 Уничтожение огневой позиции российских наемников управляемой ракетой летом 2018 года на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети.
"Украинские птички в действии. Четко и быстро отработали. Лето 18-го года. Луганская область. Зона ответственности 53-й бригады. Видео публикуется впервые", - пишет он в комментарии.
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отличная работа ВСУ! Слава Украине!
Мариуполь 2014
Срусских нет и нет орущих.
Залп ракетный очень отрезвляющий!
31.01.19 08:53 Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО
и еще будет, не ссы.
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31.01.19 08:53 Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО