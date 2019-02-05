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 Происшествия, За рубежом
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 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО

Полиция Кабо-Верде в субботу уничтожила 9,5 тонн кокаина, который был изъят на судне с российским экипажем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  огромную партию наркотиков обнаружили на корабле, который шел в марокканский порт Танжер из Южной Америки.

Он пришвартовался в порту столицы Кабо-Верде, городе Прая-за смерти одного из членов команды.

По данным местных изданий, на борту находились российские моряки. Всех задержали по подозрению в наркоторговле.

Источник: https://censor.net.ua/v3109927
 
 
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зверьё, белый порошок сожг.ли - руцкофобы
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Кокаин + лишняя хромосома = гремучая смесь для дикарей из-за поребрика. 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде - Цензор.НЕТ 9881
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Ща будем наблюдать как рашкиных чинуш ломка коробит
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Ждемс Машку Захерову- о злостной русоіобии😄😄😄😱😱😱
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- Чем жэ я теперь раскумариваться буду?!! Фошызды, жыдобиндеравцы, хунта кабо-вердийская....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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