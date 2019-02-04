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 Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП. ВИДЕО

Одесские полицейские круглосуточно будут охранять яму на киевской трассе.

Временный пост установили в Николаевском районе возле села Новогригорьевка, где накануне из-за воронки полуметровой глубины произошла масштабная автотроща - столкнулись сразу 11 машин, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Инспекторы заставляют весь транспорт притормаживать, чтобы изуродованные в аварии машины могли убрать с дороги, а дорожники – постоянно будут подсыпать опасную воронку. На трассе густой туман, поэтому водители, несмотря на знаки, не всегда успевают затормозить перед ямой.

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"Такую большую я первый раз вижу. Я давненько тут не ездил – хочу сказать, что на Киев немножечко лучше ехать", - рассказал крымчанин Исмаил Халиков.

"Там на дороге еще есть несколько таких ям, но сегодня мы уже понимаем, что в Одессе мы будем хорошими клиентами шиномонтажа. Это очень перспективный бизнес в Украине на ближайшие пять лет", - считает киевлянин Левон Петросян. О том, что здесь недавно произошла масштабная авария, напоминает разбитый металлический отбойник, всюду разлитое топливо и разбросанные детали автомобилей. Фура Валерия была десятой, которая попала в массовую трощу, ее чудом не выбросило с дороги в пропасть. Теперь приходится буксовать, потому что разбитый автомобиль сам не едет. "Я, значит, ухожу вот так слева, бьюсь об прицеп, перед бусом прохожу и вылетаю на парапет. И морда висит вот так: по самые задние колеса машина висела в пропасть", - говорит водитель разбитой фуры Валерий Кучеренко.

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На дороге работают дорожники – смесью из камней и песка засыпают яму, которая была на полметра глубиной. Дедовскими методами с помощью черпака заравнивают следы от колес на свежей подсыпке. Бригадир Сергей говорит – так делают ежечасно. "Будет подсыпаться яма, засыпается щебеночной смесью пока предварительно. Не позволяют делать погодные условия – вы же видите, чтобы класть асфальт, нужны соответствующие условия, чтобы качество было нормальное", - говорит он. Люди работают в опасности, потому что не все реагируют на ограничительные знаки, поэтому полиция притормаживает машины и предупреждает об опасности впереди. Полиция и дорожники будут дежурить круглосуточно, пока погода будет туманной. Затем этот участок трассы перекроют на капремонт. 

Источник: https://censor.net.ua/v3109722
 
 
 Топ комментарии
 
Непонятно , что они там будут охранять? Гройсман уже отрапортовал, что давно там все сделал и починил. Не будет же он так лгать по телевизору на всю страну !
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Дайош біля кожної ями цілодобовий пост!
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В свое время украли на этой дороге колоссальные деньги....почти всю ее надо заново делать... Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП - Цензор.НЕТ 5212 местами страшно ехать...
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И чем предлагаешь залатать в такую погоду? Асфальтом, который выскочит в любую секунду, тк к воде он не пристанет?
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Человеку абы ляпнуть...чтобы потом тыкать пальцем на опять образовавшуюся выбоину через неделю... Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП - Цензор.НЕТ 8488
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Чтобы выполнить ремонт дороги зимой, необходимо подготовить территорию: убрать снег, лёд и обработать место специальными реагентами.
Дождь и снег снижают температуру смеси, поэтому в сырую погоду не рекомендуется выполнять укладку толстых слоёв асфальта. Укладывать дорожное покрытие при слабых осадках можно только по всей ширине дороги, а не частями в разные днитак что шрифт жирнее и ляпнуло ты не подумав
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Не подумав ляпнуло именно ты, так как коммент касался другого поста....с логикой проблемы?... Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 768
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Есть бетон,он и в воде застывает.Представь? Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 5034
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Чушь, сейчас существует холодный полимерный асфальт, для него не нужна сухая поверхность, правда мешочек 25 кг. стоит 160 грн. но на ямы это самое оно и можно применять в любую погоду.
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Нельзя, это что-то вроде музейного экспоната памяти уходящего режима, чтоб помнили, как порохоботы на всех ресурсах рекламировали скорость "ремонта" дорог при нынешней кодле винницких барыг.
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Это памятник ремонта труссельмана! Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 3544
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дешевле 2 раза асфальт поменять чем дежурить ямы
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це вже щось - розміри((((
я вчора по Киеву і в сторону Чернігова їздив - яма на ямі -
точно як на тому борді) педалі - сила в справах! )))))
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В этом наша психология. А не проще уже делать нормальные, европейские дороги. Ведь деньги выделяются на строительство дорог по европейским тарифам. И на этой трассе чуть ли не в том году была капиталка. Да тут уже человек 20-30 должны сидеть в этой самой яме.
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это уже совсем другой вопрос.в данном случае речь о яме!!!а п..сов что капиталили нужно сажать если дорога и года не стоит
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Дайош біля кожної ями цілодобовий пост!
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Хоть бы нигде заграницей не показали это позорище
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біля ям - то важливо, а от скільки постів на виборах, для "охорони" буде,
і це в руках п.міністра)!
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Зрозуміло, нащо нам 300 000 поліцаїв, але ям більше.
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Надо соблюдать скоростной режим, тогда ямки не так выбивает.
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В свое время украли на этой дороге колоссальные деньги....почти всю ее надо заново делать... Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП - Цензор.НЕТ 5212 местами страшно ехать...
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Киев-Чоп в свое время туркам отдали делать - они и сделали - достаточно быстро и качественно - за 7 лет почти не разрушилась.
А Киев-Одесса ремонтируется вечно нашими рукожопами - и всегда в плохом состоянии, влили в нее уже, наверное раз в 10 больше, чем в Киев-Чоп...
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Там еще при постройке украли 50%, а потом только косметический ремонт делали...при Гросе дорог много сделали, но эту просто заново надо делать...Киев-Чоп тоже местами в небольших ямках, но качество у турок в разы лучше..
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Надо, порохобот, тебя послать дорогу делать
Он у тебя даже буквы толще получаются Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 9377
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Надо, тебя, ольгинец, послать на твоей паРашке, хоть что-нибудь сделать....для разнообразия... Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 5645
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дада, много, только вот уже после первой зимы ямы с полметра.
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Непонятно , что они там будут охранять? Гройсман уже отрапортовал, что давно там все сделал и починил. Не будет же он так лгать по телевизору на всю страну !
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просто асфальт був нетієї системи
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Эти ямы будут появляться и при бабушке с однокомнатной квартиры, и при клоуне, и при фельдмаршале и т.д....Азиров и его папередники нам "хорошее" наследство по дорогам оставили... Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП - Цензор.НЕТ 7380
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И отцы-основатели партии регионов...)))
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У нас за цей тиждень асфальт зліз по всьому місту, поліцаї цілими днями пишуть протоколи про пірвані колеса, народ подає в суд.
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Потерпите. Гойсман три года назад пообицяв, что через 5 лет уси дорогы будуть уевропейськи Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП - Цензор.НЕТ 8760
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А трусельман не сказал сколько ему останется сидеть через 5 лет? Жаль... Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 8779
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За дороги в місті відповідає міська влада, отже всі питання до міського голови.
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Ого, Ісмаілов, Петросян шпарять українською, а Аваков досі мекає мокшанською.
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"Не позволяют делать погодные условия - вы же видите, чтобы класть асфальт, нужны соответствующие условия, чтобы качество было нормальное"

Обалдеть...до наших дорожников дошло, что асфальт в лужи нельзя ложить...алилуя!
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Хорошо, уже хоть какой то прогресс в головах.С этого всё хорошее начинается.
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Ничего до них не дошло. Просто выборы скоро. Деньги уже ушли на подкуп избирателей
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Запилите особую ямочную полицию, как раз на пару с киберполицией...
Учитывая состояние дорог, там-то и нужно всего лишь 1 - 2 миллиона рыл...))
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Не знаю чи поширені в тій місцевості карстові явища, але річ та дуже неприємна.. Незначний зовні провал може бути глибиною в десятки метрів...Можливо там які катакомби знизу чи ще щось подібне. Якби там не було, але проблему люди мають серйозну...😕😕😕
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А знаки объезда препятсвия и ограничения скорости нельзя поставить?
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..."потому что не все реагируют на ограничительные знаки, поэтому полиция притормаживает машины и предупреждает об опасности впереди"...
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А, що тут невмитий порохобот такими грубими буквами пише?
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...вони так робили щоб кожен рік її перероблять...то таке...ось в неті знайшов позитівчик. усім бандерівцям гарного дня.
Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 1688
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как сказал гнойсман:"хороший асфальт на дороге не валяется!"
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Олени склады подорвали, кроты - дороги разрушают, какое животное Роттердам плюс организовало ?
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И тут Петро винават ? Ну шо ты будешь делать ,, везде успевает . !! Поліція і дорожні служби цілодобово охоронятимуть яму на трасі Одеса-Київ для запобігання ДТП - Цензор.НЕТ 2458 .
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І не він один. Вся його команда на чолі з Гройсманом.
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А не простіше залатати яму? У Василькові, щойно з'явиться яма, її одразу ж латають. Не думаю, що забезпечувати охороною кожну яму- доцільно.
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Немають часу. Заняті розпилом бюджетних коштів.
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нехай обминають яму через чорний хід, як наш керманич
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"Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП",- а попа ???? Попа не буде щоб осв'ячував яму ???? Як же без попа ????
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПолиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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