 "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткий ролик опубликован на одном из видеохостингов.
На записи видно священников и военных. Среди которых есть начальник Генштаба Виктор Муженко.
"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - говорит Порошенко на видео.
...
Не треба їх ставити в один ряд із цими плохіми словами, а саме: жлобізмой та баблом та баригою.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП С ZOMBIЭЛЕКТОРАТОМ.
Ну воно й зрозуміло, телекартинка буде не та ...ну з гражданскіми!
Значит, он действительно входит в его личный состав...)))
Шоб гражданские не пострадали при покушении на него.
Все переврали и поставили с ног на голову.
Покидьок-грабіжник який на крові українців дорвався до влади!!!
Ты его не понял.
Извинись.
Это, наверное, какой-то особо пенетрированный ... тьфу, обученный личный состав...)