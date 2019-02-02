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Все про:Аваков (2655) увольнение (1507) Аласания (79) НОТУ (57)

 Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал отставку с поста гендиректора Национального общественного вещания (НОТУ) Зураба Аласании.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное на youtube-канале МВД.

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"Я не думаю, что кто-то рискнет занять пост в стране через подтасовки и нарушения. Я не думаю, что хорошая идея в этот момент времени обкатывать технологию и ущемлять прессу. Я не думаю, что это хорошая идея - отстранить главу общественного телевидения, непонятным способом. Мы сейчас внимательно за этим смотрим. О законности процедуры отстранения я думаю, что там есть в чем разобраться. Точнее скажу больше, я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за 2 месяца до выборов", - заявил Аваков.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109647
 
 
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Будет Аваков возникать пойдет в утиль с тимошенкой. Амеры ставят на Пороха
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Игроков на этой арене много, не только США. Может и ставят они на Пороха, но думаю варианты просчитываются разные ирычаги давления на любого кандидата найдутся ) в гос. депе не дураки сидят ))
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Оба неправьі. Трамп фанат твиттера.

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Да, твитнул ему, и попросил ретвитнуть на ЦН Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 4616
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Трамп старичёк...поэтому скорее куръером маляву скинул товарищу Dmitriy Petrov
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Ничего удивительного, ведь Аваков и Аласания знакомы еще с Харькова. Что иное он мог сказать? Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 6764
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Проблема в том, что Аваков работает на тимоху. Инсайд из штаба НФ
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Вот и отличненько.У него нет другого выбора.
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Сидеть на двух стульях одной задницей -не всегда благодарное дело
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да там в порядке вещей это, особенно с такой социологией предвыборной, Гройсман на съезде нф и бпп побывал, и нормально
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Пусть работает, Юле это мало поможет. Полиция тесно связана с местной властью, поэтому хотелки министра пропустит мимо ушей, если условный Труханов или Кернес прикажут. Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 9222
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Уважуха тобі, Арсене, за те що за корєша впрягаєшся.
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Аваков из партии борцов с плохими русскими в России, и за дружбу с хорошими ?
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Если на то пошло, то частные СМИ Украины вообще не должны участвовать в предвыборной агитации.
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Должна бьіть свобода УКРАИНСКОЙ прессьі.
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Психоанализ личности по предвыборным предпочтениям.
Качества поклонников Порошенко.
- Упорство,
- Надежность,
- Верность,
- Креативность мышления,
- Оптимисты,
- Живут своим умом и своими идеями.
- Историческая грамотность,
- Патриотизм
Качества поклонников Зеленского.
- Клоуны по жизни,
- Высокая склонность к предательству,
- Полная противоположность поклонникам Порошенко,
- Сегодня они голосуют за Зеленского чтобы поржать над Украиной, завтра будут ржать над своей второй половинкой в объятиях любовников,
- Живут чужими мыслями и идеями,
- Могут жертвовать самыми близкими людьми ради собственной выгоды.
Качества поклонников Тимошенко.
- Высокая склонность к предательству,
- Сами себе на уме,
- Легко верят в заведомо ложные обещания,
- Склонны к вранью,
- Копаются в костях советского прошлого пытаясь извлечь из этого кладбища пользу.
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Знайомтесь: голова передвиборчого штабу Порошенка по Києву.

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Аваков, погнав гусей. Хоче сподобатись зрадогнидам. І нашим і вашим.
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А хіба аласанії заборонили працювати журналістом? Його вигнали з АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ.
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Арсен, у тебя есть возможность спасти Украину, и стать народным героем. Тебе всего лишь надо арестовать Порошенко, и всю его банду.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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