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 Полицейские задержали наемника НВФ "ЛНР" на Луганщине. ВИДЕО

36-летний луганчанин в 2016 году согласился на предложение знакомого, подписал "контракт" с одним из подразделений наемников и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в Луганске.

Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109910
 
   
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Так закопайте его уже, надоели эти ордловцы.
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Полицейские задержали наемника НВФ "ЛНР" на Луганщине. ВИДЕО

И предложили должность сержанта в своих рядах?
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это гавно и в Украине не нужно ,вот в чем дело .не нужный никому народ лугандонский . ну они сами решили так .хто ш виноват
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолицейские задержали наемника НВФ "ЛНР" на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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