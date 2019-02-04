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 Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что "это будет заключительное третье голосование, для которого необходимо 300 голосов".

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"Я обращаюсь ко всем фракциям максимально мобилизоваться в этот день. Это принципиальный вопрос. Это важная позиция для Украины, свидетельствующая о необратимости нашего пути в НАТО и ЕС. Я буду предлагать, чтобы в четверг начали нашу работу с изменений в Конституцию по членству в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий.

Спикер также обратил внимание, что Верховная Рада не завершила рассмотрение проекта закона о внесении изменении в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской области.

"Хочу заявить, что у нас два законопроекта… В предыдущий раз мы не смогли объединить зал, а в этот раз мы сможем два предложения рассмотреть, провести рейтинговое голосование и то название, которое будет иметь большую поддержку, я думаю, мы сможем объединиться и отправить его на рассмотрение в Конституционный суд", - отметил А.Парубий.

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Также Парубий призывает руководителей комитетов и фракций парламента внести предложения для формирования повестки дня сессии.

"Сегодня я вношу в повестку дня предложение комитетов, но хочу обратить внимание, что не все комитеты дали свои предложения. И поэтому обращаюсь к главам комитетов… чтобы внесли свои предложения, также обращаюсь к фракциям дать свои предложения, чтобы мы смогли их проанализировать и учесть", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и комитетов парламента в понедельник.

По его словам, если комитеты и фракции дадут свои предложения до утра среды, то будет возможность уже завтра утвердить повестку дня сессии на комитете, а в четверг за нее проголосовать.

"А завтра важно утвердить повестку дня на неделю", - подчеркнул спикер.

Напомним, 22 ноября за принятие в первом чтении законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.

Источник: https://censor.net.ua/v3109791
 
   
 Топ комментарии
 
Блин, я конечно и за ЕС и за НАТО! Но это абсурд вносить подобные статьи в конституцию. Зачем становится посмешищем? Нам что лидерства по коррупции и бедности мало? Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий - Цензор.НЕТ 8996
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7 лютого на параші буде свято смажених дуп.
Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий - Цензор.НЕТ 6147
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Без всеукраїнського референдума всі ці "курси" - не дійсні.
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И с референдумом тоже. Только многолетняя кропотливая работа настоящего президента страны.
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Та не робіть же ви з Конституції України заповіт! Вмирайте, гниди офшорні, гідно!
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Якраз референдум, згідно українського законодавства, не дійсний, а зміни до Конституції дійсні. Але, навряд чи вони будуть 7 лютого прийняті, а було б непогано, щоб за них проголосували.
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7 лютого на параші буде свято смажених дуп.
Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий - Цензор.НЕТ 6147
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Судячи з деяких коментарів- і не тільки на параші. Значить, все робимо як треба. Рада розгляне конституційні зміни щодо курсу в ЄС і НАТО 7 лютого, - Парубій - Цензор.НЕТ 4575
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больше не чем заняться? это тоже самое, чтобы я захотела стать миллиардером
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Іди в сраку Андрюша. Ви нічого не вмієте робити, бо ви неучі. Ліниві безнадійні неучі.
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Блин, я конечно и за ЕС и за НАТО! Но это абсурд вносить подобные статьи в конституцию. Зачем становится посмешищем? Нам что лидерства по коррупции и бедности мало? Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий - Цензор.НЕТ 8996
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Абсурд...это будучи типа за ЕС и НАТО...выступать против того что бы этл внесли в Конституцию...
А в Конституцию это нужно вносить...что бы когда через пять лет будет избран новый поезидент...он не смог затащить Украину в таежный союз...
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А конституцию еще раз изменить будет нельзя? А каким боком эти статьи повлияют на позицию по этому вопросу Брюсселя? Для вступления в ЕС и НАТО РАБОТАТЬ НАДО, БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ И ОЛИГАРХИЕЙ, А НЕ ПУСТОПОРОЖНИЕ ЛОЗУНГИ РАДИ ПИАРА ГНАТЬ!
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Какие фракции НЕ проголосуют за это "ненужное" изменение?
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А Конституцию кто-то выполняет, ст. 103 Конституции про залог 2.5 миллиона гривен ничего не сказано, так и про курс, напишут, а выполнять никто не будет.
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ну если наберет в парламенте 300 голосов то поменяет
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Посмешище - не понимать, что внесение в Конституцию Украины закрепления стратегического курса страны в ЕС и НАТО. - это не только Конституционная гарантия данная народу Украины.
Закрепление курса будет обязывать принимать все последующие Законы, или изменения в Законах Украины, которые должны будут согласовываться (не входить в противоречие) с законами ЕС и стандартами НАТО.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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Открой и перечитай забаненые вами посты. Там об этом все сказано.
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Зачем ЗА внесение в Конституцию изменений о ЕС и НАТО голосовали в первом чтении фракции "Батькивщина", "Самопомощь"?
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Что бы вы , попоботы, меньше на прямом с Зиком завывали.
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С воспитанием в семье Темировых не сложилось...
Попытайтесь ограничиться обсуждением действий и заявлений политиков, как рекомендуют правила форума.
Вменяемого объяснения у Вас нет?

