 Боевые расчеты РСЗО "Смерч" отработали задания на скорость перемещения и точность наведения в зоне ООС, - Минобороны. ВИДЕО

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены.