 Масштабный пожар на складах на окраине Киева тушили больше суток, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главка ГСЧС Киева, огонь быстро распространялся, так как в помещениях было много горючих материалов и отсутствовали противопожарные перегородки.

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"Кроме того, спасателям не вовремя сообщили о возникновении пожара. На территории объекта отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение, поэтому, спасателям пришлось прокладывать магистральные линии большой протяженности, но даже и в тех пожарных гидрантах давление недостаточно для эффективной ликвидации пожара. Поэтому тушение также осуществлялось с помощью постоянного подвоза воды", - сообщают в ГСЧС.

Пожарные больше суток боролись с огнем. "Во время пожара из здания спасатели с риском для собственной жизни вынесли 12 газовых баллонов, тем самым предупредив возможный взрыв. Также произошло разрушение двух перегородок в складском здании и частично разрушена одна несущая стена здания", - сообщают в ГСЧС.

Ликвидирован пожар 3 февраля в 14:28. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Красноткацкой, 69. Через 11 часов спасатели локализовали пожар на площади 10500 кв. м.