 В МинВОТ подготовили видеоинструкцию, как голосовать внутренне перемещенным лицам. ВИДЕО

Инструкция для ВПЛ обнародована на сайте ведомства, пишет Цензор.НЕТ.

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"В связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым и части территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины МинВОТ и программой "Советник по вопросам ВПЛ" создан разъяснительный видеоролик для внутренне перемещенных лиц о необходимых шагах для реализации своего Конституционного избирательного права", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, необходимо:

Лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав; Написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования; Лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования; Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение; В случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру.

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