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 С моей стороны не было никакого давления, - Епифаний рассказал, как на соборе разделились голоса между ним и митрополитом Михаилом. ВИДЕО

На поместном Соборе Киевского патриархата 13 декабря, который прошел накануне объединительного Собора 15 декабря 35 из 42 архиереев УПЦ КП высказались за выдвижение на должность предстоятеля митрополита Епифания. Пятеро были против, двое воздержались.

Об этом сам Епифаний рассказал в интервью для Youtube-проекта KishkiNA, передает Цензор.НЕТ.

...
"Есть соответствующий документ, с подписями архиереев, всегда можно проверить", - сказал он.

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Как известно, его главным "внутренним" конкурентом на предстоятельство был митрополит Луцкий и Волынский Михаил Михаил. По информации LB.ua, его "группа поддержки" составляла 12 епископов только из числа КП. Напряжение дошло до того, что утром перед Собором Филарет и Михаил с его сторонниками первое время находились в разных помещениях.

Когда приехал Президент Порошенко, Филарет сказал ему, что необходимы гарантии избрания именно Епифания, иначе он – Филарет – на Собор не выйдет. Их разговор длился около часа. Кроме прочего, Президент апеллировал к людям, собравшимся на площади перед Софией. "Хорошо, вы можете уйти, но что вы скажете им?", - говорил он. В итоге Порошенко удалось урегулировать ситуацию, сторонники Филарета и Михаила сошлись в одном помещении и уже все вместе отправились в главный храм, где проходили основные события Собора.

При этом стоит отметить, что сам Епифаний все это время сохранял спокойствие и никакой особой "агитации" в поддержку своей кандидатуры не проводил.

Непосредственно на Соборе, который начался с более, чем двухчасовым опозданием, по настоянию стороны Константинополя за предстоятеля голосовали в закрытом режиме. "За" такой формат высказались 142 из 200 делегатов. "Все 62 архиерея, кто присутствовал, имели возможность выдвинуть свою кандидатуру", - отметил Епифаний.

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В итоге, в первом туре самого Епифания поддержали 81 человек, владыку Симеона (МП) – 56, Михаила – 38.

"Есть ли кто-то, кто хочет снять свою кандидатуру перед вторым туром?", - спросил один из председательствовавших константинопольских экзархов. Эта фраза прозвучала на английском языке, но сидевший в первом ряду Михаил к тому моменту уже снял наушник. По сведениям издания, заметив это, Президент Порошенко попросил разрешения повторить тоже самое по-украински и при этом очень пристально посмотрел из президиума на владыку Михаила.

Митрополит Епифаний уточнил, что по-украински фраза действительно прозвучала, но не от Президента, а от экзарха Даниила и действительно после этого Михаил взял самоотвод.

"Я бы хотел оставить эмоции. С моей стороны абсолютно никакого не было давления на митрополита Михаила. Я с любовью относился и отношусь ко всем. Конечно, такова человеческая природа. В ней всегда есть страсти, которые бурлят, у каждого человека есть определенное желание. И поэтому то, что произошло, произошло демократично, и говорить, что кто-то заставлял... Я не принимал никакого участия в этом", – сказал Епифаний.

После Собора сам Михаил заявлял, что снял свою кандидатуру под давлением, более того, в дальнейшем не исключает для себя возможности возглавить ПЦУ. Епифаний, комментируя это, заявил, что высказывания Михаила воспринимает "очень позитивно, так как каждый человек имеет право высказаться".

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"Но у меня нет ненависти. Если бы у меня была эта ненависть, это было бы плохо для меня, потому что ненависть человека разъедает изнутри. Мы должны проявлять любовь. Владыка Михаил положительно настроен, мы вместе ездили получать томос в Константинополь, мы общаемся. Думаю, в будущем мы будем сотрудничать в разных отраслях, даже в сфере духовного образования. Владыка Михаил развил Волынскую православную богословскую академию. У нас есть много точек соприкосновения, которые мы должны дальше развивать ради блага и развития нашей поместной православной церкви", – сказал митрополит.

"Я полагался на волю Божью. Многие говорили, что видят меня кандидатом. И многие архиереи, и не только архиереи, те, которые меня поддерживали, обращались ко мне, говорили: "Почему вы такой бездеятельный? Посмотрите, как действуют другие. Вы должны встречаться, убеждать, обещать людям должности какие-то"... Я сказал: "Это не мое". Я вообще этого не делал, я не обращался ни к одному архиерею, даже тем сторонникам, которые являются моими друзьями, я говорил: "Это ваше право. Вы должны выбрать того, кого хотите видеть во главе этой церкви. Это не мое дело", – сказал Епифаний.

Он заявил, что не участвовал в спорах, которые были перед собором.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3109446
 
   
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Епифаний раздает интервью нон-стоп....

Каждый день.....
Молится хоть успевает?
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Я не принимал никакого участия в этом", - сказал Епифаний.

... Филарет всё порешал.
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Ну що "зрада"-понеслось говно по трубам-фас С моей стороны не было никакого давления, - Епифаний рассказал, как на соборе разделились голоса между ним и митрополитом Михаилом - Цензор.НЕТ 4957
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Чекістами у рясах під назвою "московський патріархат" повинна займатись контррозвідка. Все інше - справи тих, хто вірить у древньоєврейську митологію. Я в єврейських богів не вірю, то ж мені особисто до спини, що там попи ділять. Єдине, що турбує, це порушення Конституції, статті 35, втручання церкви в справи державні, і користування президентом свого високо службового становища в провадження в світську державу релігійної маячні.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС моей стороны не было никакого давления, - Епифаний рассказал, как на соборе разделились голоса между ним и митрополитом Михаилом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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