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 Община на Луганщине отказалась переходить в ПЦУ вслед за священником: отец Владимир создает новый приход. ВИДЕО

Община села Веселое Луганской области отказалась переходить в Православную церковь Украины (ПЦУ), выбрав нового священника из Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в сюжете телеканала "UA:Донбасс", передает Цензор.НЕТ.

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Предыдущий настоятель православного храма в Веселом - Владимир Маглена - перешел из УПЦ МП в ПЦУ. Также он предложил перейти в новую церковь жителям села.

Однако на голосовании сельская община выбрала новым настоятелем священника УПЦ МП Николая Поляка. За переход в ПЦУ проголосовал лишь один житель.

"Я за Украину. Порошенко сказал за Украину - этот, как его, синод постановил. Поэтому я за Украину, а эти люди пусть как хотят, так и думают", - объяснил свое решение житель села Веселое Владимир Кравцов.

Сейчас Владимир Маглена проводит службы в Старобельске, где создает новый приход ПЦУ. "Я не хочу, чтобы из-за меня люди переругались, я там приезжий. <...> Если будет конфронтация, то грош цена мне как священнику", - пояснил Маглена свое решение уехать в Старобельск из Веселого.

"UA:Донбасс" отмечает, что все церковное имущество Маглена оставил жителям села Веселое. В Старобельске он будет строить все заново при поддержке волонтеров.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3109767
 
   
 Топ комментарии
 
Лугандоны и есть лугандоны.
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спасибо Отец Владимир (Маглена)!
Вы - очень умный и настоящий...
помогай Вам, Боже!
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СБУ хорошо бы взять на карандаш эту "общину"
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не забудь про еще 11 тысяч общин по всей стране, в том числе на Киевщине.

и не надо сказок что вот завтра все-все перейдут в ПЦУ. живи в реальном мире. у других людей может быть мнение отличное от вашего.
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а как же свобода вероисповедания, цивилизация, демократия, вот это все? Мне вот честно говоря наложить сверху с колокольни во что и как люди верят, главное чтоб сепарами не были, не подрывали основы государственного строя.
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Пока секта гундяевских попов не будет запрещена, подобное в Украине будет происходить и не только в восточных областях.
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тащем то это не секта. Я Вам даже больше скажу - ежедневно Епифаний в молитве упоминает патриарха Кирилла
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Вчора Цензор оприлюднив результат опитування, на питання "к какой православной церкви вы себя относите?" получены следующие ответы: ПЦУ (митрополит Епифаний) - 43,9%, "я просто православный, без конфессии" - 38,4%, УПЦ МП (митрополит Онуфрий) - 15,2%. Отказались отвечать 2,5%. https://censor.net.ua/n3109684

ЇА інше опитування показує, чого таке відбувається.

Громада на Луганщині відмовилася переходити в ПЦУ слідом за священиком: отець Володимир створює нову парафію - Цензор.НЕТ 5395
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/4/7205638/
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Думал на видео хроника 60-70хх годов прошлого столетия. Один в один.
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Все так , тільки потім волонтери і вся країна буде збирати - допомагати дебілам, які будуть тікати від акупантов.
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вы еще чаще их дебилами называйте - они так наверное еще быстрее Украину полюбят. Хотя они и украиноязычные, и таких же приходов УПЦ по всей стране еще 11 тысяч.. но нет - дебилами нужно назвать именно их, а как же.

вы блин вообще понимаете что так тупо попались на пропаганду Кремля?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОбщина на Луганщине отказалась переходить в ПЦУ вслед за священником: отец Владимир создает новый приход. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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