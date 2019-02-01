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 Общество, За рубежом
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Все про:Москва (2578) пожар (3446) Путин (24581) Залдостанов (5)

 "Sexton горит. П#зда ему", - на западе Москвы сгорел клуб любителя Путина и "русского мира" байкера Хирурга. ВИДЕО

В Москве загорелся байк-клуб Sexton, принадлежащий байкерам из "Ночных волков", которых возглавляет поклонник Путина и любитель "русского мира" Александр Залдостанов (Хирург). Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, по официальным данным, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В сети появилось снятое очевидцами видео пожара.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ничего не показывают, гады. Пятая колонна, твари". Во время оккупации Крыма байкер Залдостанов-Хирург требовал подчинить себе российских журналистов

Источник: https://censor.net.ua/v3109434
 
   
 Топ комментарии
 
Винторогие пенсионеры оплатят ремонт...им не привыкать..
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Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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Винторогие пенсионеры оплатят ремонт...им не привыкать..
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Видно нашелся на всю Москву один хороший человек и подпалил.
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Я бы скорее поставил на то,что просто какое-то пьяное мудило кинуло бычок, чем на то, что в Москве найдется смельчак у которого хватит яиц подпалить собственность путинских псов.
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Ничего в этом мире не бывает просто так и бычок просто так не бросается в нужное место в нужный час. Заслужил этот Хирург пожара, много зла сделал, да и сам долго не протянет.
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"Sexton горит. П#зда ему", - на западе Москвы сгорел клуб любителя Путина и "русского мира" байкера Хирурга - Цензор.НЕТ 9912
требую продолжения банкета.......(с)
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Доигрался, с этой своей русофилией.
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Не скрепное какое-то название клуба, русофобское...
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А они туда ходят с косметичками о дупами обслуживают хачей.
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Надеюсь косметичка жопостанова не сгорела ? )
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Її раніше в нього скомуніздили... на якомусь європейському кордоні, скаржився...
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Преображенский: Доктор Борменталь, умоляю вас, … если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
Борменталь: Это бесподобно.(с)
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Это всё проделки правосека Кутузова. Спалить Москву однажды ему уже удавалось
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"на территории центра было сильное возгорание, но горел не клуб, а складское помещение, которое с развлекательным заведением не связано." ))
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Пятничная пробежечка пушистого русофоба!

"Sexton горит. П#зда ему", - на западе Москвы сгорел клуб любителя Путина и "русского мира" байкера Хирурга - Цензор.НЕТ 2025
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Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком... (с) Ленинград
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за скільки років агресії хоч щось там згоріло ...а то наш правий сектор тільки язиком правий а діла немає...та і Ярош в рядах мальдівсько обшорно влади...
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вы что то слышали о правом секторе до майдана?.а может вы что то слышали о нем до того момента как победа майдана стал всем очевидна?..это проект СБУ..цели и задачи которого заручиться поддержкой среди пассионариев симпатизирующих протестующим, по сути создание авторитета для этой публики, в задачу которых входит гасить негатив..по сути СБУ по средством правого сектора перестраховались..
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наверное что то из набора "ночного волка" "Sexton горить. П#зда йому", - на заході Москви згорів клуб шанувальника Путіна і "русского мира" байкера Хірурга - Цензор.НЕТ 1535

"Sexton горить. П#зда йому", - на заході Москви згорів клуб шанувальника Путіна і "русского мира" байкера Хірурга - Цензор.НЕТ 6099
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Скорее всего, ктото из скрепонносных матассыклитафф вставил себе в очко пиротехнику и загорелся скрепоносный мототосексматрац
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По этому поводу уместна песня и клип о Байкерах Здорового Человека, а не дилдозадовских "позорных волках"!
Manowar - Return Of The Warlord [Official Music Video]

Time to burn! you losers better learn -
No one controls our goddamn lives!
We'll do just what we feel riding horses made of steel -
We're here to burn up the night!
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Маловато будет!( каких-то 50квадратных метров) Но обнадёживает.
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Вспомнилось появившееся однажды в сети... неизвестно, действительно ли это амер написал (специфические обороты вызывают сомнение... хотя возможны и вольности перевода) - но тем не менее всё 100% в кассу.


