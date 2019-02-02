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 Общество, Здоровье
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Все про:помощь (2979) рак (65) военнослужащие (4039) лечение (613)

 Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении. ВИДЕО

Год назад у военнослужащего ССО ВС Украины Константина обнаружили рак головного мозга четвертой степени. Сейчас ему нужны деньги на курс химиотерапии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", год назад военнослужащему ССО ВС Украины Константину поставили диагноз "мультиформная глиобластома левой височной доли с преимущественно гипертензивным ходом, Grade IV".

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"Сейчас Константину нужны деньги на курс химиотерапии. А это минимум 6 курсов лечения, цена каждого из них от 20 000 гривен. Обращаемся к вам за помощью, чтобы спасти жизнь военнослужащему. Потому больше всего, он стремится вновь защищать Украину", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109644
 
 
 Топ комментарии
 
человеку, служащему своей стране, эта страна не может обеспечить лечение - позор!... Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении - Цензор.НЕТ 714
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Перевел сколько смог сейчас.. Скорейшего выздоровления Константину!
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человеку, служащему своей стране, эта страна не может обеспечить лечение - позор!... Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении - Цензор.НЕТ 714
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І на цьому фоні розжирівші олігархи і п'яні синки судей,міністрів,прокурорів збивають людей на дорогах,курва,сокирою порубав би виродків.
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Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка....
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А Пеца стал богаче за один год в 82 раза,но он жмот
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Перевел сколько смог сейчас.. Скорейшего выздоровления Константину!
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позор
мерседесы бронированые по 750 000 у.е. нужнее .потому как понятно кто победит во 2 туре то так просто бронированую технику для столицы не покупали б
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Вранці перекажу. Боріться, Костянине. Щасти
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А замечательное правительство денег не может найти? Все деньги на выборы уходят? Реформы в армии, в медицине .... только языком бла-бла.
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18 лет!!!! служить 18 лет и на тебя пох МО, это очень страшно!!!!
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Будем надеяться, что самые патриотичные патриоты форума ЦН после претензий к государству захотят высказать бойцу свое личное уважение и благодарность в виде посильного для них перевода на банковскую карту.
Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям. разом з Алексеєм Никифоровим та Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям.24 січня о 17:00 ·
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MIR&Co Foundation UA
🔸www.mirco.com.ua/requisites

Карта Приват Банку
Фонд Мир і Ко (Керівник Гай Мирослав)
5169 3305 1243 0387

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Цука где мы живём !!! Рвут трон меряются своими доходами у кого сколько. и пох кто там где он же не пошёл на охоту с калашом ипать ипать... слов нет .....
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Ну и где эти семья "луценко" которая своровала здание и продолжает открывать свой рот, дай денег человеку вы и так воруете непосильным трудом!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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