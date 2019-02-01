 С моей стороны не было никакого давления, - Епифаний рассказал, как на соборе разделились голоса между ним и митрополитом Михаилом. ВИДЕО

Об этом сам Епифаний рассказал в интервью для Youtube-проекта KishkiNA, передает Цензор.НЕТ.

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"Есть соответствующий документ, с подписями архиереев, всегда можно проверить", - сказал он.

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Как известно, его главным "внутренним" конкурентом на предстоятельство был митрополит Луцкий и Волынский Михаил Михаил. По информации LB.ua, его "группа поддержки" составляла 12 епископов только из числа КП. Напряжение дошло до того, что утром перед Собором Филарет и Михаил с его сторонниками первое время находились в разных помещениях.

Когда приехал Президент Порошенко, Филарет сказал ему, что необходимы гарантии избрания именно Епифания, иначе он – Филарет – на Собор не выйдет. Их разговор длился около часа. Кроме прочего, Президент апеллировал к людям, собравшимся на площади перед Софией. "Хорошо, вы можете уйти, но что вы скажете им?", - говорил он. В итоге Порошенко удалось урегулировать ситуацию, сторонники Филарета и Михаила сошлись в одном помещении и уже все вместе отправились в главный храм, где проходили основные события Собора.

При этом стоит отметить, что сам Епифаний все это время сохранял спокойствие и никакой особой "агитации" в поддержку своей кандидатуры не проводил.

Непосредственно на Соборе, который начался с более, чем двухчасовым опозданием, по настоянию стороны Константинополя за предстоятеля голосовали в закрытом режиме. "За" такой формат высказались 142 из 200 делегатов. "Все 62 архиерея, кто присутствовал, имели возможность выдвинуть свою кандидатуру", - отметил Епифаний.

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В итоге, в первом туре самого Епифания поддержали 81 человек, владыку Симеона (МП) – 56, Михаила – 38.

"Есть ли кто-то, кто хочет снять свою кандидатуру перед вторым туром?", - спросил один из председательствовавших константинопольских экзархов. Эта фраза прозвучала на английском языке, но сидевший в первом ряду Михаил к тому моменту уже снял наушник. По сведениям издания, заметив это, Президент Порошенко попросил разрешения повторить тоже самое по-украински и при этом очень пристально посмотрел из президиума на владыку Михаила.

Митрополит Епифаний уточнил, что по-украински фраза действительно прозвучала, но не от Президента, а от экзарха Даниила и действительно после этого Михаил взял самоотвод.

"Я бы хотел оставить эмоции. С моей стороны абсолютно никакого не было давления на митрополита Михаила. Я с любовью относился и отношусь ко всем. Конечно, такова человеческая природа. В ней всегда есть страсти, которые бурлят, у каждого человека есть определенное желание. И поэтому то, что произошло, произошло демократично, и говорить, что кто-то заставлял... Я не принимал никакого участия в этом", – сказал Епифаний.

После Собора сам Михаил заявлял, что снял свою кандидатуру под давлением, более того, в дальнейшем не исключает для себя возможности возглавить ПЦУ. Епифаний, комментируя это, заявил, что высказывания Михаила воспринимает "очень позитивно, так как каждый человек имеет право высказаться".

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"Но у меня нет ненависти. Если бы у меня была эта ненависть, это было бы плохо для меня, потому что ненависть человека разъедает изнутри. Мы должны проявлять любовь. Владыка Михаил положительно настроен, мы вместе ездили получать томос в Константинополь, мы общаемся. Думаю, в будущем мы будем сотрудничать в разных отраслях, даже в сфере духовного образования. Владыка Михаил развил Волынскую православную богословскую академию. У нас есть много точек соприкосновения, которые мы должны дальше развивать ради блага и развития нашей поместной православной церкви", – сказал митрополит.

"Я полагался на волю Божью. Многие говорили, что видят меня кандидатом. И многие архиереи, и не только архиереи, те, которые меня поддерживали, обращались ко мне, говорили: "Почему вы такой бездеятельный? Посмотрите, как действуют другие. Вы должны встречаться, убеждать, обещать людям должности какие-то"... Я сказал: "Это не мое". Я вообще этого не делал, я не обращался ни к одному архиерею, даже тем сторонникам, которые являются моими друзьями, я говорил: "Это ваше право. Вы должны выбрать того, кого хотите видеть во главе этой церкви. Это не мое дело", – сказал Епифаний.



Он заявил, что не участвовал в спорах, которые были перед собором.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.