Обращение американского байкера к путинскому мотохолую Хирургу

Обращение к Александру Залдостанову по кличке «Хирург». От американского байкера… Пишу тебе это послание, не знаю, может как-то через перепосты и дойдёт.
Ознакомился с твоими глубокими мыслями насчёт Сталина и какую великую страну он отгрохал, на остатках которой по твоим словам все живут.
И понял я, какой же ты всё-таки патриот своей, построенной на черепах твоих соотечественников, загубленных Сталиным, страны.
Так вот - знаешь, как истинный байкер не люблю и не приемлю я двуличие в любых формах и образах. Не принято так в нашей среде. А посему настоятельно рекомендую тебе и группе твоих почитателей избавиться от всех «Харлеев», потому как продукт это пиндосский. С любовью и гордостью каждый байк собран вручную американскими рабочими, где каждый двигатель имеет клеймо мастера, который индивидуально его собрал. А то как-то не настоящий патриотизм получается. Также избавьтесь от японских, итальянских и немецких крузеров, если такие есть в наличии. Как-никак фашистско-самурайско-нацистский продукт. Деды, не забывай, против них воевали! Где уважение к дедам?
Туда же идут переделки «Днепра» как жидобандеровской марки. А усаживайте свои задницы на «Уралы», «Восходы» и прочий совковский металлолом, который пол-дня ездит, а два дня надо чинить.
Ваш внешний вид, передраный с образа американских байкеров, тоже является актом непатриотичным и голимым плагиатом. Вместо кожаных курток и жилетов цепляйте косоворотки и ватники. Снимайте американо-ковбойского стиля кожаные с металлическими акцентами сапоги и надевайте кирзачи.
Потому что когда настоящие байкеры - ветераны вьетнамской войны в Америке эту культуру формировали, байкеры советские на «Уралах» с коляской картошку на базар продавать возили. Вот и следуй традициям - х#ли ты под пиндосов «косишь»? Хочешь быть как «Hell's Angels»? Тебе с такими моральными качествами до них очень далеко. Они с такими как ты won't ride together.
Назвался груздем - полезай в кошёлку! А то вырядился как пиндос и за базар как бы не отвечаешь! Actions speak louder than words!
Такие двойные стандарты в среде настоящих, а не ряженых байкеров неприемлимы и не одобряются братством.
"Ride Hard Or Die!" ©
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Вчера приснился сон
прекрасный -Москва сгорела вся дотла.Пожар на площади на
Красной,И труп сгоревшего
Ху?ла.Никто не выжил - все
сгорели,Правители, народ - дурак,И у стены кремлевской
трупыГорели ох?енно так.Горел Лавров и люди
в МИДе,Шойгу, десантники, менты,А с неба - Яроша
визитки,Летят для большей красоты…..Припев:Ху?ло, по ком звонят
твои колокола?Ху?ло, почем звонят
твои колокола?

Бом-бом-бом и
ла-ла-ла……
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сгорел сходняк кацапский? - ну если де ета хрень появигся там все горит,
то следующая остановка там де жмурик валяется....
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Интересно, мотоциклетные шлюхи во главе с залдостановым успели забрать оттуда свои косметички, или сгорят вместе с клубом?
Если сгорят, то вот это вот все, вот это вот...
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"Ночные бабочки" остались без клуба?
Херово шо не вместе сними сгорело...
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или пердак задростанова рванул, или московские ваххабиты ********* решили зашкварить, по религиозным само собой убеждениям. 😁
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"Возгорание, которое произошло сегодня ночью было в складском помещении, не имеющего отношения к клубу, Sexton . Возгорание ликвидировано. Серьёзного ущерба и пострадавших нет!" написано на офіційні сторінці клуба. Важко перевірити перед публікацією?
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Да и Люцифер тоже не лох - а из Тьмы наблюдать ещё удобнее...
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Я догадываюсь, кто именно поджёг "голубую устрицу" этих позёров.
Случись это в городе какой-то другой страны - никому не советовал бы пытаться задержать его...
Но кацапским копам - наоборот: ловите поджигателя!!! Фас!!! Он не должен уйти!!!
Manowar - Wheels Of Fire (fan video)

"Sexton горить. П#зда йому", - на заході Москви згорів клуб шанувальника Путіна і "русского мира" байкера Хірурга - Цензор.НЕТ 6189
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жарили всю ночь друг друга, аж задымилось!
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стаття ДОВОДИТЬ що на московії матюками СПіЛКУЮТЬСЯ... а "язик" то таке... "Sexton горить. П#зда йому", - на заході Москви згорів клуб шанувальника Путіна і "русского мира" байкера Хірурга - Цензор.НЕТ 5088
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"Байкеры", мля... для байкеров (в субкультуре которых Свобода - одна из фундаментальных основ) вообще-то зашквар топить за власть - по крайней мере за ТАКУЮ скрепно-тоталитарную власть.
Для других субкультур тоже... начиная с 2014 года наблюдал на многих ресурсах (метал, индастриал/готических и т.д.) отвратительную гниль - огромное количество расейских металлистов, риветхедов, киберготов и т.д. массово превратились в вату. Особый сюр заключается в том, что скрепный срусский мир вообще-то не очень приветствует подобные проявления индивидуальности, а концерты "сатанинских" групп систематически срываются и властями, и упоротыми православнутыми активистами во главе с Энтео. И всё равно - "за *****, за расеюшку, мачи бендер!!!111!1"
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Sexton горит. П#зда ему", - на западе Москвы сгорел клуб любителя Путина и "русского мира" байкера Хирурга. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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