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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3265) оккупация (6721) Россия (71861) Донбасс (17856) Мысягин (24)

 Уничтожение огневой позиции российских наемников управляемой ракетой летом 2018 года на Донбассе. ВИДЕО

В сети появилось видео уничтожения позиции российских наемников управляемой ракетой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети.

"Украинские птички в действии. Четко и быстро отработали. Лето 18-го года. Луганская область. Зона ответственности 53-й бригады. Видео публикуется впервые", - пишет он в комментарии.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и комбат террористов попали под обстрел во время съемки. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3109210
 
   
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принцип "інформаційної псевдо-позитивності" - коли нема нового- годуй старими відео
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Не злись, утилизировали одних твоих братушек, но потом завезли новых
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смерть Пидороссии!.. смерть пидороссам!. .Путин *****!
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Это не ты в блиндаже сидел. Похоже что тебе крышу сорвало.
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Ага, полигон называется "Новососсия"...

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Прекрасная работа - прекрасный результат.
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и это только за январь.. и это только известных кокочленца!!!..
отличная работа ВСУ! Слава Украине!
Уничтожение огневой позиции российских наемников управляемой ракетой летом 2018 года на Донбассе - Цензор.НЕТ 3281
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блин бараны стоят и пялятся - они нормальные вообще?
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Сейчас там вроде ваты значительно меньше стало.
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КРАСОТА! среди живущих,
Срусских нет и нет орущих.
Залп ракетный очень отрезвляющий!
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Это эпизод держали под выборы?
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нет под выборы другой эпизод

31.01.19 08:53 Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО

и еще будет, не ссы.
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Шо значит не сцы? Я только за и считаю, что при наеве ВСУ перестала наносить параше тот ущерб на Донбассе который наши наносили им раньше, ибо потеря 450 ихтавнетоа для ***** в 2018 году это даже меньше чем пшик. И кстати - "ссы" пишут кацапы. Обрати внимание на это.
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А музычка зачётная....но в конце балалайки не хватает.
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І на кого розрахована ця соєва пропаганда?- Всі знають що наші не стріляють, за постріл у бік торгових партнерів лоліти Патріотів саджають. Барига у них і рогатки скоро позабирає.
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Знищення вогневої позиції російських найманців керованою ракетою влітку 2018 року на Донбасі - Цензор.НЕТ 4625действительно - нашим можно только фиалками пулять в сепаров. так вот за январь напуляли 22 двухсотика -ромашками забросали.

31.01.19 08:53 Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО
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Шикарный зашквор......приятно смотреть это видео...
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Як казав командир УПА пан Кук: "Переговори з окупантом на твоїй землі мають тривати не довше черги з автомата". В даному випадку - не довше пострілу з ПТРК.
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Зачем наблюдателям упираться? ВСУ сами выкладывают видео как откровенно нарушают перемирие, а потом удивляются отчётам ОБСЕ...
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фарш зі смальцем)) до пекла вже відправились))
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Вічно можна дивитись на три речі: як горить вогонь,як тече вода,та як подихають кацапські ублюдки...
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ко-ко-ко стрилять низзя, голі-босі сидят под обстрелами...
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Молодці, хлопці, гарний постріл десь на 3км по відстані.!!! Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУничтожение огневой позиции российских наемников управляемой ракетой летом 2018 года на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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