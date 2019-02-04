 "Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков назвал программу "НФ" очень простой и короткой.

"Я попробую ее сформулировать буквально одним абзацем: Украина - это Европа, ЕС и НАТО, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - заявил Аваков с трибуны съезда.

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