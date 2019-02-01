 Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, клип опубликован на странице певицы в Youtube.

Съемки клипа проходили в Киеве и в видеоряде есть Дарницкий мост, внутренние помещения Национальной библиотеки им. Вернадского и один из спальных районов.

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