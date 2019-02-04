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 Киевские новости, Общество
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Все про:задержание (5272) Нацполиция (8835) стриптиз (30)

 "Смотрели на девушек, платили деньги и получали интимные услуги", - после "ряда негласных следственных действий" полиция закрыла стриптиз-клуб в Киеве. ВИДЕО

Киевская полиция закрыла стриптиз-клуб, в котором посетителям оказывались и интимные услуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, развлекательное заведение находилось в Подольском районе Киева.

"К нам поступила оперативная информация о деятельности на территории Подола - в центральной его части, заведения, в котором оказываются интимные услуги. Нами был проведен ряд негласных следственных действий и задокументирован соответствующий факт. Все происходило следующим образом: граждане, приходившие в заведение, смотрели на танцующих молодых девушек, после чего, заплатив определенные деньги, уходили в комнату, где им оказывались услуги интимного характера", - рассказал начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3109840
 
 
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Полиция. За крышу платить положено!
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Полиция. За крышу платить положено!
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Или расплачиваться за крышу телом. Милициянты тоже люди, им тоже потрахаццо хочеццо )
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- Кабаки и бабы доведут до цугундера!
- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
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все гопники переловлены, остались только девчата...
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особливо важка складова злочину : "сматрєли на дєвушек"! який жах! ))
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Ю. Франкфуртский предлагал жеж легализовать.... Видать джинсы до села ещё не дошли (с)
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Ну так нынче по демократизированным реформированным законам смотреть на девушек без нотариально заверенного согласия = изнасилование глазами, тюрьма сидеть.
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Они уже несколько раз оттерпели и закончили.Стыдно им,смущаются недотроги...Гггыыггыыгы...
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Я потерпила сторона. Эти "стрип клубы" обокрали меня путем неуплаты налогов за свою деятельность.
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може тобі ще податки платити за то що я просто так дарую дівчатам?
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менты которые с этого ничего не получили
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платили - получали, в чем, блин, проблема?
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Так может у них арестовать и конфисковать орудие труда?
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чим відрізняється
запросити дівчину - пригостити вином,купити цяцьку- чпехнути
від
запросити дівчину - заплатити- чпехнути?
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Отличается вином и цяцькой ну и ещё,я не такая,я жду трамвая...Вторым проще.Бабки за работу взяла,трамвай не ждет,на такси приехала и уехала,и купила сама себе любимое вино и цацку,которую давно хотела.Опять же экономия время и нервов.
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"Дивилися на дівчат, платили гроші та отримували інтимні послуги", - після "низки негласних слідчих дій" поліція закрила стриптиз-клуб у Києві - Цензор.НЕТ 8066
Теперь понятно откуда ты черпаешь информацию.
Ты эту инфу принимаешь за чистую монету?
Тебя даже не смутила фамилия - Яловая? "Дивилися на дівчат, платили гроші та отримували інтимні послуги", - після "низки негласних слідчих дій" поліція закрила стриптиз-клуб у Києві - Цензор.НЕТ 8066
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Да ладно,в каждой шутке,только доля шутки, всё остальное правда.Есть подозрения,что не она ополченцев кормила грудью,а ополченцы её,сами знаете чем.В общем сепарская мифическая георгиевсколенточная бАгиня,старого образца!
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Вот и продолжили бы - сказали бы что на Петровке обменяли эту инфу за двух православных-рабов грудничков в трусика , которых сими когда-то прибивали к доске почёта ржавыми гвоздями на глазах мокшанской матери , мать её !
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"В Донецке будет поставлен мраморный памятник груди Ирине Яловой, скорее всего, его поставят во дворе собора. Пока же небольшую деревянную копию возят по городам. В сосках сделаны прорези для пожертвований на вооружение ополченцам."
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И что такого,чисто бизнес,зайдите в верхзраду и контору гроси - там услуги и действия наносят стране и обществу невосполнимый и огромный урон.
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Государство победившего дебилизма.
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чюмадан - вокзал - ЛДНР - подвал!.. нех#й шастать!
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Примечательно, что потрохоботы сравнивают Украину лишь с ДНР или Венесуэлой. Видимо при Парашенко мы настолько "успешны", что только с ними и остаётся сравнивать.

