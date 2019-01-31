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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Оставляем за собой право сделать все для свободы вероисповедания", - Путин пригрозил защитить Украину от "безбожников". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать на события в Украине и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время торжественного заседания по поводу годовщины интронизации патриарха Кирилла.

"К сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня в Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы, словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - заявил Путин.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3109279
 
   
 Топ комментарии
 
От себя защитит? Заберёт своих мокшей?
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Испортит обедню своим агентам влияния на Западе, очень затруднит им оправдание людоедов.
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***** все ніяк не змириться з тим що все життя був молю, а став *****м...
Подібні висери ***** варто трактувати мовляв я, Демон всія мокші, захищу віруючих від Бога....
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не по теме, но рядом. Живу в Луганске. Сами понимаете, у тутешних свиней ватанизм зашкаливает.
несколько раз слышал новую тему - великая расеюшка прилагает все усилия для объединения двух Корей в одно новое, прекрасное (уже смешно) социально справедливое государство!
новая методичка у скотов, что ли?
Признаться, искренне жаль Южную Корею....
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Дочь охвіцера черноморського фльота?Не всьо так однозначно?
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Бугага, ну ты отжег, ЮК схавает СК со свистом, как ФРГ ГДР
За ЮК не переживай так сильно.
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"Оставляем за собой право сделать все для свободы вероисповедания" - значит будут бомбить вАронеж...
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Есть в перу такой себе вулкан с очень подходящим названием -
"Залишаємо за собою право зробити все для свободи віросповідання", - Путін пригрозив захистити Україну від "безбожників" - Цензор.НЕТ 9912 ...

Какбэээ вот...
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Лише тільки спробуй. Тут тобі жаба й цицьки дасть. Лише штурм крихітного Грозного забрав 10 тис життів орків і безліч броньованої техніки
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Кто-то будет отрицать,что государство и секта РПЦ-КГБ на расске ********* не имеют отношения друг к другу? совсем не имеют...

еще скажите, что тоталитарная секта РПЦ-КГБ не является боевых отрядом гэбнюков в рясах, отрядом преступного рассиянского государства, позволяющим вмешиваться в дела других стран и сектой безбожников-сатанистов по распространению преступных, фашистских идей рюзьгемира.
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В последнее время кремлёвского Акеллу часто опускают, аж рейтинг трещит по швам. А он ещё и подставляется. Латентный мазохист какой-то.
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Сам себе МОЛЬ ******** противоречит и как всегда пи*дит до противности. Чтоб тебя, ****, АД поглотил!!!
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Не, ад - то слишком нежно для такой паскуды. Чтоб он, мразь, снова жил в России!
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Дедушка обратно разрешит Меджлис и Свидетелей Иеговы...?
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это уже не дедушка.
Сцарёк - это ботоксная бабушка с некоторыми, исчезающими признаками дедушки.))




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Вже одного разу москалі прийшли до нас з надуманим "захистом". "Защитим русский язык" волали вони, а в самих сенатор вимагає перекладача на свій допит. "Залишаємо за собою право зробити все для свободи віросповідання", - Путін пригрозив захистити Україну від "безбожників" - Цензор.НЕТ 5694
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Лучшее что ты можешь нехристь сделать, так это сдохнуть!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Оставляем за собой право сделать все для свободы вероисповедания", - Путин пригрозил защитить Украину от "безбожников". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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