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 Политика Украины, Общество
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 В МинВОТ подготовили видеоинструкцию, как голосовать внутренне перемещенным лицам. ВИДЕО

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц напоминают, что в соответствии со статьей 70 Конституции Украины право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения восемнадцати лет.

Инструкция для ВПЛ обнародована на сайте ведомства, пишет Цензор.НЕТ.

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"В связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым и части территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины МинВОТ и программой "Советник по вопросам ВПЛ" создан разъяснительный видеоролик для внутренне перемещенных лиц о необходимых шагах для реализации своего Конституционного избирательного права", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, необходимо:

  1. Лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав;
  2. Написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования;
  3. Лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования;
  4. Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение;
  5. В случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109904
 
 
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ну а шо? козломордые как там исканднры?=))

Родители ульяновских суворовцев не верят официальной версии о том, что дети наелись собачьих фекалий. Как сообщалось, у кадетов Суворовского военного училища во время флюорографии обнаружили патологию легких. Родители рассказали, что у подростков выявили «эхинококкоз»- заражение ленточными червями.
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Тут про МінВотКу мова,а не про парашинські проблеми.
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...Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство экс-владельцу российского банка «Пушкино» Алексею Алякину, обвиняемому в мошенничестве и задержанному украинскими правоохранителями по запросу РФ.Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини». Алякин разыскивается МВД России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.https://antikor.com.ua/articles/285117-biznesmena_iz_rf_vypustili_na_svobodu_i_objazali_datj_emu_grahdanstvo_ukrainy
...СВОЇХ ШАХРАЇВ НЕ ВИСТАЧАЄ ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ МинВОТ подготовили видеоинструкцию, как голосовать внутренне перемещенным лицам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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