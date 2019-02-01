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 Политика Украины
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 ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко. ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на Майдане и готова передать дело в суд.

Об этом в эфире "Прямого" заявил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", - рассказал Луценко.

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Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа", - пояснил Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109572
 
   
 Топ комментарии
 
А гвинтівка Пашинського у справі фігуруватиме ?
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Под выборы Югик и убийство Кенеди раскроет .
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Под выборы Югик и убийство Кенеди раскроет .
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будет суботтний головной синдром ..но у него там котедж в лесу там свежо можно сутками бухать в сосоновом лесу и не будет похмелья утром
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***
в одну из суббот.... алкаш специально поехал за город... в лес....
чтобы посетить с ответным визитом....белок
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А гвинтівка Пашинського у справі фігуруватиме ?
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От неё уже и след простыл.Украли кремлёвские огенты.
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Просто холуї порошенка про це мовчать. Ми ще багато узнаємо після виборів.
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И ими оказались неустановленные лица? Эгеж? ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко - Цензор.НЕТ 4960
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такою пикою лише дітей лякати ... і як її ще на ТБ допускають ?!
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хенесси ХО и пару палок кидает Ирке ..если незаснет
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ну вот опять..... нахрена людей на ночь пугать так жестоко? Как теперь спать ложиться когда перед глазами такое...... Договаривались ведь, чтобы не упоминать после 20.00 жинку ххх лиття.
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Все кто под этой картинкой оставили комментарий и лайкнул - вы что из за поребрика? Вконтакте на территории Украины заблокирован. Или вы сепары?
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тепер вже точно всіх ригів) і антимайданів на цугундер посадять,
чи ще є рехвормований суд?! ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко - Цензор.НЕТ 8068
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"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане...

Я что-то пропустил?
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2,5 беркутівця все судять - ніяк не засудять ... де решта 148..?
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там-же где и судьи которые судили майдановцев
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Заочно добавили, заочно притягли і заочно засудили. Просто жах, пане "заочний прокурор".
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Я рекомендую зрівняти лиця луценка та його дружини до майдана і зараз, а ще їхні висліви до майдана і зараз.
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Майдан тільки з великої літери, вибачаюсь.
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всем интересно в кого стрелял снайпер Пашинского .... вы понимаете что даже 100 Майданов не поменяют гору корупции Эвереста Украины...... они наверно даже снайперам дали по 10 000 за день в надежде что Югик отмажет .....и такой влад что б доить народ на всем это мизер ..итальянская мафия больше вкладывала в свой парламент
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Возмездие неотвратимо. Витя уже кряхтит на виртуальной параше, представляю, как остальные съёжились после юриной заявы.
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И пяти лет не прошло! Оперативненько!
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Смеёмся над вовой, который кацапам мультики рисует, а у нас самих мультипликаторы не хуже.
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...все що каже цей лицемір то є брехня,навіт як що десь є в нього правда ,все рівно зіл"є ...ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко - Цензор.НЕТ 5837
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он там стакан крови ставил у здания мвд ...был клоуном а теперь генеальный пгокугол
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Всем беркутам и преступникам предварительно дают сбежать, затем судят.
И вооки сыты, и овцы целы.
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януковоща можно было предугадать а тут полный ступор и видите порох незамарачивается что он 2 тур возьмет ..только карты Зеленский смешал неплохо ..ну 1+1 свое дело делает ....это будет афера века
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Юрік опохмелився і висунув нову тезу. Як же я вас, убюлюдків, люблю всігда і всюди.
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Хаму дали заочно 13 лет, и этим дадут. Они все в параше этими "заочными приговорами" подотрутся. ГПУ завершила досудове слідство стосовно винних у розстрілах на Майдані, - Луценко - Цензор.НЕТ 5759
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Одне питання, на яке НІХТО з нинішніх керманичей не відповість.
ЧОМУ ЖОДНА КУЛЯ НЕ ПРИЛЕТІЛА НА СЦЕНУ? А?....
А сцена була як на долоні, між іншим...
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Тих що розстріляли,були легко вдягнені і йшли як зомбі туди,де стріляють.І команди вони виконували персони одягнутої по військовому і навіть у касці.Убиті були під наркотою?Тобто ,ті,що стріляли,знали своїх жертв і тому постріли були в серце і в шию,щоб відразу убити.Сумніваюсь,що спеціально вибирали беркутівця,що так добре стріляє і ще наказували ,куди стріляти.Беркутівці могли стріляти по ногам,тулубу,рукам,але не так по садистськи. Стріляли чи стріляв садист.
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гидко що томос і рослідування все тримали до виборів вважають українців за дурнів
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ето здорово, но почему 5 лет?
в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича,
председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных
привели к расстрелу мирных людей на Майдане

все сперого выстрела знали, кто убиваeт киевлян.
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кто-то спрашивал, где остальные беркутовцы? Один из них, служивший в беркуте до марта 2014, сейчас возглавляет областное управление полиции в Хмельницкой области
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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