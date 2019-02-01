 "Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - пьяный львовянин за рулем BMW повредил два автомобиля и пытался уехать от полицейских. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львовщины, информацию об автомобиле BMW 520, водитель которого движется с нарушением ПДД, правоохранители получили по линии 102.

Обнаружили машину на улице Хуторовка. Водитель проигнорировал требование остановиться. Во время погони беглец столкнулся с автомобилем Skoda и протаранил Chevrolet. Полицейским удалось заблокировать нарушителя на одной из львовских улиц.

39-летний водитель BMW оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспресс-тест показал 3,32 промилле, при допустимых 0,2.

"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - заявил нарушитель полицейским.

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