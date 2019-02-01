 С начала боевых действий на Донбассе саперы проверили более 30 тысяч гектаров земли, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства обороны.
По словам начальника Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковника Максима Комиссарова, большую опасность для мирного населения, как на оккупированных, так и на освобожденных территориях Донбасса, имеют самодельные взрывные устройства.
Такие взрывчатки, по словам Комиссарова, российские наемники устанавливают в районах размещения подразделений, на маршрутах передвижения подразделений операции Объединенных сил и в местах возможного скопления мирного гражданского населения с целью распространения панических настроений.
По словам полковника, для изготовления этих самодельных взрывных устройств используются мины, боеприпасы, взрывчатые вещества и средства взрывания военного назначения, а также взрывчатые вещества, которые применяются в угольной промышленности и самодельные взрывчатые вещества.
Комиссаров отметил, что с целью обеспечения безопасности гражданского населения значительное внимание уделяется маркировке и ограждению опасных участков.