 "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткий ролик опубликован на одном из видеохостингов.

На записи видно священников и военных. Среди которых есть начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - говорит Порошенко на видео.

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