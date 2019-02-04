EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  4527  90
Все про:Аваков (2661) Путин (24585)

 "Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков на съезде "Народного фронта" рассказал о целях и программе политсилы. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков назвал программу "НФ" очень простой и короткой.

"Я попробую ее сформулировать буквально одним абзацем: Украина - это Европа, ЕС и НАТО, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - заявил Аваков с трибуны съезда.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3109739
 
   
 Топ комментарии
 
ишь как кацапня на авакова обиделась "Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии - Цензор.НЕТ 1613
 показать весь комментарий
 
а где ты мат видел? Это имя твоего шефа.
 показать весь комментарий
 
Забыл добавить "Мусора не люди" и "Бе-бе-бе"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Голодный фронт))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И в чём тут программа?
 показать весь комментарий
 
 
Забыл добавить "Мусора не люди" и "Бе-бе-бе"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не всё хорошо, что "просто"...
 показать весь комментарий
 
 
Розумію тебе: абидно за *****. І нато - агресор, а Україна нейтральна
 показать весь комментарий
 
 
Надо было бы ещё добавить "Днепр - это река"...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Забыл "мусора не люди".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Можно было более и лаконично: "Бе-бе-бе"...))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Произносить такие "программы" и попугая можно научить...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С такими как вы у корыта ! Украина не европа !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Авакову можно на Цензоре матом, а посетителей банят. Двойные стандарты. Так мы не скоро в Европу попадём. "Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии - Цензор.НЕТ 2159
 показать весь комментарий
 
 
а где ты мат видел? Это имя твоего шефа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Низкопробная ругань - верный
признак комплекса неполноценности, умственной ущербности и полового бессилия…
 показать весь комментарий
 
Где ты увидел ругань. ***** оно и есть *****, с этим бесполезно спорить.
 показать весь комментарий
 
 
Когда станешь министром МВД, тогда и тебе можно будет.
 показать весь комментарий
 
твій лугандон не в Европу а в Азіопу потрапив.
 показать весь комментарий
 
 
Самая лучшая программа, лаконично из трех пунктов. Последний - Путин *****, самое лучшее.
 показать весь комментарий
 
 
Все знают, что путин *****, пусть лучше объяснит почему *************, как медведчук, ахметка, куча рыгоаналов спокойно себя чувствуют на свободе в Украине ?
 показать весь комментарий
 
 
потому что есть первый пункт, Украина - это Европа!
 показать весь комментарий
 
 
xD это же противоречащий пункт, там бы уже сидели с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
 
Так дел нету, все крышуется властью, а суды коррумпированы. Из последнего можешь на насирова посмотреть, а примеров вообще уйма.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Сильные" слова в защиту рыгоаналов и шоколадников. Такой коррупции там нет. Сидели бы уже. Таких клоунских "судов" там тоже не происходит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А суди у нас реформовані мальдівським баригою! Вірно, соєвий?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ага, смелый красавец.. пускай Х--лу в лицо скажет..
 показать весь комментарий
 
 
та вроде ж низззя здесь ругацца .. забанят..
 показать весь комментарий
 
Якщо один на один проти Авакова твоє ***** просто маленкий засраний дрищ.
 показать весь комментарий
 
 
ага, значит возраст и вес ты не берешь во внимание? ну так пускай твой Аванян против Валуева выйдет один на один...
 показать весь комментарий
 
А з тим що це твоє *****, і воно маленький дрищ - ти згоден
 показать весь комментарий
 
а шо я на выборах в ВР в следующем году буду за них голосовать - да,да знаю шо индеец и тем не менее - хватить в прошлый раз за самопомощь голосовал - помогаю себе сам ,в общем конечно, как всегда ,но обидно ведь ))))
 показать весь комментарий
 
 
"самопомощь" - Я наоборот за них не голосовал, и возможно зря! Смотрел за какие законы кнопки давят на рада.гоу. Правильно они нажимали как оказалось. Жаль, что блях не поддержали, но то такое...
А Вам какие законы не понравились за какие они голосовали?
 показать весь комментарий
 
 
скорее я не доволен тем за шо они не голосовали и вообще они мне напоминают юща - вместо действий - философия как правельно делать - утопия она и в Украине утопия ))
 показать весь комментарий
 