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Точность и аргументация, доводы и факты - Вам чужды в дискуссии.
забаненый пост - банит пост и может его открыть только - модератор.
Лишь лепет о "сраке" и т.д. все - на что способны?
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Где я что-то говорила о вашей или еще чьей-нибудь "сраке"? А бы ляпнуть?
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Главное Курс, а куда, для чего, ну , кому оно нужно?
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Где фото того, кто не остановил войну на Донбассе???
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Мало ли что они там напишут и внесут.Конституция нужна под ножку стола,чтобы он не шатался.И не более.
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"Нагадую. У четвег буде потгібно 300 голосів. Пгошу підтгимати, пгошу пгоголосувати."
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у нас парламент ни как у вас единогласно голосует))))
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Задовбав совок репаний з мокрими печатками. Дозмінювались вже до того, що тепер спеціальний чиновничий судовий апарат знадобився, щоб ту нещасну Конституцію "тулмачити"... Взяти Конституцію США - НЕЗМІННИЙ документ на одному аркуші (!!!), і нікому, навіть в хворій уяві, не прийде щось там "тулмачити", тим більш на чиюсь користь, зрозумілий і доступний розумінню навіть дітям... А тут - особливо "мудрі", "спеціалісти", "проффєсіанали", совок репаний перерепаний.
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"Взяти Конституцію США - НЕЗМІННИЙ документ на одному аркуші (!!!), - Брехня!

В різні роки, в Конституцію США було внесено щонайменше 27 змін і поправок.
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Да, совсем забыла: вместе с прожектом по поводу вступления в НАТО, вишенкой на торте отдельной строкой (о которой молчат) вносится статья о невозможности расположения на территории Украины иностранных военных баз. Это как?! Защищающие нас войска НАТО за Карпатами в Румынии и Польше стоять будут? Что это - шизофрения с раздвоением личности у П.А. или сознательное одурачивание людей. ГОВОРЮ ЕЩЕ РАЗ: НИ О КАКОМ РЕАЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В НАТО ПРИ ПОРОШЕНКО НЕ СТОИТ И МЕЧТАТЬ. ВСЕ ЭТО ПИАР И ЛОЖЬ ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА! Извините, что капсом, просто уже зла не хватает...
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ты тролятина москальская успокоишься?))) мывсе решим без вас, и вам остается только злится )))) а еще ракеты в харькове разместим , что бы вы не долго мучелись)))
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Я ТЕБЕ СПОКОЙНО, ПРИДУРОК, ГОВОРЮ, ЧТО ОДНОВРЕМЕННО ВНОСИТСЯ СТАТЬЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ БАЗ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. Т.е одной рукой пишу Брюсселю, что хочу в НАТО , так, что не могу кушать, а другой Путину, мол не беспокойтесь, В.В., ни один натовский сапог никогда не ступит на подконтрольную мне территорию. Если ты не бот, а просто ушибленный Петей патриот, то подумай о том, что я тебе говорю и не ведись на Петин пиар.
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Зрадофіли з ватою завили в унісон. Їм в "тайожний союз" хочеться
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ох как троли юлины и ***** зашипели, мол не нужно вносить в конституцию)))) значит порох на правильном пути. юля 7го в раду вообще не придет)))
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Цікаво, чим взагалі займається Конституційний суд з їх зарплатами? Постійно працюють над тим, чого і змінювати ніби-то не можна, постійно отримують високі зарплати.
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Мартин Брест
16 ч. ·

Коварный хер.
В моем мире люди делятся на два типа: те, кто будут выбирать президента, и те, кто - Верховного главнокомандующего.
Все споры о президенстве мне неинтересны - я не понимаю в дипломатии, и это, в принципе, и все.
Но мне очень важно, кто будет Верховным Главнокомандующим. Бо если мы не сможем победить в войне - русские придут, и моя семья будет жить так же херово, как живут тысячи семей в Донецке. Хорошо, что я этого уже не увижу - к этому моменту я и еще много таких же, как я - будем мертвы. Лежать десь в посадке под Ромнами.
Поэтому мне нужен нормальный, толковый и умный Верховный Главком.
Видишь - я очень приземленно мыслю, никакого "счастья и процветания для людей", "чесних більше" и "президент должен быть просто честным человеком".
Мне не надо "честный", вибач, я ж с маленького города, и это не вытравить, наверное, уже никогда.
Мне не нужен просто честный.
Мне нужен хитрый, коварный и изворотливый хрен с железными нервами, талантливый як Наполеон, тот, кто сможет договориться с США за 270 лямов баксов помощи, кто будет врать, подкупать, запугивать и льстить, но сколотит антироссийскую коалицию, кто будет нагибать, убеждать, перекупать продажных депутатов и таки держать в раде вектор "нахер от россии" максимально долго.
Потому что именно россия хотела убить меня на Донбассе девять долбанных месяцев минус отпуск. И я не хочу, чтобы с ней договаривались, бо она хотела лишить моего сына - папы. И папе пришлось нормально так вывернуться, чтобы у нее це не получилось, а задачи были выполнены.
Видишь - я очень примитивен. Никакого патриотизма, вышиванок и пения гимна пять раз в день.
Мне нужен Верховный Главком - матерый, злой и умный хер.
А в президентах я не шарю, вибач.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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