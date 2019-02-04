 Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий. ВИДЕО

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что "это будет заключительное третье голосование, для которого необходимо 300 голосов".

...

"Я обращаюсь ко всем фракциям максимально мобилизоваться в этот день. Это принципиальный вопрос. Это важная позиция для Украины, свидетельствующая о необратимости нашего пути в НАТО и ЕС. Я буду предлагать, чтобы в четверг начали нашу работу с изменений в Конституцию по членству в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий.

Спикер также обратил внимание, что Верховная Рада не завершила рассмотрение проекта закона о внесении изменении в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской области.

"Хочу заявить, что у нас два законопроекта… В предыдущий раз мы не смогли объединить зал, а в этот раз мы сможем два предложения рассмотреть, провести рейтинговое голосование и то название, которое будет иметь большую поддержку, я думаю, мы сможем объединиться и отправить его на рассмотрение в Конституционный суд", - отметил А.Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей сессии Рада может принять закон о языках и закрепить в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО, - Березенко

Также Парубий призывает руководителей комитетов и фракций парламента внести предложения для формирования повестки дня сессии.

"Сегодня я вношу в повестку дня предложение комитетов, но хочу обратить внимание, что не все комитеты дали свои предложения. И поэтому обращаюсь к главам комитетов… чтобы внесли свои предложения, также обращаюсь к фракциям дать свои предложения, чтобы мы смогли их проанализировать и учесть", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и комитетов парламента в понедельник.

По его словам, если комитеты и фракции дадут свои предложения до утра среды, то будет возможность уже завтра утвердить повестку дня сессии на комитете, а в четверг за нее проголосовать.

"А завтра важно утвердить повестку дня на неделю", - подчеркнул спикер.

Напомним, 22 ноября за принятие в первом чтении законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.