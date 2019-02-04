 Полицейские задержали наемника НВФ "ЛНР" на Луганщине. ВИДЕО

Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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