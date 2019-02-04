 Аласания ждет, что Набсовет НОТУ переголосует вопрос о его отставке в открытом режиме. ВИДЕО

Об этом Аласания заявил в эфире "Нині вже" на Громадському, передает Цензор.НЕТ.
"Если будет сбор всего Наблюдательного совета, если они открыто скажут, в чем именно (причина отставки. - Ред.), и если они проголосуют открыто - вопросов нет", - отметил Аласания.
Он отметил, что много вопросов к процедуре голосования о расторжении контракта с ним: "Закрытое - раз, нет обвинений - два и нет половины людей, которые должны были голосовать там. То первое - будет в суд иск, но только для того, чтобы начать разбираться".
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі не вистачає хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз відповів:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано, що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у цього перця її з надлишком!