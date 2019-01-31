 Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра микроавтобуса "Renault" украинской регистрации было обнаружено 740 пачек сигарет в тайнике оборудованом между сидением водителя и багажным отсеком.

Через несколько минут 630 пачек сигарет было обнаружено в подобном тайнике, но уже в другом автомобиле - микроавтобусе "Fiat".

В обоих случаях контрабандный товар и транспортные средства изъяты.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Около 60 тысяч пачек контрабандных сигарет пытался ввезти водитель фуры в Украину из Беларуси. ВИДЕО