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 С начала боевых действий на Донбассе саперы проверили более 30 тысяч гектаров земли, - Минобороны. ВИДЕО

С начала боевых действий на Востоке Украины саперы проверили более 30 тысяч гектаров территорий и уничтожили более 430 тысяч взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства обороны.

По словам начальника Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковника Максима Комиссарова, большую опасность для мирного населения, как на оккупированных, так и на освобожденных территориях Донбасса, имеют самодельные взрывные устройства.

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Такие взрывчатки, по словам Комиссарова, российские наемники устанавливают в районах размещения подразделений, на маршрутах передвижения подразделений операции Объединенных сил и в местах возможного скопления мирного гражданского населения с целью распространения панических настроений.

По словам полковника, для изготовления этих самодельных взрывных устройств используются мины, боеприпасы, взрывчатые вещества и средства взрывания военного назначения, а также взрывчатые вещества, которые применяются в угольной промышленности и самодельные взрывчатые вещества.

Комиссаров отметил, что с целью обеспечения безопасности гражданского населения значительное внимание уделяется маркировке и ограждению опасных участков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109496
 
   
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