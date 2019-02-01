 "Sexton горит. П#зда ему", - на западе Москвы сгорел клуб любителя Путина и "русского мира" байкера Хирурга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по официальным данным, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В сети появилось снятое очевидцами видео пожара.

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