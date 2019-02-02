 Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное на youtube-канале МВД.
"Я не думаю, что кто-то рискнет занять пост в стране через подтасовки и нарушения. Я не думаю, что хорошая идея в этот момент времени обкатывать технологию и ущемлять прессу. Я не думаю, что это хорошая идея - отстранить главу общественного телевидения, непонятным способом. Мы сейчас внимательно за этим смотрим. О законности процедуры отстранения я думаю, что там есть в чем разобраться. Точнее скажу больше, я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за 2 месяца до выборов", - заявил Аваков.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
https://www.youtube.com/watch?v=SUBNVxbsb4o
Качества поклонников Порошенко.
- Упорство,
- Надежность,
- Верность,
- Креативность мышления,
- Оптимисты,
- Живут своим умом и своими идеями.
- Историческая грамотность,
- Патриотизм
Качества поклонников Зеленского.
- Клоуны по жизни,
- Высокая склонность к предательству,
- Полная противоположность поклонникам Порошенко,
- Сегодня они голосуют за Зеленского чтобы поржать над Украиной, завтра будут ржать над своей второй половинкой в объятиях любовников,
- Живут чужими мыслями и идеями,
- Могут жертвовать самыми близкими людьми ради собственной выгоды.
Качества поклонников Тимошенко.
- Высокая склонность к предательству,
- Сами себе на уме,
- Легко верят в заведомо ложные обещания,
- Склонны к вранью,
- Копаются в костях советского прошлого пытаясь извлечь из этого кладбища пользу.
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