 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее огромную партию наркотиков обнаружили на корабле, который шел в марокканский порт Танжер из Южной Америки.
Он пришвартовался в порту столицы Кабо-Верде, городе Прая-за смерти одного из членов команды.
По данным местных изданий, на борту находились российские моряки. Всех задержали по подозрению в наркоторговле.
- Что жэ вы натварили, гады?!!!!!
- Чем жэ я теперь раскумариваться буду?!! Фошызды, жыдобиндеравцы, хунта кабо-вердийская....