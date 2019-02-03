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 Украинская теннисистка Ястремская выиграла турнир в Таиланде и поднимется в топ-40 рейтинга WTA. ВИДЕО

Даяна Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Thailand Open - International в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $250 тысяч.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в решающем матче, который продолжался 2 часа 25 минут, 18-летняя Ястремская одолела посеянную под 6-м номером третью "ракетку" Австралии Айлу Томлянович в трех сетах - 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

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В третьем сете Даяна уступала 2:5, но смогла выиграть четыре гейма подряд и перевести встречу на тай-брейк.

Это вторая победа в карьере 18-летней украинской теннисистки на турнирах WTA. В октябре 2018 года в Гонконге Ястремская стала чемпионкой Hong Kong Open.

Успешное выступление в Хуахине гарантировало Ястремской место в топ-40 мировой классификации. В понедельник Даяна поднимется на 13 строчек в рейтинге WTA и будет занимать 34-е место в мире. Эта позиция станет новым личным достижением украинки в рейтинге WTA. Этот сезон Ястремская открывала на 59-м месте года.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109709
 
   
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Зрадофильская подача новости! Українська тенісистка Ястремська виграла турнір у Таїланді і підніметься в ТОП-40 рейтингу WTA - Цензор.НЕТ 5037 Надо так.
Президент Порошенко поздравил теннисистку Ястремскую в турнире таком-то. Об этом он написал на своей странице в Пейсбуке.
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Победа - это хорошо! призовой фонд - тоже, так и хочется ее спросить "А налоги ты заплатила?!"
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И что она пообещала за победу своей подружке из Австралии по фамилии Томлянович? Українська тенісистка Ястремська виграла турнір у Таїланді і підніметься в ТОП-40 рейтингу WTA - Цензор.НЕТ 3351
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинская теннисистка Ястремская выиграла турнир в Таиланде и поднимется в топ-40 рейтинга WTA. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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