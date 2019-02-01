 Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, клип опубликован на странице певицы в Youtube.
Съемки клипа проходили в Киеве и в видеоряде есть Дарницкий мост, внутренние помещения Национальной библиотеки им. Вернадского и один из спальных районов.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, клип опубликован на странице певицы в Youtube.
Съемки клипа проходили в Киеве и в видеоряде есть Дарницкий мост, внутренние помещения Национальной библиотеки им. Вернадского и один из спальных районов.
Нє?
Клип на песню "Bassa Sababa".
Зло не дремлет, зло не спит.."
Месиба Бассим
Бисми васаби
Стоп, позвони маме
Беги, скажи ей, что я сбегаю
Мои убийцы приходят
Если вы не будете прятать свой пистолет
Я тебя съем
(Я-я-я-я-я) Я буду бить тебя, как барабан
(Я-я-я) Я буду жевать тебя, как жвачку
(Я-я-я) Иди и скажи ей, кто я
Детка, позвони маме
(БАМ, БАМ, БАМ, ба, ба)
Бам Бам Бассаби
Месиба Бассим
Бисми васаби
Стоп, держи спусковой крючок
Мир, мой рог больше
Я выигрываю, я люблю свою более толстую фигуру
Я выросла с более толстой кожей
Я тебя съем
(Я-я-я-я-я) Я буду бить тебя, как барабан
(Я-я-я) Я буду жевать тебя, как жвачку
(Я-я-я) Иди и скажи ей, кто я
Детка, позвони маме
(БАМ, БАМ, БАМ, ба, ба)
Бам Бам Бассаби
Месиба Бассим
Бисми васаби
31 марта у нас может тоже такое случится.
Главное - Дарницкий мост!
Громадяни, слухайте новини:
Уночі над містом Яготином
Пролітала чудернацька куля,
Синя-синя, як на лобі гуля.
Не диміла куля, не гриміла,
Вогниками тільки мерехтіла,
Сіла біля крайньої криниці,
Попила студеної водиці.
Приспів:
Що це було? Мабуть НЛО!
Ні сіло, ні впало -
По небу пливло.
для особоранимых - просто поменяйте картинку на любую полуголую лободу-лорак-виагру на пляже - все сразу станет нормально