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 Боевые расчеты РСЗО "Смерч" отработали задания на скорость перемещения и точность наведения в зоне ООС, - Минобороны. ВИДЕО

По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена ​​проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии - расчетов РСЗО "Смерч".

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ четыре раза обстреляли позиции наших войск, потерь нет, - пресс-центр ООС

Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены.

Источник: https://censor.net.ua/v3109907
 
 
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Агресівная ваєнсчіна або "Рука Киева"Боевые расчеты РСЗО "Смерч" отработали задания на скорость перемещения и точность наведения в зоне ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2610
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А Турчинов где? Когда стреляет "Смерч" он обычно где-то рядом на фото.
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Тепер залишається лише вчитися переміщуватися та прицілюватися, бо основні запаси *********** до "Смерчів" пішли прахом в БАЛАКЛІЇ, КАЛИНІВЦІ, ІЧНІ... Спасибі за це кращому Президентові України всіх часів та народів Порошенку!!! А також його вірному тузику - генералові Муженку!
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Почему на 2:05 все надели противогазы, а воин, который крутил мельницу не надел?
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Рейтинг Путина упал , не ленись проверь подвал.﻿

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Хлопці, та в мене ж на завтра для всіх здохлих орків смоли не вистачить.. Попереджати потрібно..😁
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Последнее предложение - в точку! Ну да ничего, скоро выборы.
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Наша задача навсегда вооружаться, вооружаться и вооружатся! ***** нам преподнёс урок и показал, что свою Независимость нужно защищать даже когда мир над головой.
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Поки в Павлограді наповнюються паливом двигуни до ракет "Смерч" ("Вільхи"), екіпажі відпрацьовують бойове розгортання... Все правильно... Весна скоро... Пора висаджувать "вільхові гаї",для боротьби з "суховіями", що ідуть зі сходу і несуть "сарану"...
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Модер Цензора вы хоть журнал учета новостей ведете ,хотябы за день ? Эта новость уже была в 8-49 сегодня .а я уже думаю что у меня Де Жавю и как то замешкался ,но я то не ракло и у меня с памятью все нормально отмотал новости Цензора за день и вуаля дубль-два ....позорища


https://censor.net.ua/news/3109725/*******************************************************************************
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Цензор как вам это
Пэтро смену здав - Остап прыйняв
и вы еще меня баните ???? ...ну теперь у меня удолетворение наступило и ваши баны до одного места хорошо видеть как вы тупите .да Цензор как вы до такого докатились и вы еще писали что сайт Номер 1 в Украине по новостям ?


https://censor.net.ua/news/3109725/*******************************************************************************
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единственно полезное занятие во время войны в воюющей стране перед выборами президента, остальные маются откровенной херней...
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воюющей ? у себя дома воюющей .пока не видно что русские опять Славянс хотять взять все латентно ..или мы например открыли фронт на Белгород
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я раз так модера довел что он и страницу новости удалило и мой акк .Новость была про пэдофила в Киеве .2018 год нарисовали фоторобот черно-белый и .я ржал ботинки нарисовали тоже как примета ,я возмутился мол что вы вообще дибилы в гугле ботинки коричневые в картинках не могли набрать а выставили рисунок ботинок как будто 1955 год на дворе ...я то скрин сделал того поста а модер взял и удалил все через 5 минут
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а вот то что вы написали а потом с позором удалили новость с сайтаБойові розрахунки РСЗВ "Смерч" відпрацювали завдання на швидкість переміщення і точність наведення в зоні ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2389
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБоевые расчеты РСЗО "Смерч" отработали задания на скорость перемещения и точность наведения в зоне ООС, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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