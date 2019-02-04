 "Украина - это Европа, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - Аваков на съезде "НФ" кратко сформулировал программу партии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков назвал программу "НФ" очень простой и короткой.
"Я попробую ее сформулировать буквально одним абзацем: Украина - это Европа, ЕС и НАТО, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - заявил Аваков с трибуны съезда.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков назвал программу "НФ" очень простой и короткой.
"Я попробую ее сформулировать буквально одним абзацем: Украина - это Европа, ЕС и НАТО, Россия - агрессор, Путин - х#йло", - заявил Аваков с трибуны съезда.
признак комплекса неполноценности, умственной ущербности и полового бессилия…
А Вам какие законы не понравились за какие они голосовали?
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«Пу́тин - *****́!» (укр. Пу́тін - *****́) - популярная[1][2][3][4][5] песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента России Владимира Путина в оскорбительной форме; была впервые исполнена 30 марта 2014 года радикальными болельщиками украинских футбольных клубов «Металлист» и «Шахтёр».
Ти - ******** та ************ , ще до мене чіпляєшся із гнилими пред'явами ! Іди на путєна !
Сотни примеров когда всякие твари отлично говорят на мове..
Марк Солонин - ЭTO ДОЛЖEH УСЛЫШATЬ KAЖДЫЙ.
2-бэ
3-бэ
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научившись выкрикивать два-три лозунга,
лезет в политику "спасать Украину"...
Вон их сколько записалось...