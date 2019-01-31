 "Оставляем за собой право сделать все для свободы вероисповедания", - Путин пригрозил защитить Украину от "безбожников". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время торжественного заседания по поводу годовщины интронизации патриарха Кирилла.
"К сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня в Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы, словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - заявил Путин.
Подібні висери ***** варто трактувати мовляв я, Демон всія мокші, захищу віруючих від Бога....
несколько раз слышал новую тему - великая расеюшка прилагает все усилия для объединения двух Корей в одно новое, прекрасное (уже смешно) социально справедливое государство!
новая методичка у скотов, что ли?
Признаться, искренне жаль Южную Корею....
За ЮК не переживай так сильно.
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Какбэээ вот...
еще скажите, что тоталитарная секта РПЦ-КГБ не является боевых отрядом гэбнюков в рясах, отрядом преступного рассиянского государства, позволяющим вмешиваться в дела других стран и сектой безбожников-сатанистов по распространению преступных, фашистских идей рюзьгемира.
Сцарёк - это ботоксная бабушка с некоторыми, исчезающими признаками дедушки.))