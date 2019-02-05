 Большое количество людей в Украине на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".
"Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударила больше всего", - подчеркнул Президент.
Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность или учиться, или выехать за границу. Он подчеркнул, что сейчас несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.
"Об этом надо честно говорить с людьми", - сказал Президент.
Среди причин такого положения, Порошенко назвал войну: "Когда государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан".
Также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.
"На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам изменить в Украине власть", - сказал он.
По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире - рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.
Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.
"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", - сказал он.
"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы", - отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что растет количество новых предприятий, построенных в Украине.
просвети
Ну, як не зможеш сам...
За кого голосувати?
1 На виборах пропусти всіх, хто хоч раз публічно збрехав.
2 Вибери серед тих, хто залишився і допоможи йому розбудувати Україну. Заради себе.
3. Підкажи цей алгоритм другу. Заради себе.
Оберемо баригу - буде ротердам++
Оберемо нормальну людину - все буде Україна!
Да и манипуляции с причиной обнищания - жалкие потуги затереть свою роль, своих товарищей олигархов в ограблении страны ничего кроме раздражения не вызывают
( але з 7% підтримки на це марно сподіватися)
відкриваємо форбс і дивимося у кого ж стало більше грошей за
останні 3-4 роки..
кого бачимо : Порошенко, Ахметов, Кусюк, Бахматюк, Кананека, Гладковський(Свинарчук)..
тобто то він сам - ***** офшоренко і всі його друзі..
і тут коронне і незабутнє : ОЙ!! А хто це зробив ?
и со смартфоном каждый второй
а родственница из Мюнхена жалуется: в театр не хожу - 70 евро за билет для меня дорого
В Житомире возле супермаркета авто паркуются прямо на газоне - нет мета.
В Берлине на двухуровневой парковке супермаркета - полно свободных мест.
Значит в Житомире люди богаче Берлинцев??????
Или, может, в Житомире просто парковок нормальных нет?
В Украине на Рошене Порошенко платит 200 - 300 евро.
В Венгрии на своём Рошене, на таком же производстве он платит 700 - 800 евро.
Т.е. для президента Украины Венгр дороже чем Украинец!!!
«Закон про податок на виведений капітал за підписом Президента давно зареєстрований у Верховній Раді… Я офіційно звертаюся до всіх парламентарів і прошу підтримати. Ми можемо вести дискусії, чи це запроваджувати в 2019-му році, чи з 1 січня 2020-го, чи в середині 2020-го, але дати надійний орієнтир бізнесу і інвесторам. Це як укол адреналіну в серце - це точно спрацює», - сказав Порошенко.
Він зазначив, що з представниками об'єднань бізнесу була проведена велика роз'яснювальна робота щодо положень цього закону, окрім того, Україна уважно вивчила зарубіжний досвід його запровадження.
На переконання Президента, у разі ухвалення цей законопроект дасть поштовх до розвитку економіки України, результати якого відчують усі.
Як повідомлялося, Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.
Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.
Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.
на воли а не на нарах Остальное быстро исправится и наладится
Не можу зрозуміти тих, хто виправдовує і підтримує такого негідника...
Поэтому число присосавшихся к госкорыту действительно огромно.
Вот они и голосуют за Пецю...