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Все про:Евровидение (654) Израиль (918) Киев (17088) съемка (14)

 Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип. ВИДЕО

Победительница Евровидения-2018 израильская певица Нетта Барзилай, презентовала клип на песню "Bassa Sababa", снятый в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, клип опубликован на странице певицы в Youtube.

Съемки клипа проходили в Киеве и в видеоряде есть Дарницкий мост, внутренние помещения Национальной библиотеки им. Вернадского и один из спальных районов.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Представительница Израиля Нетта Барзилай победила на Евровидении, украинский исполнитель MELOVIN на 17 месте. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3109468
 
   
 Топ комментарии
 
"Дикий крик прорезал сумрак
Зло не дремлет, зло не спит.."
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Пардон, но не моя музычка Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип - Цензор.НЕТ 1042 Видно у меня не такая тонкая душевная организация, чтобы оценить сей шедевр.
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Жидобандеровскую русофобию затеяла
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Порохоботы, а шо такое басса сабаба? Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип - Цензор.НЕТ 381
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Це, мабуть, таке викрикують жителі Африки, коли в саванні зустрічаються з носорогами, у яких відбуваються статеві ігри.
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"Дикий крик прорезал сумрак
Зло не дремлет, зло не спит.."
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Что это за нервно ревущий носорог 🦏, да ещё под неприятно режущую музыку ?
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Это победительница Евровидения 2018. Странно, да? То ли мир катится в тартарары, то ли мы ничего не понимаем... Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип - Цензор.НЕТ 7128
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Безумие нарастает, а многие еще и подыгрывают.
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Бам Бам Бассаби

Месиба Бассим
Бисми васаби

Стоп, позвони маме
Беги, скажи ей, что я сбегаю
Мои убийцы приходят
Если вы не будете прятать свой пистолет
Я тебя съем

(Я-я-я-я-я) Я буду бить тебя, как барабан
(Я-я-я) Я буду жевать тебя, как жвачку
(Я-я-я) Иди и скажи ей, кто я
Детка, позвони маме
(БАМ, БАМ, БАМ, ба, ба)

Бам Бам Бассаби
Месиба Бассим
Бисми васаби

Стоп, держи спусковой крючок
Мир, мой рог больше
Я выигрываю, я люблю свою более толстую фигуру
Я выросла с более толстой кожей
Я тебя съем

(Я-я-я-я-я) Я буду бить тебя, как барабан
(Я-я-я) Я буду жевать тебя, как жвачку
(Я-я-я) Иди и скажи ей, кто я
Детка, позвони маме
(БАМ, БАМ, БАМ, ба, ба)

Бам Бам Бассаби
Месиба Бассим
Бисми васаби
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евровидение пора закрывать, раз в нем победило это.
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Она победила по-приколу.
31 марта у нас может тоже такое случится.
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ніхріна собі в тебе нервова система...заздрю! я на 5-їй секунді вимкнув, бо з вух і очей кров потекла
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А я перед переглядом передбачливо гучність поставив на 0.
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Пардон, но не моя музычка Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип - Цензор.НЕТ 1042 Видно у меня не такая тонкая душевная организация, чтобы оценить сей шедевр.
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Здесь музыка не главное.
Главное - Дарницкий мост!
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Извините, просто мнение, что бодипозитив до добра не доводит.
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Это то, во что превращается Тейлор Свифт - после 12.00 ночи.
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Молодой человек, убегающий от истерично ревущего носорога... Ну чем не сюжет?
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До того "шедевру" на 100% підходить:

Громадяни, слухайте новини:
Уночі над містом Яготином
Пролітала чудернацька куля,
Синя-синя, як на лобі гуля.
Не диміла куля, не гриміла,
Вогниками тільки мерехтіла,
Сіла біля крайньої криниці,
Попила студеної водиці.

Приспів:
Що це було? Мабуть НЛО!
Ні сіло, ні впало -
По небу пливло.
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Агітаційний кліп за Петра Олексійовича, Bassa Sabbaba це Жиди по-новому!!!!
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Древнее зло пробудилось... (хорошо, что я эту дрянь не прослушал. Антиэстетика)
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колись була Селін Діон, й АББА, тепер Кончіта Вурст й "оця пані"...
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нормальная песня.. а видеоклип - это стёб), если кто не понял
для особоранимых - просто поменяйте картинку на любую полуголую лободу-лорак-виагру на пляже - все сразу станет нормально
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Так це ж ця, як її....нещодавно на Цензорі світилися скандальна вихователька-реперка Альона, Альона Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай презентувала знятий у Києві кліп - Цензор.НЕТ 6056 як дві каплі води
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ужОс….девушка - писклявый борец сумо в розовом.
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це якийсь пі#дець, що це взагалі було таке?
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Старые пердуны! Вам не понять,девушку незайману.Класс!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПобедительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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