 Уничтожение огневой позиции российских наемников управляемой ракетой летом 2018 года на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети.

"Украинские птички в действии. Четко и быстро отработали. Лето 18-го года. Луганская область. Зона ответственности 53-й бригады. Видео публикуется впервые", - пишет он в комментарии.

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