 Порошенко раздает по 1000 грн за голос, - Тимошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом председатель партии сообщила на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов.
Лидер "Батькивщины" заявила, что такой масштабной коррупции не помнит ни на каких выборах, даже во времена Януковича: "Порошенко - это коррупционер высшего сорта, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей" .
Тимошенко требует от министра Авакова немедленно обнародовать все данные о подкупе избирателей Президентом и его штабом во главе с Березенко.
Второе заявление о преступлении, которое "Батькивщина" подает в МВД, касается увеличения реестра избирателей. По словам председателя партии, тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, действующая власть увеличила реестр на миллион человек. И это тогда, "когда люди массово уезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти в два раза", возмутилась Тимошенко.
"Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать из них всех мертвых душ и прекрати подготовку Порошенко к масштабным фальсификациям", - сообщила лидер "Батькивщины"
Кандидат в президенты добавила, что действующая власть еще планирует снять защиту с бюллетеней, а это даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и "вбрасывать" их на президентских выборах.
"Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный Президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства", - подчеркнула Тимошенко.
Она обратилась к министру внутренних дел и Генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и не дать возможности провести массовые фальсификации и подкуп избирателей.
После президентских выборов власть будет отвечать за нарушение законов, "не будет сроков давности для преступлений ни для президента, ни для его окружения", подытожила Тимошенко.
http://zhzh.info/news/2009-12-28-6428
На Днепропетровщине кандидаты от "Батькивщины" подкупают избирателей
https://glavnoe.dp.ua/articles/Na-Dnepropetrovshine-kandidaty-ot-Batkivshyny-podkupayut-izbirateley
Тимошенко не может завоевать голоса избирателей, поэтому пошла на такое, подкупает бедных украинцев дешевыми продуктами https://akcenty.com.ua/news/timoshenko-ne-mozhet-zavoevat-golosa-izbiratelej-poetomu-poshla-na-takoe-podkupaet-bednyh-ukraintsev-deshevymi-produktami
https://vgolos.com.ua/news/vynagoroda-ta-pogrozy-u-shkoli-na-donechchyni-zmushuyut-golosuvaty-za-poroshenka-video_920992.html
Гидко дивитися на цю відверту брехню і клоунаду !
Я уже не говорю о бесплатной трансляции своих подвигов по всем каналам и его «официальные» вояжи-туры с томосом и по военным подразделениям на фронте (последние еще впереди). Состоится также традиционная мобилизация голосования за сегодняшнее первое лицо в подразделениях Вооруженных Сил, полиции, Службы чрезвычайных ситуаций, пенинтациарних и психоневрологических учреждениях и тому подобное. Конечно, ЦИК не заметит и такое нарушение избирательного законодательства, как пребывание на своем посту президента, принимающего участие в выборах, вместо того, чтобы взять отпуск на период кампании.
Все это, а также использование других незаконных механизмов, могут предоставить действующему правителю и его окружению возможность формально натянуть дополнительные проценты для выхода во второй тур. А во втором туре проконтролировать фальсификации на избирательных участках и в округах будет значительно труднее, хотя бы потому, что отпадут наблюдатели от 30-40 кандидатов, которые будут принимать участие в первом туре. Мы же помним выражение немецкого классика, что ради 100% прибыли капиталист пойдет на любое преступление. То есть нельзя исключать тотальной фальсификации выборов и формальную победу кондитера в грядущих гонках. А что такое второй срок порошенковского пребывания на высшем государственном посту? Это будет имет, как минимум, следующие последствия:
во-первых, самоуверенность, безнаказанность и эгоцентризм ПАПы могут переродить его с жадного олигарха в тотального скрягу, который без колебаний будет поднимать тарифы, качать деньги из банков и направлять бюджетные ассигнования в свои собственные предприятия; наконец, барыги дорвутся к приватизации газо-нефтяной отрасли, которая будет не 200-процентно, а 500-процентно рентабельной; они не будут инвестировать капиталы в развитие собственного нефтегазового комплекса, а продолжат покупать за наши деньги газ у Газпрома; пенсионеры начнут массово вымирать, а эмиграция, которая станет повальной, практически опустошит наши города и села, где останутся только чиновники и полицейские;
во-вторых, президент проведет в парламент на выборах в октябре 2019 гарантированное большинство депутатов из своего лагеря и на фоне полного подчинения себе правоохранительных и судебных органов начнет превращаться в авторитарного диктатора путинского типа; он заставит горстку олигархов, которые останутся, переписать на него практически весь бизнес (как сделал Путин) и тогда в стране не останется и оппозиционных ему влиятельных политических партий; СМИ будут выпускать искривленные и выхолощенные новостные сюжеты, заказные спектакли, концерты, глянцевые ток-шоу; страна провалится в хаос бесправия и беззакония, подкрашенного толкованиями придворных лакеев-политологов;
в-третьих, он будет фактически лояльным к Москве (но не на поверхности, а закулисно, в прямых телефонных разговорах), поддерживая статус-кво в Донбассе и приравнивая Крым к липецкой фабрике; тянуть резину длительного переговорного процесса без продвижения вперед и постепенной уступки России наших позиций в Черном и Азовском морях; чтобы не раздражать Федерацию, в таком же слабом состоянии будет функционировать наш военно-промышленный комплекс, качество и количество единиц оружия которого будут оставаться на уровне середины прошлого века; при этом мы всегда будем оставаться слабой, неспособной защитить себя и безынициативной стороной, утверждая вечный протекторат Кремля над захваченными территориями.
Вы думаете, что это надуманные прогнозы? Что Порошенко не сможет так сделать, что у него есть совесть и он не пойдет на измену Украине, когда вопрос касается его собственного кармана? А что происходило все пять предыдущих лет? К какому итоге мы пришли в 2019 году?
То, что я предполагаю, является простым продолжением трендов, которые наблюдаем в сегодняшней Украине. Это аппроксимация в будущее того, что уже происходит. Так все и будет. Не стоит ожидать, что эта ужасная опухоль как-то сама рассосется.
Вы готовы спокойно слышать о такой нашей «перспективе»? На мой взгляд, нельзя допустить второго срока того, кто ненавидит украинский народ. Нельзя позволить фальсифицировать результаты выборов. Нельзя играть в выборы и демонстрировать свои актерские способности в ходе избирательной кампании. Неужели собственные политические карьеры или денежные достижения тех, кто заявился в кандидаты (в том числе технические и ролевые кандидаты и вы, мои читатели, сможете сами назвать тех, кто подтанцовывает президенту, распыляя антипорошенкивський электорат; назову только женщин, которые должны растянуть голоса Тимошенко - Богомолец и Богословская), важнее, чем судьба нашей страны?
Будем сознательны. Выбираем тех, кто может составить реальную альтернативу Порошенко. Кто имеет реальные силы и ресурсы для борьбы. Кто из кандидатов имеет разветвленную сеть своих сторонников по регионам для предохранения нас от массовых подтасовок на участках и в ЦИК. Кто поможет нам вернуться в нормальную, цивилизованную дорогу и позволит жить по-человечески.
Кстати, Юля тоже голоса покупала по 1000 грн., когда раздавала "Юлькину тысячу".