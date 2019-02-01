 "Sexton горит. П#зда ему", - на западе Москвы сгорел клуб любителя Путина и "русского мира" байкера Хирурга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по официальным данным, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В сети появилось снятое очевидцами видео пожара.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, по официальным данным, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В сети появилось снятое очевидцами видео пожара.
требую продолжения банкета.......(с)
Борменталь: Это бесподобно.(с)
Москва сгорела целиком... (с) Ленинград
Manowar - Return Of The Warlord [Official Music Video]
Time to burn! you losers better learn -
No one controls our goddamn lives!
We'll do just what we feel riding horses made of steel -
We're here to burn up the night!
Обращение американского байкера к путинскому мотохолую Хирургу
Обращение к Александру Залдостанову по кличке «Хирург». От американского байкера… Пишу тебе это послание, не знаю, может как-то через перепосты и дойдёт.
Ознакомился с твоими глубокими мыслями насчёт Сталина и какую великую страну он отгрохал, на остатках которой по твоим словам все живут.
И понял я, какой же ты всё-таки патриот своей, построенной на черепах твоих соотечественников, загубленных Сталиным, страны.
Так вот - знаешь, как истинный байкер не люблю и не приемлю я двуличие в любых формах и образах. Не принято так в нашей среде. А посему настоятельно рекомендую тебе и группе твоих почитателей избавиться от всех «Харлеев», потому как продукт это пиндосский. С любовью и гордостью каждый байк собран вручную американскими рабочими, где каждый двигатель имеет клеймо мастера, который индивидуально его собрал. А то как-то не настоящий патриотизм получается. Также избавьтесь от японских, итальянских и немецких крузеров, если такие есть в наличии. Как-никак фашистско-самурайско-нацистский продукт. Деды, не забывай, против них воевали! Где уважение к дедам?
Туда же идут переделки «Днепра» как жидобандеровской марки. А усаживайте свои задницы на «Уралы», «Восходы» и прочий совковский металлолом, который пол-дня ездит, а два дня надо чинить.
Ваш внешний вид, передраный с образа американских байкеров, тоже является актом непатриотичным и голимым плагиатом. Вместо кожаных курток и жилетов цепляйте косоворотки и ватники. Снимайте американо-ковбойского стиля кожаные с металлическими акцентами сапоги и надевайте кирзачи.
Потому что когда настоящие байкеры - ветераны вьетнамской войны в Америке эту культуру формировали, байкеры советские на «Уралах» с коляской картошку на базар продавать возили. Вот и следуй традициям - х#ли ты под пиндосов «косишь»? Хочешь быть как «Hell's Angels»? Тебе с такими моральными качествами до них очень далеко. Они с такими как ты won't ride together.
Назвался груздем - полезай в кошёлку! А то вырядился как пиндос и за базар как бы не отвечаешь! Actions speak louder than words!
Такие двойные стандарты в среде настоящих, а не ряженых байкеров неприемлимы и не одобряются братством.
"Ride Hard Or Die!" ©
прекрасный -Москва сгорела вся дотла.Пожар на площади на
Красной,И труп сгоревшего
Ху?ла.Никто не выжил - все
сгорели,Правители, народ - дурак,И у стены кремлевской
трупыГорели ох?енно так.Горел Лавров и люди
в МИДе,Шойгу, десантники, менты,А с неба - Яроша
визитки,Летят для большей красоты…..Припев:Ху?ло, по ком звонят
твои колокола?Ху?ло, почем звонят
твои колокола?
Бом-бом-бом и
ла-ла-ла……
то следующая остановка там де жмурик валяется....
Если сгорят, то вот это вот все, вот это вот...
Херово шо не вместе сними сгорело...
Случись это в городе какой-то другой страны - никому не советовал бы пытаться задержать его...
Но кацапским копам - наоборот: ловите поджигателя!!! Фас!!! Он не должен уйти!!!
Manowar - Wheels Of Fire (fan video)
Для других субкультур тоже... начиная с 2014 года наблюдал на многих ресурсах (метал, индастриал/готических и т.д.) отвратительную гниль - огромное количество расейских металлистов, риветхедов, киберготов и т.д. массово превратились в вату. Особый сюр заключается в том, что скрепный срусский мир вообще-то не очень приветствует подобные проявления индивидуальности, а концерты "сатанинских" групп систематически срываются и властями, и упоротыми православнутыми активистами во главе с Энтео. И всё равно - "за *****, за расеюшку, мачи бендер!!!111!1"