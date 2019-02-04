 Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий. ВИДЕО

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что "это будет заключительное третье голосование, для которого необходимо 300 голосов".
"Я обращаюсь ко всем фракциям максимально мобилизоваться в этот день. Это принципиальный вопрос. Это важная позиция для Украины, свидетельствующая о необратимости нашего пути в НАТО и ЕС. Я буду предлагать, чтобы в четверг начали нашу работу с изменений в Конституцию по членству в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий.
Спикер также обратил внимание, что Верховная Рада не завершила рассмотрение проекта закона о внесении изменении в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской области.
"Хочу заявить, что у нас два законопроекта… В предыдущий раз мы не смогли объединить зал, а в этот раз мы сможем два предложения рассмотреть, провести рейтинговое голосование и то название, которое будет иметь большую поддержку, я думаю, мы сможем объединиться и отправить его на рассмотрение в Конституционный суд", - отметил А.Парубий.
Также Парубий призывает руководителей комитетов и фракций парламента внести предложения для формирования повестки дня сессии.
"Сегодня я вношу в повестку дня предложение комитетов, но хочу обратить внимание, что не все комитеты дали свои предложения. И поэтому обращаюсь к главам комитетов… чтобы внесли свои предложения, также обращаюсь к фракциям дать свои предложения, чтобы мы смогли их проанализировать и учесть", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и комитетов парламента в понедельник.
По его словам, если комитеты и фракции дадут свои предложения до утра среды, то будет возможность уже завтра утвердить повестку дня сессии на комитете, а в четверг за нее проголосовать.
"А завтра важно утвердить повестку дня на неделю", - подчеркнул спикер.
Напомним, 22 ноября за принятие в первом чтении законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.
А в Конституцию это нужно вносить...что бы когда через пять лет будет избран новый поезидент...он не смог затащить Украину в таежный союз...
Закрепление курса будет обязывать принимать все последующие Законы, или изменения в Законах Украины, которые должны будут согласовываться (не входить в противоречие) с законами ЕС и стандартами НАТО.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Попытайтесь ограничиться обсуждением действий и заявлений политиков, как рекомендуют правила форума.
Вменяемого объяснения у Вас нет?
забаненый пост - банит пост и может его открыть только - модератор.
Лишь лепет о "сраке" и т.д. все - на что способны?
В різні роки, в Конституцію США було внесено щонайменше 27 змін і поправок.
16 ч. ·
Коварный хер.
В моем мире люди делятся на два типа: те, кто будут выбирать президента, и те, кто - Верховного главнокомандующего.
Все споры о президенстве мне неинтересны - я не понимаю в дипломатии, и это, в принципе, и все.
Но мне очень важно, кто будет Верховным Главнокомандующим. Бо если мы не сможем победить в войне - русские придут, и моя семья будет жить так же херово, как живут тысячи семей в Донецке. Хорошо, что я этого уже не увижу - к этому моменту я и еще много таких же, как я - будем мертвы. Лежать десь в посадке под Ромнами.
Поэтому мне нужен нормальный, толковый и умный Верховный Главком.
Видишь - я очень приземленно мыслю, никакого "счастья и процветания для людей", "чесних більше" и "президент должен быть просто честным человеком".
Мне не надо "честный", вибач, я ж с маленького города, и это не вытравить, наверное, уже никогда.
Мне не нужен просто честный.
Мне нужен хитрый, коварный и изворотливый хрен с железными нервами, талантливый як Наполеон, тот, кто сможет договориться с США за 270 лямов баксов помощи, кто будет врать, подкупать, запугивать и льстить, но сколотит антироссийскую коалицию, кто будет нагибать, убеждать, перекупать продажных депутатов и таки держать в раде вектор "нахер от россии" максимально долго.
Потому что именно россия хотела убить меня на Донбассе девять долбанных месяцев минус отпуск. И я не хочу, чтобы с ней договаривались, бо она хотела лишить моего сына - папы. И папе пришлось нормально так вывернуться, чтобы у нее це не получилось, а задачи были выполнены.
Видишь - я очень примитивен. Никакого патриотизма, вышиванок и пения гимна пять раз в день.
Мне нужен Верховный Главком - матерый, злой и умный хер.
А в президентах я не шарю, вибач.