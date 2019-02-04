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 Политика Украины
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 Требуем создать ВСК по факту вмешательства в выборы в Украине: Кремль готовит фальсификации, - Бурбак. ВИДЕО

Верховная Рада Украины должна защитить выборы от вмешательства Москвы.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета, сообщили в пресс-службе НФ.

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По его словам, фракция требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в украинские выборы со стороны России.

"Мы должны защитить выборы от московского вмешательства. Кремль, кроме войны и пропаганды, готовит фальсификацию выборов", - отметил он.

"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ в Украине", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он обратился к народным депутатам и председателям депутатских фракций с призывом подавать свои кандидатуры в состав ВСК.

"Я обращаюсь к народным депутатам: не бойтесь, не бойтесь агентов врага, бойтесь оценки избирателей в октябре! Приобщайтесь к созданию ВСК. Обращаюсь к руководителям фракций и групп - подавайте своих представителей в состав ВСК. На сегодня только одна фракция подала своих представителей", - отметил парламентарий.

"Народный фронт" все равно не допустит выборов по сценарию Кремля, а с каждого из вас спросят избиратели, журналисты, активисты, историки. Спросят за слабость, пассивность и двойные стандарты ", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также обратился и к президенту Украины: "Народный фронт" обращается и к главе государства. Господин Президент, освободите Украину от кума Путина. Этот кум не освобождает украинских заложников - он захватывает заложников".

Источник: https://censor.net.ua/v3109775
 
 
 Топ комментарии
 
НФ,БПП,ОП,РП - нет
Батькивщина,Самопомич,Зеленский,Гриценко - ДА..
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Кремль готовит фальсификации, - Бурбак

Руками Порошенко.
Требуем создать ВСК по факту вмешательства в выборы в Украине: Кремль готовит фальсификации, - Бурбак - Цензор.НЕТ 154
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Еще один торговец карпатским лесом и разейскими автомобилями из норы вылез чтобы перднуть.
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Ничего Кремль не готовит.Кремлю похеру кто тут победит.Желательно конечно что б Порошенко .
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Кремль готовит фальсификации, - Бурбак

Руками Порошенко.
Требуем создать ВСК по факту вмешательства в выборы в Украине: Кремль готовит фальсификации, - Бурбак - Цензор.НЕТ 154
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НФ,БПП,ОП,РП - нет
Батькивщина,Самопомич,Зеленский,Гриценко - ДА..
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Бурбак ти що "оборзел" соєвого баригу так "закладувати"???
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Еще один торговец карпатским лесом и разейскими автомобилями из норы вылез чтобы перднуть.
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Зашевелилась соевая мафия видя что скоро отлучат от корыта.
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Чому готовить? Втілює. Тільки сказали кремль, троляки тут, як тут, і давай родину-уродину боронити Вимагаємо створити ТСК за фактом втручання у вибори в Україні: Кремль готує фальсифікації, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4609
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шо,яценюк не пошел на выборы потому как расея помешала?
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Бурбака, если такой патриот, закрой собой яму на трассе Одесса - Киев.
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Ну за кремль не скажу а вот народ Украины безусловно отправит вас в политическое небытие а потом вам предстоит отвечать перед судом за всё,что вы натворили.
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Комиссию они и хотят создать для фальсификации выборов, бо без фальсификации они власть потеряют, а значит их дом тюрьма. И чем занималось СБУ 5 лет если в Украине кремль всё ещё может влиять на выборы в Украине? Хотя чего спрашивать, ведь даже за шатуны не посажен никто.
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это он своего кореша - петю шоколадного имеет ввиду?
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Что-то плохо пахнет эта муть с Медведчуком. Начал Сеня теперь Бурбак подхватил. 5 лет Медведчук никому из них не мешал и вдруг... Топить Петю им вроде не выгодно. Иначе легко могли бы это сделать. Может готовится ещё один предвыборный "томос" для Пети? Петя типа услышал зов коллег и на Медведчука за пару недель до голосования громко и пафосно заводится уголовное дело. Смешная конспирология, но ведь многие малохольные схавают.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТребуем создать ВСК по факту вмешательства в выборы в Украине: Кремль готовит фальсификации, - Бурбак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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