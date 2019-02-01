 Да кому он нужен! И так завалится через несколько лет, - командующий ВМС Воронченко о Керченском мосте. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Воронченко также пояснил, что перед моряками ставилась задача - перейти из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь".

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"Это был спланированный переход для исполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки. Они, в соответствии с планом, совершали переход из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь". Тот факт, что на борту катеров находились курсанты нашего военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что мы совершали мирный переход", - подчеркнул командующий ВМС.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, что они шли подрывать мост... Да кому этот мост ваш нужен! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд - идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", - добавил командующий ВМС Украины.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.