 Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра микроавтобуса "Renault" украинской регистрации было обнаружено 740 пачек сигарет в тайнике оборудованом между сидением водителя и багажным отсеком.
Через несколько минут 630 пачек сигарет было обнаружено в подобном тайнике, но уже в другом автомобиле - микроавтобусе "Fiat".
В обоих случаях контрабандный товар и транспортные средства изъяты.
...
людейконтрабандистів довів.... вже навіть бус з сигаретами перевезти не дає, щоб на комуналку заробити