 Община на Луганщине отказалась переходить в ПЦУ вслед за священником: отец Владимир создает новый приход. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете телеканала "UA:Донбасс", передает Цензор.НЕТ.

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Предыдущий настоятель православного храма в Веселом - Владимир Маглена - перешел из УПЦ МП в ПЦУ. Также он предложил перейти в новую церковь жителям села.

Однако на голосовании сельская община выбрала новым настоятелем священника УПЦ МП Николая Поляка. За переход в ПЦУ проголосовал лишь один житель.

"Я за Украину. Порошенко сказал за Украину - этот, как его, синод постановил. Поэтому я за Украину, а эти люди пусть как хотят, так и думают", - объяснил свое решение житель села Веселое Владимир Кравцов.

Сейчас Владимир Маглена проводит службы в Старобельске, где создает новый приход ПЦУ. "Я не хочу, чтобы из-за меня люди переругались, я там приезжий. <...> Если будет конфронтация, то грош цена мне как священнику", - пояснил Маглена свое решение уехать в Старобельск из Веселого.

"UA:Донбасс" отмечает, что все церковное имущество Маглена оставил жителям села Веселое. В Старобельске он будет строить все заново при поддержке волонтеров.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.