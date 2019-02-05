 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее огромную партию наркотиков обнаружили на корабле, который шел в марокканский порт Танжер из Южной Америки.

Он пришвартовался в порту столицы Кабо-Верде, городе Прая-за смерти одного из членов команды.

По данным местных изданий, на борту находились российские моряки. Всех задержали по подозрению в наркоторговле.