 ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко. ВИДЕО

Об этом в эфире "Прямого" заявил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", - рассказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.
"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа", - пояснил Луценко.
в одну из суббот.... алкаш специально поехал за город... в лес....
чтобы посетить с ответным визитом....белок
чи ще є рехвормований суд?!
Я что-то пропустил?
И вооки сыты, и овцы целы.
ЧОМУ ЖОДНА КУЛЯ НЕ ПРИЛЕТІЛА НА СЦЕНУ? А?....
А сцена була як на долоні, між іншим...
в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича,
председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных
привели к расстрелу мирных людей на Майдане
все сперого выстрела знали, кто убиваeт киевлян.