Мы же вроде в Европу идем, не? Вот и сравнивайте со странами ЕС, где подобное давно легализовано.
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так там видать и налоги платят за это дело?.. Наши проститутки-сутенеры хотят платить налоги? Так отож.
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так вони вже казали в репортажі- давайте-легалезуйте-будемо платити.
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а ты поверил? Легализация нужна сутенерам, что бы в тюрьму не сесть. А потом они платить будут какую то минималку. В лучшем случае. Или так же ментами крышеваться - да и тех крох платить не будут. Вы по другому считаете?
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Если сутенёры в доле с ментами, то о каких налогах может идти речь? А проституток по большому счёту об этом и не спрашивают.
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Ну так.. что даст легализация, если все будет и далее крышеваться новой полицией? Налогов будет, как кот наплакал.
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а тобі не пофіг? краще ніж це і далі буде взагалі без податків.. чи ти думаєш що це вдастся викоренити колись? фіг там! таке буде завжди. а якусь копійку до бюджету не завадить
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Я за Логику. Сначала настаивается, что легализация нужна, что бы ДЕНЬГИ шли в бюджет, а теперь ты же признаешь "якусь копійку до бюджету не завадить". Извини, ради "копийки в бюджет" эту тему нет смысла даже обговаривать. Проституток в стране явно больше 100 000, думаю, по 10 000 каждая могла бы платить . В месяц. Вот от где-то таких цифр надо отталкиваться. А если легализация даст в бюджет 3448 грн, 16 коп., то ради этого закон принимать не следует.
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Это как сказать... Малый бизнес тоже налоги платить, но тем не менее налоговые полицаи к нему с проверками всё равно регулярно наведываются. Наверное просто так, мимоходом. ))) Но всегда с претензиями.
Всё зависит от доходов субъекта предпринимательства, а как выдоить мзду себе на прокорм - так полицаи средство, повод и причину всегда найдут. Ибо некоруппированные. "Дивилися на дівчат, платили гроші та отримували інтимні послуги", - після "низки негласних слідчих дій" поліція закрила стриптиз-клуб у Києві - Цензор.НЕТ 4246
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Правильно, доходы там большие, поэтому независимо от легализации менты-криминал всегда будут вертеться в этой сфере. Как минимум предлагая крышевание. А нам сказку впаривают, что стоит ввести налоги все прозрачно в этой сфере будет "Дивилися на дівчат, платили гроші та отримували інтимні послуги", - після "низки негласних слідчих дій" поліція закрила стриптиз-клуб у Києві - Цензор.НЕТ 9761
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Это да. Но только это не причина, чтобы это дело не легализировать. С легализацией будут и налоги, и полицаям будет уже стрёмно там большой куш снимать. Да и сутенёры, которых именно они крышуют, останутся не при делах. Просто эта легализация кому-то очень не выгодна.
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По логике чтобы узнать хотят они платить или нет, надо сначала это дело легализовать.
А пока это все равно, что глухого спрашивать.
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Считаю, что перед введением новых налогов надо хотя бы приблизительно прикинуть, какой толк от них будет.
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Какой-то толк по-любому лучше чем никакого + харчевание криминала.
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криминал в этой сфере будет всегда, независимо от легализации.
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Зато его будет меньше, как и венерических болезней. А мы и так во всём этом чемпионы Европы.
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Почему венерических болезней будет меньше? Что мешает сейчас проходить медосмотры. Что мешает потом покупать справки об медосмотрах по 99 грн.?
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Ну какие медосмотры могут быть в притонах? "Дивилися на дівчат, платили гроші та отримували інтимні послуги", - після "низки негласних слідчих дій" поліція закрила стриптиз-клуб у Києві - Цензор.НЕТ 8364
Даже если они гордо именуются стрип-клубами. )))
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Вон на остановках тоже оказывают такие услуги, так, что теперь и их закрыть? А блин национальная лотерея работает.
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В стране тотальной коррупции и африканской нищеты, где верховная власть принадлежит топ-мародерам и мафиози, найдены виновники всех бед:

1. Девчата, продающие свои услуги не от хорошей жизни.
2. Бабки торгующие укропом возле метро.
3. Заробитчане.
4. Евробляхеры.

