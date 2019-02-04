 Полицейские задержали наемника НВФ "ЛНР" на Луганщине. ВИДЕО

Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
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Экс-наемник из бандформирования "Призрак" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который воевал снайпером на стороне террористов. ВИДЕО+ФОТО
Вооруженный наемник РФ не пропустил наблюдателей ОБСЕ к объекту вблизи Перевальска на оккупированной Луганщине
СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" наемникам РФ на оккупированный Донбасс. ФОТО
И предложили должность сержанта в своих рядах?