 
плевок, это то, что сделал твой папа, когда пожалел денег на презерватив.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, и какие цели этой "политсилы" выражает данный слоган? Обычная констатация очевидных фактов...
 показать весь комментарий
 
 
Хотілося б і від інших політсил почути цей слоган. Бо у них волдеморт-.уйло, це "той, кого не можна називати ", як і московію агресором, нізззя. Гаррі Поттер якийсь "Україна - це Європа, Росія - агресор, Путін - х#йло", - Аваков на з'їзді "НФ" коротко сформулював програму партії - Цензор.НЕТ 8480
 показать весь комментарий
 
 
А когда было голосование за снятие неприкосновенности с пойманных коррупционеров,то шобло Народного Фронта не проголосовало за снятие.
 показать весь комментарий
 
 
Сабаков читает украинскую. Википедию
Эта страница или раздел содержит ненормативную лексику.😀😀😀
«Пу́тин - *****́!» (укр. Пу́тін - *****́) - популярная[1][2][3][4][5] песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента России Владимира Путина в оскорбительной форме; была впервые исполнена 30 марта 2014 года радикальными болельщиками украинских футбольных клубов «Металлист» и «Шахтёр».
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Жалкое зрелище.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас модно выкрикнуть какой-нибудь патриотичный матюшок, что сорвать восторг толпы...
 показать весь комментарий
 
 
цей придурок досі не подужав мову вивчити ; хоч нагадати , що головний на ворожій країні є ***** не буде зайвим.
 показать весь комментарий
 
 
чего у тебя ***** с большой буквы, уважаешь?
 показать весь комментарий
 
 
власне ім'я пишеться з великої літери . ****** багато , а ***** - одне , ********** ***** серед ****** .Зрозуміло пояснив ?
 показать весь комментарий
 
 
поважай ,твоє право.Очікувано від підбарижника .
 показать весь комментарий
 
Поясни мені, Болт, чому риторика ***** і борців з баригою співпадають на 146%.
 показать весь комментарий
 
 
Ігоре ,саме на цій сторінці ти називаєш ***** - путіним , ще й з великої літери !!!
Ти - ******** та ************ , ще до мене чіпляєшся із гнилими пред'явами ! Іди на путєна !
 показать весь комментарий
 
Как только мову выучил - сразу стал молодец и герой. А вот без мовы - враг Украины. Так?
Сотни примеров когда всякие твари отлично говорят на мове..
 показать весь комментарий
 
 
державний посадовець зобов'язаний володіти державною мовою ! В особистих справах нехай хоч вірменською, хоч кацапською розмовляє .
 показать весь комментарий
 
 
Суть програми партії - "Слова не відповідають діям". СЕПАР МУСОР ГОЛУБАН в призидії?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
аваковская триада ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сам-то Сенька Бебебе чем лучше лысого руснявого чмыря из подворотни?
 показать весь комментарий
 
и это армянин сказал на чисто русском языке))
 показать весь комментарий
 
Красава, Аваков!!! Поважаю!!! путін-*****!!
 показать весь комментарий
 
 
А сынулька с другими ворами на свободе, верх лицемерия.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Европа , ЕС, НАТО, это можно было бы и пропустить, ну, а в остальном он прав. Не далековато и вы от этого.
 показать весь комментарий
 
ска они все умеют хорошо сказать перед выборами когда им шото надо
 показать весь комментарий
 
 
Все верно Арсен Борисович, осталось добавить только Аваков - коррупционер.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас каждое нахальное, крикливое малограмотное ЧМО,
научившись выкрикивать два-три лозунга,
лезет в политику "спасать Украину"...
Вон их сколько записалось...
 показать весь комментарий
 
Мент он и в Африке мент - одна извилина и та от фуражки.
 показать весь комментарий
 
Гасло - путин *****. Для официальных лиц является тестом. Ибо есть определённые кремлёмско-криминальные понятия, которых придерживается определённая часть украинского политикума. Та грань за которую ни в коем случае переходить неьзя. Ни под каким соусом!
 показать весь комментарий
 
15 секунд очевидних речей від Авакова, а у вату корчить так нібито насправді ***** не *****))))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх