 Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", год назад военнослужащему ССО ВС Украины Константину поставили диагноз "мультиформная глиобластома левой височной доли с преимущественно гипертензивным ходом, Grade IV".
"Сейчас Константину нужны деньги на курс химиотерапии. А это минимум 6 курсов лечения, цена каждого из них от 20 000 гривен. Обращаемся к вам за помощью, чтобы спасти жизнь военнослужащему. Потому больше всего, он стремится вновь защищать Украину", - говорится в сообщении.
мерседесы бронированые по 750 000 у.е. нужнее .потому как понятно кто победит во 2 туре то так просто бронированую технику для столицы не покупали б
Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям. разом з Алексеєм Никифоровим та Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям.24 січня о 17:00 ·
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