошене Порошенко платит 200 - 300 евро.
В Венгрии на своём Рошене, на таком же производстве он платит 700 - 800 евро.
Т.е. для президента Украины Венгр дороже чем Украинец!!!
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В россии платит на Рошене 400-1100 долл.Мокши ему тоже дороже .
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Нормальний человек зная о том как бедно живет простой люд - оставил би себе один дом для жизни и немного денег - продал би всю свою бизнес империю и отдал би деньги нуждающимся....Етих денег хватило б на несколько лет безбедной жизни...Но так поступил би честний , верующий и порядочний человек....А кто такой ПОРОШЕНКО ? БАРИГА, ВОР,ЛИЦИМЕР тот кто ходит по трупам за ради денег и власти....
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Пример - очень,очень хочу - пожалуйста - а если нет - то вы троллино популистомино))))))
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А и не будет примера - к власти рвутся ТВАРИ ради самой власти и денег....Никто в здравом уме не желал би стать Президентом Украини - ето адский труд и большая ответственность - но ради ДЕНЕГ к ней рвутся ТВАРИ.....Народ для них РАБИ...страна для них - огород где они наживаются....И ради получения етой власти они готови на все - Ходить в церковь(будучи при етом по локоть в крови),раздавать милостиню с денег украдених у народа....ВРАТЬ круглосуточно...и даже немного поработать - сделав Томос и безвиз.
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А Порошенко -то оказывается за народ!
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Если судить по его словам, он готов примкнуть к оппозиции и пересажать БПП и НФ...
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второй раз залезть на верх уже не выйдет ...

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И чья же в этом заслуга,что за 5 лет страна опустилась в полное днище?А гидрант с олигархами резко увеличили богатства
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Петя победит в один тур - это не только мое мнение - а уже мнение букмекеров - может они шо то больше знают,а?)))))))))
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В ватных влажных снах порохоботов он победит вообще,а не только в первый тур
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Победит, победит... Только таблеточку выпей.
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Ага, только они избиратели, а мы так - мимо проходили))
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Петя и в этом 50 процентов твоих заслуг . В угоду экспортерам ( и себе ) сделал доллар по 28 , когда западные экономисты видели 16-18 гривен . коррупцию расплодил . сам занимаешься бизнесами( госзаказы для АТО ) под админ ресурс . рейдерства стало больше в разы , молодежь выехала , тарифы . Роттердам +, Дюсельдорф-.Кредиты МВФ спасают вас временно , но отвечать за них не вам ., Долой Петя .на свалку истории.
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Это Зеленский, Юлька и Садовой с Гриценко виноваты. Ну так в телевизоре говорят, я слышал.
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Президент Петро Порошенко просить Верховну Раду підтримати законопроект про податок на виведений капітал і самим визначити дату його запровадження.
«Закон про податок на виведений капітал за підписом Президента давно зареєстрований у Верховній Раді… Я офіційно звертаюся до всіх парламентарів і прошу підтримати. Ми можемо вести дискусії, чи це запроваджувати в 2019-му році, чи з 1 січня 2020-го, чи в середині 2020-го, але дати надійний орієнтир бізнесу і інвесторам. Це як укол адреналіну в серце - це точно спрацює», - сказав Порошенко.
Він зазначив, що з представниками об'єднань бізнесу була проведена велика роз'яснювальна робота щодо положень цього закону, окрім того, Україна уважно вивчила зарубіжний досвід його запровадження.
На переконання Президента, у разі ухвалення цей законопроект дасть поштовх до розвитку економіки України, результати якого відчують усі.
Як повідомлялося, Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.
Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.
Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.
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Далеко не кожний! Українські націоналісти обіцяють зовсім інше!
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Устарела методичка. Порох уже предлагает "Холодный мир с росией!
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Заткните кто-нибудь эту зрадогниду! Вам любой соевый расскажет, что у нас велычезный рост экономики и благосостояния!
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С брехней пять лет прошел и теперь хочет и по новой вернуться в надежде на свое еврейское счастье и нашу быдляцкую тупость Причина нашей бедности это высокопосадовци
на воли а не на нарах Остальное быстро исправится и наладится
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Пять лет Порох жил во дворце, веря в авось что народ как-то "попустит". И сейчас понял - не попустило. Вот и начал причитать, -"До чего же я вас довёл. Давайте начнём всё с начала. Теперь точно любить буду". И что симптоматично некоторые истеричные из народа верят, а некоторые за деньги. Хвала Луценку что собрался, для них, проституцию легализовать
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Цинічність цього бариги, який постійно займає посади в державному керівництві, використовуючи ці можливості для власного збагачення, просто стала нестерпною...
Не можу зрозуміти тих, хто виправдовує і підтримує такого негідника...
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В нашей стране сотни тысяч чиновников, ментов, судей и прокуроров. А у них есть семьи.
Поэтому число присосавшихся к госкорыту действительно огромно.
Вот они и голосуют за Пецю...
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Вот так взял и заткнул собственных ботов, а они ночами не спали между прочим, развешивали шоколадную лапшу всем этим поголовным агентам кремля.
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Порошенко "в усій своїй красі" - як на Майдані.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБольшое количество людей в Украине на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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