Ура, товарищи! Погружаемся в маразм все глубже!
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"Девчата, продающие свои услуги не от хорошей жизни." Вранье. Иная с голода умирать будет, а не станет проституткой. Пока студентки - подрабатывают, в основном, не более того.. не надо власть приплетать. Во всех странах мира есть местные проститутки.
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Правильно. Пусть лучше с голоду подохнет - чем заработает тем чем может.
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Найди проститутку - дай ей батон. Тебя отлавят и засунут этот батон в одно место
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***
- ой, вы вся такая подтянутая, грациозная. ..как вам это удаётся?
- я занимаюсь народными танцами
- ой как интересно! а какими?
- стриптизом.
- тю... разве это народные танцы?
- ну, не знаю.... народу нравится.

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Легализация по голландскому методу конопли и дам прекрасного поведения -путь к истреблению как вида нарккоторговли и проституции.СБУ,Мусора ,ГПУ,суды лишатся главных источников процветания
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С проституцией бороться бесполезно!!! Ее нужно упорядочить и легализовать!

Это снизит криминал, даст деньги бюджету, сократит торговлю людьми, сократит вензаболеваемость, и даст социальные гарантии! Это было и будет всегда пока живы люди, просто нужно признать!
При том что я не сторонник части других "европейских" новшеств: гендерная политика, права педиков, космополитизм и прочее!
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"даст деньги бюджету". Сколько? Прежде чем агитировать за легализацию, так как это "даст деньги бюджету" - подсчитайте и сообщите конкретные цифры.
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после "ряда негласных следственных действий" полиция закрыла стриптиз-клуб в Киеве.
Я так понимаю они "негласно" их трахали и тут что-то пошло не так...😁
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А можна про слідчі дії детальніше 😉?
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)) от имены района где этот клуб и пошло знаменитое выражение "в подоле принести"
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бездельники, воров ловите, а не девок
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они и ловят воров, не платящих налоги.
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А что это за "ряд негласных следственных действий"? Типа неделями там зависали,изучали "бизнес" изнутри?
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Да узаконьте вы их!Пусть бабло стране зарабатывают!А за одно и медкомиссию регулярно проходят,пенсия там,какая никакая капает.Опять же,у нас столько инвалидов ветеранов из-за войны,которым сексуальная разгрузка пошла бы в помощь,а найти женщину для этого им трудно.Поставьте вы этих дамочек на поток.Оформите,как персонал.Пусть работают,как в цивилизованных странах,обслуживая за определенную зарплату людей.Что тут такого?И государству польза и мадамки уже не просто проститутки,а работницы реабилитационных центров.В некоторых странах это практикуют по полной программе.В конце концов от проституции ни куда не денешся.Лучше её возглавить и контролировать!
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Вот дебилы. Уже и на баб нельзя смотреть. Даешь голых педиков шагающих по улицам Киева. Страна дебилов.
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Коли вже закінчиться цей дітячий садок? Аваков! Твоїм на всю голову реформованим більше робити нема чого? В чиє ліжко ви залізите іншим разом?
В СССР сексу не було і в Україні бути не повинно?
Легалізуйте проституцію! Задовбали!
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Вот поетому ета страна будет еще долго жить в вонючем совке. Мусора вместо того чтобы преступников, воров и убийц ловить, занимаются поиском проституток и пацанов с косяками, чтобы заработать на премии и погоны генеральские, да и по карманам пошерстить.
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Сделать всех по умолчанию виновными - это основной принцип построения госсистемы этой страны. Так и задумано, чтобы невозможно было здесь жить и ничего не нарушать. А иначе как холопов торбить?
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Правильно. Все должны быть: а) Бедными. б) Виновными в) Покорными.

Бессловесным безропотным стадом легче помыкать.
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Скажите что ето за страна где голым мужикам можно по улице ходить и долбиться в жопу а голым женщинам в помещениях даже нельзя находиться? А так же за косяк конопли можно сесть в тюрьму а за убийство десяти человек выйти на волю или домашний арест? - Ето Украина.
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Сидишь такой в кабинке срешь, и тут мусор заглядывает по кабинкам *добрый день*. Как же бы я хотел увидеть чтобы из кабинки с двух стволов кто то разрядил мусору прямо в брюхо.
Тем более что ето те же самые мусора которые 3.14дарасов водили недавно по Киеву и агитировали что нужно трахаться только с мужиками.
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да нормально долбики. это в совке секса нет
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хорошо, что хоть под выборы, начали побеждать коррупцию
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Прежде чем исходить на гавно - ознакомьтесь с законодательством по вопросу!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Смотрели на девушек, платили деньги и получали интимные услуги", - после "ряда негласных следственных действий" полиция закрыла стриптиз-клуб в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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