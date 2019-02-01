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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:визит (2248) охрана (599) Порошенко (16255)

 "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором Президент Украины Петр Порошенко дает указания, вероятнее всего, своей охране во время одного из мероприятий с его участием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткий ролик опубликован на одном из видеохостингов.

На записи видно священников и военных. Среди которых есть начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - говорит Порошенко на видео.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году были предотвращены 11 покушений на Порошенко, - Гелетей

Источник: https://censor.net.ua/v3109394
 
   
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Барыга есть барыга))) армия? мова? томос? жлобизм и бабло...
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от тільки слова: армія, мова та томос тут ні до чого!- це наші святині!!!
Не треба їх ставити в один ряд із цими плохіми словами, а саме: жлобізмой та баблом та баригою.
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ДАЖЕ НЕ ХОЧУ КОММЕНТИРОВАТЬ.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП С ZOMBIЭЛЕКТОРАТОМ.
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неуютно педросцарю среди народа, сомневается в поддержке не свезённых спецом.
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Чим ближче до виборів, тим несамовитій стає виття ненависників української влади. Смішно спостерігати істерику путінських холуїв на форумі
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отсечь это быдло, он хотел сказать вообще-то..
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Отсєчь розгами)) Не настільки він поганий. В політиці ні одного святого немає... А перед виборами на кожного купилайна вивалюються)) Не порохобот, якщо що.
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а гражданскіє, значить, мордой не вийшли щоби пройтися з паном Президентом?
Ну воно й зрозуміло, телекартинка буде не та ...ну з гражданскіми!

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а вы всему верите, что здесь предоставляют? Как это появилось видео о возможном.....Уже была беседа с Бутусовым о подтасовке фактов и выбросом слов президента с текста. Пример=Порошенко хочет мира с кацапией и Порошенко хочет ХОЛОДНОГО мира. Разница есть. Так и с этим вроде бы видео.
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Цивільні порохоботи, була команда вас отсєчь))
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До речі, "великий патрійот" дає вказівки на кацапській мові, то хто тоді "агент *******"?
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То він в побуті рускскєзічник, це давно відомо. "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия - Цензор.НЕТ 9779
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"где должен быт президент? всередині бойового складу, - на боевом коне"
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http://forbes.net.ua/business/1351729-100-bogatejshih-2013 - оце представники того класу в Україні, класу великої буржуазії, який має реальну політичну владу в країні, який пише нам закони, який судить нас в судах, який втирає нам лапшу про демократію та громадянське суспільство , який насаджує через підконтрольні йому ЗМІ буржуазні ідеології про безкласове суспільство та про відсутність класової боротьби.....
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ще раз вам повторюю - немає класової боротьби, класова боротьба рознесла Совєтський союз та й на тому закінчилася.
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Йулелюмпен велел отсечь 😂
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Только охрана оказывается не йулелюмпены, а остальные граждане ...
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А вот Нарика почему-то никогда не отсекают от гаранта...
Значит, он действительно входит в его личный состав...)))
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только когда он к ней приближается так ненавидящие его кацы прекращают огонь..видно их просто парализует от ненависти..
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Овощ так же "близко к народу" хотел держаться
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Он заботится о гражданских.
Шоб гражданские не пострадали при покушении на него.
Все переврали и поставили с ног на голову.
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"Однотуровый Какие были мотивы организовать убийство Небесной сотни?" - https://spark.adobe.com/page/wB1CA1ksgQIU3/?fbclid=IwAR2iYGCNPcOdsSrEv-xkB-6Zrmchhxt0KJMq0XnezCKKRZBazP3gkfK3eYc

Покидьок-грабіжник який на крові українців дорвався до влади!!!
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Петюня во всей своей "красе".Кацапский стиль правления и общения с Украинцами ему близок по духу.Надеюсь 31 марта Украинцы сначала отсекут его от Украины,а потом и высекут.
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може він ще перекується та виправиться? ще ж є пару місяців
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Все ок, а автор видео мудак, и автор поста - тоже мудак
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Это сказано с сарказмом!
Ты его не понял.
Извинись. "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия - Цензор.НЕТ 2824
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Руснявая натура таки вылазит из порошенка через язік и отношение к народу, настоящее лицо.
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Да там по-русски всего-навсего полтора слова.
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А где танки, кавалерия??? Без них осчастливленный новой жизнью народ может зацеловать до полусмерти.
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Йулелюмпен путина возбудился😂
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пупики мальчиков любит смоктать другой фюрер
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А где же заслуженный сторож, цельный генерал - полковник Гелетей ? Или он только зубы скалить умеет "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия - Цензор.НЕТ 2152?
"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия - Цензор.НЕТ 2657
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Ну, это настоящий герой - около 11 покушений на гаранта предотвратил...)) И это только в прошлом году...)
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А личному составу нравится, когда кто-то у них всредине...?
Это, наверное, какой-то особо пенетрированный ... тьфу, обученный личный состав...)
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Чем ближе к выборам тем громче становится вой ненавистников украинской власти на форуме. Смешно наблюдать))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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