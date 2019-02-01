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 С начала войны на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, - Минобороны. ВИДЕО

С начала конфликта на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, и до 10 тыс. гражданских получили ранения, сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров.

"Согласно имеющейся информации, на сегодня с начала периода конфликта погибло не менее 2,5 тыс. человек мирных граждан. Из них 2,4 тыс. лиц – это взрослые и, к сожалению, имеем 242 погибших ребенка", - сказал М.Комиссаров на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По его словам, общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне до 10 тыс. человек. Из них около 2 тыс. лиц – это дети.

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М.Комиссаров отметил, что основные причины поражения гражданских – это мины, снаряды и предметы, которые взорвались. Это составляет примерно 30-35% всех случаев травмирования и смерти гражданских.

Источник: https://censor.net.ua/v3109473
 
 
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Шо за привычка- ЗэКов цитировать?! Ранее- Янэка, теперь вот- Жжёнова. А ЗэЧКу Юлю- шо? Слабо? Блин, кошмар: либо ЗэКа, либо жыды.
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Московські орки всюди залишають смерть.
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Путин пять лет делает вид что их там нет

Порошенко пять лет делает вид что ничего нам не обещал
Два сопога-сладко-вонючая порошеновская парочка
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныС начала войны на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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