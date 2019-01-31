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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3167) контрабанда (1670) сигареты (576)

 Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Тиса" пресекли две попытки перевезти контрабандные сигареты в автомобилях, которые направлялись в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра микроавтобуса "Renault" украинской регистрации было обнаружено 740 пачек сигарет в тайнике оборудованом между сидением водителя и багажным отсеком.

Через несколько минут 630 пачек сигарет было обнаружено в подобном тайнике, но уже в другом автомобиле - микроавтобусе "Fiat".

В обоих случаях контрабандный товар и транспортные средства изъяты.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Около 60 тысяч пачек контрабандных сигарет пытался ввезти водитель фуры в Украину из Беларуси. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3109239
 
   
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до чого Порох простих людей контрабандистів довів.... вже навіть бус з сигаретами перевезти не дає, щоб на комуналку заробити Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса" - Цензор.НЕТ 2704
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Не надо косить под простых людей по таким простакам тюрьма плачет
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автобус, седан и конная телега, все три с контрабандными сигаретами столкнулись на перекрёстке в закарпатье.
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Від контрабанди цигарок в Румунію та Угорщину складається враження, що їхнім прикордонникам з митникам байдуже що везуть, а фіскальні органи взагалі не контролюють обіг підакцизних товарів. Контрабаси знають що на суміжній стороні не перевіряють, от і женуть туди все підряд.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДва микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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