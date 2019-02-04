 "Смотрели на девушек, платили деньги и получали интимные услуги", - после "ряда негласных следственных действий" полиция закрыла стриптиз-клуб в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, развлекательное заведение находилось в Подольском районе Киева.
"К нам поступила оперативная информация о деятельности на территории Подола - в центральной его части, заведения, в котором оказываются интимные услуги. Нами был проведен ряд негласных следственных действий и задокументирован соответствующий факт. Все происходило следующим образом: граждане, приходившие в заведение, смотрели на танцующих молодых девушек, после чего, заплатив определенные деньги, уходили в комнату, где им оказывались услуги интимного характера", - рассказал начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.
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- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
запросити дівчину - пригостити вином,купити цяцьку- чпехнути
від
запросити дівчину - заплатити- чпехнути?
Теперь понятно откуда ты черпаешь информацию.
Ты эту инфу принимаешь за чистую монету?
Тебя даже не смутила фамилия - Яловая?
Мы же вроде в Европу идем, не? Вот и сравнивайте со странами ЕС, где подобное давно легализовано.
Всё зависит от доходов субъекта предпринимательства, а как выдоить мзду себе на прокорм - так полицаи средство, повод и причину всегда найдут. Ибо некоруппированные.
А пока это все равно, что глухого спрашивать.
Даже если они гордо именуются стрип-клубами. )))
1. Девчата, продающие свои услуги не от хорошей жизни.
2. Бабки торгующие укропом возле метро.
3. Заробитчане.
4. Евробляхеры.
Ура, товарищи! Погружаемся в маразм все глубже!
- ой, вы вся такая подтянутая, грациозная. ..как вам это удаётся?
- я занимаюсь народными танцами
- ой как интересно! а какими?
- стриптизом.
- тю... разве это народные танцы?
- ну, не знаю.... народу нравится.
Это снизит криминал, даст деньги бюджету, сократит торговлю людьми, сократит вензаболеваемость, и даст социальные гарантии! Это было и будет всегда пока живы люди, просто нужно признать!
При том что я не сторонник части других "европейских" новшеств: гендерная политика, права педиков, космополитизм и прочее!
Я так понимаю они "негласно" их трахали и тут что-то пошло не так...😁
В СССР сексу не було і в Україні бути не повинно?
Легалізуйте проституцію! Задовбали!
Бессловесным безропотным стадом легче помыкать.
Тем более что ето те же самые мусора которые 3.14дарасов водили недавно по Киеву и агитировали что нужно трахаться только с мужиками.