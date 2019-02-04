 Боевые расчеты РСЗО "Смерч" отработали задания на скорость перемещения и точность наведения в зоне ООС, - Минобороны. ВИДЕО

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены.
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https://censor.net.ua/news/3109725/*******************************************************************************
Пэтро смену здав - Остап прыйняв
и вы еще меня баните ???? ...ну теперь у меня удолетворение наступило и ваши баны до одного места хорошо видеть как вы тупите .да Цензор как вы до такого докатились и вы еще писали что сайт Номер 1 в Украине по новостям ?
https://censor.net.ua/news/3109725/*******************************************************************************