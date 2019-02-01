 В центре Киева произошло ДТП с участием 5 авто. По предварительным данным погиб один человек. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Фейсбук-сообщества DTP.Кiev

В сообщении отмечается: "Видео момента жуткой смертельной аварии в Киеве на площади Победы...

Девушка - водитель Мазда умерла по дороге в больницу. Забирали без сознания и дыхания но пульс еще был.

Наркет на белом ауди вылетел на площадь победы с Дмитриевской и протаранил три авто. Основной удар пришёлся как раз на Мазда....

На место в течении 20 мин прибыл отец наркета, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке. Был демократизирован нашим читателем и больше не смог принимать участие в дискуссии. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей".