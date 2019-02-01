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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1429) задержание (5270) Львов (3382) водители (443) патрульная полиция (1216)

 "Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - пьяный львовянин за рулем BMW повредил два автомобиля и пытался уехать от полицейских. ВИДЕО

Львовские патрульные после погони задержали пьяного водителя, который во время движения повредил два автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львовщины, информацию об автомобиле BMW 520, водитель которого движется с нарушением ПДД, правоохранители получили по линии 102.

Обнаружили машину на улице Хуторовка. Водитель проигнорировал требование остановиться. Во время погони беглец столкнулся с автомобилем Skoda и протаранил Chevrolet. Полицейским удалось заблокировать нарушителя на одной из львовских улиц.

39-летний водитель BMW оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспресс-тест показал 3,32 промилле, при допустимых 0,2.

"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - заявил нарушитель полицейским.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109402
 
 
 Топ комментарии
 
Достала эта алкашня.....хватит бухать!!!
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"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають"

Аа, напился? Так что ж вы сразу не сказали? Полностью оправдан, счастливой дороги!
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Тупое, ватное быдло....других вариантов нет.
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Я больше всего не понимаю какого Х они напьются и за руль лезут. Я понял бы, если бы у нас в стране было никак не добраться без авто до места, но и в этом случае всегда такси можно вызвать, это ж не дефицит. Так нет же, есть маршрутки, трамваи, автобусы, троллейбусы...Дешево, сердито, быстро. Уж точно дешевле чем штраф за пьяное вождение и быстрее, чем разгребать последствия ДТП.
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Тупое, ватное быдло....других вариантов нет.
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Пьяному море по колено. Когда напился, это уже не человек, это кто-то другой, какое-то тупое животное. Всё, что может сделать человек - это просто НЕ НАПИВАТЬСЯ, зная по опыту, в кого он превращается. Но почему-то напиваются всё равно.
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"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають"

Аа, напился? Так что ж вы сразу не сказали? Полностью оправдан, счастливой дороги!
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Вот это утро будет у чувака... Мало кому такого пожелаешь...(((
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от 3,0 до 5,0 ‰ - тяжёлое отравление алкоголем, может наступить смерть;

"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - п'яний львів'янин за кермом BMW пошкодив два автомобілі і намагався втекти від поліцейських - Цензор.НЕТ 2244

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Тяжйолоє атрафлєніє наступає від усяких домішок у алкоголі.
Сам по собі алкоголь тільки знімає спазм судин і покращує живлення усіх органів.
Але всякі додатки до алкогольних напоїв тоді майже безперешкодно ,оминаючи гомеостаз потрапляють у клітини мозґу.
Звітти й ці слова "Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають"- дія еліксиру правди! "Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - п'яний львів'янин за кермом BMW пошкодив два автомобілі і намагався втекти від поліцейських - Цензор.НЕТ 5396
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ну он же извинился! какого до бались?
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Стрелять надо было раньше, а то бы когда сбил кого-то, то уже поздно было. Сюсюкаются с ними, оно выйдет, от экспертизы на алкоголь отказывается, не я типа за рулем был, плевать на всех хотел.
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бухой за рулем - преступник ,попал в ДТП бухим пятерку автоматом , чеб суд не имел права дать меньше , но наш суд знают все
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Чесний та культурний хлопець - одразу зізнався, ще й чемно вибачився...
Тож треба сказати "ай-яй-яй, ніззя так", зрозуміти й пробачити
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - пьяный львовянин за рулем BMW повредил два автомобиля и пытался уехать от полицейских. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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